태안군 초입 의문의 철제 구조물 사라진다

국도 32호선 어송교차로(태안 방향)에 세워져 있던 노후 대형 철골 구조물이 전면 철거된다. (관련기사 : 태안군 초입 의문의 철제 구조물... 대체 왜 있는 걸까?
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서산경찰서는 왕복 차로를 가로지르는 길이 22m, 높이 10m 규모의 대형 문형식 철골 구조물에 대한 철거 작업을 오는 11월 3일 실시한다고 28일 밝혔다.
그동안 해당 구조물은 강풍이나 태풍 발생 시 부식으로 인한 낙하물 발생 및 붕괴 위험성이 제기되어 왔으며, 지역 주민들로부터 철거를 요청하는 민원이 지속적으로 접수됐다.
이에 서산경찰서는 대형 교통사고 및 중대재해를 미연에 방지하기 위해 이를 최우선 안전 확보 과제로 선정하고, 유관기관 협의와 외부 전문 철거업체 선정 및 기술·현장 안전 점검을 마쳤다.
특히 22m 길이의 중량물(가로보)을 해체하는 고난도 작업이 포함된 만큼, 작업자 안전과 2차 교통사고 예방을 위해 철저한 교통 통제 계획이 수립됐다.
철거 작업은 11월 3일 오전 10시부터 오후 1시까지 진행된다. 해체 및 크레인 인양 작업이 이루어지는 동안 해당 구간의 양방향 차량 통행은 일시적으로 전면 통제되며, 운전자들은 우회도로를 이용해야 한다.
경찰은 현장 주변 전방에 안내 표지판과 도로전광표지(VMS)를 설치해 사전 안내를 실시하고 있으며, 작업 당일에는 현장에 교통경찰과 신호수를 집중 배치해 시민 불편을 최소화할 방침이다.
김경열 서산경찰서장은 "오랜 기간 방치되어 시민들에게 불안감을 주었던 노후 구조물을 철거함으로써 더욱 안전한 도로 환경을 제공할 수 있게 되었다"며 "작업 기간 중 불가피하게 발생하는 교통 통제에 대해 시민 여러분의 너른 양해와 우회 협조를 부탁드리며, 앞으로도 시민의 작은 목소리에 귀 기울이며 안전 사각지대를 적극적으로 해소해 나가겠다"고 밝혔다.
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