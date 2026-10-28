석유 넘어 영토까지? 트럼프 "베네수엘라 미 51번째 주로"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 10월 9일 미국 뉴욕주 시러큐스의 ‘더 온센터’에서 열린 선거 유세에 참석하고 있다. REUTERS/Nathan Howard ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 산유국 베네수엘라를 미국의 51번째 주로 만들자고 주장했다.트럼프 대통령은 27일(현지시간) 미 중간선거 최대 경합지로 떠오른 텍사스를 방문한 자리에서 미군이 올해 초 베네수엘라 니콜라스 마두로 전 대통령을 축출한 성과를 과시하며 이같이 말했다.그는 베네수엘라에서 들여온 석유를 실은 유조선을 유세장 근처 항구에 정박시켜 두고 "저 배가 보이는가. 베네수엘라에서 온 석유 100만 배럴이 실려 있다. 전리품은 승자의 몫"이라며 "이 석유는 미국 유권자에게 어떤 비용도 없이 제공될 것"이라고 강조했다.또한 텍사스주에서 돌풍을 일으키고 있는 민주당 후보 제임스 탈라리코를 향해 "공산주의자"라면서 텍사스의 주력 산업인 석유 시추에 반대하는 것을 비난했다.미국은 지난 8월 베네수엘라 과도정부와 석유 매장량의 5분의 1에 대한 접근권을 확보하는 협정을 체결했다. 이날 트럼프 대통령이 소개한 100만 배럴의 석유는 이 협정에 따라 처음 들여온 물량이다.그는 "베네수엘라는 번영하는 국가가 될 것이다. 어쩌면 머지않아 번영하는 미국의 51번째 주가 될지도 모른다"라며 "누가 알겠는가. 충분히 가능한 일이다"라고 말했다. 그러면서 "베네수엘라를 미국의 51번째 주로 만들자. 그러면 대통령 대신 주지사 선거를 치르게 될 것"이라고 거듭 주장했다.트럼프 대통령은 이전에도 캐나다, 그린란드, 멕시코 등을 미국의 51번째 주로 만들자고 말했다가 거센 반발을 샀다.트럼프 대통령의 이날 발언은 망명 생활을 이어오던 베네수엘라의 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 최근 전격 귀국하면서 더욱 주목받고 있다.여론조사에서 대선후보 지지도 1위를 달리는 마차도는 지난해 12월 베네수엘라 민주화 운동을 이끈 공로로 노벨평화상 수상을 위해 출국한 이후 망명 생활을 하다가 지난 25일 비밀리에 귀국했다고 알렸다.마차도의 귀국으로 베네수엘라의 차기 대선과 정권 이양을 서둘러야 한다는 압박이 커지면서 미국이 지원하는 과도정부로의 권력 이양 구상에 변수가 생겼다는 분석이 나온다.마차도 측근인 페드로 우루추르투는 성명을 통해 마차도의 귀국은 정권 이양을 촉진하고 대선을 치르도록 하는 데 목적이 있다고 밝혔다. 현재 베네수엘라는 마두로 정권 시절 부통령이던 델시 로드리게스의 임시 대통령 체제다.트럼프 대통령은 마두로 전 대통령을 축출한 뒤 로드리게스를 임시 대통령으로 인정했다. 로드리게스는 지난달 22일 뉴욕 유엔 총회 때 트럼프 대통령과 회담하며 밀월 관계를 구축했다는 평가를 받는다.미국은 마차도의 귀국에 불편한 심기를 드러냈다. 마코 루비오 미 국무장관은 전날 기자들에게 "거리 시위로는 민주주의를 얻을 수 없다"라고 말했다. 특정 인물을 언급하지는 않았으나, 사실상 마차도를 겨냥한 발언으로 해석됐다.<워싱턴포스트>는 "마차도가 조기 총선을 위해 돌아왔다"라며 "마차도의 귀국은 트럼프 대통령의 베네수엘라 통제력을 시험하는 계기가 될 것"이라고 전망했다.