서울시, 경계선지능인 지원 네트워크 '밈넷' 발족

큰사진보기 ▲지난 27일 서울 청계광장에서 '경계, 선을 지우다'를 부제로 경계선지능인 인식개선 캠페인이 열렸다. ⓒ 서울특별시 관련사진보기

큰사진보기 ▲밈넷 및 부스 참여기관 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. ⓒ 서울특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲청계광장에 마련된 경계선지능인 인식개선 부스 현장 모습. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲밈센터 청년위원회에서 활동하는 청년들이 인식개선 퀴즈 부스를 운영하고 있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲롯데글로벌로지스 임직원들이 부스 운영을 지원하고 있다. ⓒ 롯데글로벌로지스 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국 최초로 경계선지능인 평생교육 지원 조례를 발의한 채유미 서울시의원이 이날 행사에 참석해 발언하고 있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린인뉴스에도 실립니다.(https://www.slowlearnernews.org/)

서울 청계광장에서 경계선지능인에 대한 사회적 이해를 높이고 편견을 해소하기 위한 인식개선 캠페인이 열렸다.서울시는 지난 27일 청계광장에서 경계선지능인 당사자와 가족, 유관기관 관계자, 시민 등이 참여한 가운데 '2026 경계선지능인 인식개선 캠페인'을 개최했다.2023년 시작해 올해로 4회째를 맞은 이번 캠페인은 서울시가 주최하고 서울특별시 경계선지능인 평생교육 지원센터(이하 밈센터)가 주관했으며, 롯데글로벌로지스가 후원했다. 올해는 '2026 같이 걷는 동행, 천천히 가도 괜찮아'를 주제로, '경계, 선을 지우다'를 부제로 삼아 시민과 경계선지능인 사이의 보이지 않는 경계를 허물고 함께 걷자는 의미를 담았다.이날 행사에서는 경계선지능인의 생애주기별 지원공백을 줄이고 사회참여와 자립을 돕기 위한 지역사회 지원 네트워크 '밈넷(MIM NET)' 발족식도 진행됐다.경계선지능인은 지적장애 진단 기준에는 해당하지 않지만 인지적 특성으로 인해 학습과 취업, 사회생활 등에서 어려움을 겪을 수 있다. 그러나 경계선지능인을 포괄적으로 지원하는 별도의 기본법이 마련되지 않아 교육·고용·복지 등 영역별 지원이 분절적으로 이루어지고 있다. 특히 아동·청소년기에서 성인기로 넘어가는 과정에서 지원이 단절되거나 필요한 서비스를 이용하지 못하는 문제가 제기돼 왔다.이에 서울시는 지역사회 유관기관의 자원과 서비스를 연계해 기존 지원체계의 공백을 줄이고, 경계선지능인이 생애주기에 따라 필요한 지원을 받을 수 있도록 밈넷을 구성했다.밈넷은 경계선지능인 당사자와 가족, 지원기관, 지역사회가 정보를 공유하고 협력하는 네트워크다. 밈센터의 명칭에서 따온 '밈'에는 경계선지능인에게 힘이 되도록 밀어주고, 경계선지능인에 대한 사회적 이해를 확산한다는 의미가 담겨 있다.밈넷에는 밈센터를 비롯해 서울시일자리센터, 서울시자립지원전담기관, 시립인터넷중독예방상담센터, 서울시한부모가족지원센터, 지역아동센터 서울시지원단, 서울광역청년센터, 서울특별시청소년시설협회, 서울특별시아동공동생활가정지원센터, 서울시청소년상담복지센터협의회 등이 참여한다.참여기관들은 각 기관이 보유한 자원과 전문성을 연계해 경계선지능인을 위한 통합지원체계를 구축할 예정이다. 종사자 대상 이해교육과 부모교육, 일 경험처 확대, 심리·정서 상담 등을 추진하고 지역사회 인식개선 활동에도 협력한다. 서울시는 필요에 따라 참여기관을 확대할 계획이다.김성아 밈센터장은 인사말에서 경계선지능인의 특성을 이해하고 각자의 가능성을 믿어주는 사회적 지원의 중요성을 강조했다. 김 센터장은 "해낼 것을 믿어주시고, 필요한 지원을 함께 찾아서 곁을 지켜주는 것이 우리의 할 일이 아닌가 생각한다"며 "경계선지능인들이 마음 놓고 자신의 꿈을 펼쳐 나갈 수 있도록 경계의 선을 지우는 길에 서울시민 여러분도 함께 동행해 주시길 부탁드린다"고 말했다.이해선 서울시 평생교육국장은 "경계선지능인은 저마다 다른 강점과 가능성을 가진 소중한 사회 구성원"이라며 "배움이 성장으로, 경험이 자립으로 이어질 수 있도록 공공과 민간기업, 시민사회가 협력해 사회적 기반을 더욱 단단히 만들어 가겠다"고 밝혔다.행사장에는 경계선지능인을 지원하는 다양한 기관과 단체들이 홍보 및 체험 부스를 마련해 시민들과 만났다.밈센터의 위탁운영법인인 DTS행복들고나를 비롯해 중랑구 천천히 자람센터, 노원구 경계선지능인 평생교육 지원센터(유센터), 금천구 느린학습자지원센터, 구로구 느린학습자지원센터 등 서울 자치구 지원기관들이 참여했다.느린학습자시민회와 전국느린학습자부모연대 등 당사자·보호자 단체와 밈넷 참여기관인 서울시일자리센터, 서울시자립지원전담기관, 시립인터넷중독예방상담센터, 서울시한부모가족지원센터 등도 부스를 운영했다. 국립횡성숲체원과 미래내일 일경험 사업 관련 부스도 마련됐다.각 부스에서는 기관별 지원사업을 소개하고 경계선지능에 대한 이해를 높이기 위한 다양한 체험 프로그램을 진행했다. 시민들은 부스를 돌아다니며 체험에 참여하고 스탬프를 모아 기념품과 음료 등을 받았다.특히 밈센터 청년위원회는 경계선지능에 관한 OX퀴즈 부스를 직접 기획하고 운영하며 시민들과 소통했다. 경계선지능 청년들이 인식개선 활동의 주체로 나섰다는 점에서 의미를 더했다.미래내일 일경험 '포텐셜 온' 프로젝트 2기에 참여한 청년들은 직접 디자인한 굿즈를 전시하며 그동안의 활동 성과를 선보였다. 부스별 인식개선 배너에도 사전에 수렴한 경계선지능 청년들의 의견이 반영됐다.행사장 내 '천천히카페'에서는 사회적기업 프리웨일의 경계선지능 청년 바리스타들이 시민들에게 음료를 제공했다. 개막식에서는 경계선지능 아동·청소년으로 구성된 '예예무용단'의 축하공연도 펼쳐졌다.서울시에 따르면 이날 체험 부스 참여 인원은 중복 집계를 포함해 총 6116명으로 나타났다.행사를 후원한 롯데글로벌로지스는 2023년부터 4년째 경계선지능 청년을 위한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 올해도 임직원들이 자원봉사자로 참여해 체험 부스 운영과 방문객 안내 등을 지원했다. 앞서 지난 23일에는 경계선지능 청년들과 임직원이 함께하는 교류 활동도 진행했다.롯데글로벌로지스 관계자는 "지속적인 후원과 임직원 참여를 바탕으로 청년들이 우리 사회에서 소외되지 않고 역량을 발휘할 수 있도록 지원 방안을 넓히겠다"고 밝혔다.한편, 서울시는 2020년 전국 최초로 '서울특별시 경계선지능인 평생교육 지원 조례'를 제정하고, 이를 근거로 2022년 6월 밈센터를 개소했다. 밈센터는 경계선지능인 선별과 심리·정서 지원, 생애주기별 맞춤형 평생교육, 직업훈련 및 직무실습, 취업 연계 등을 통해 경계선지능인의 사회참여와 자립을 지원하고 있다.이날 행사에는 해당 조례를 대표발의한 채유미 서울시의원(노원5, 더불어민주당)도 참석해 경계선지능인 지원체계의 확대 필요성을 강조했다.채 의원은 "서울특별시 경계선지능인 평생교육 지원 조례를 발의했고, 그 조례에 근거해 밈센터가 만들어졌다"며 "밈센터에 만족해서는 안 된다. 경계선지능인들이 서울시민으로서 함께 살아가기 위해서는 밈센터가 출발점이 돼야 하고, 25개 자치구에도 이러한 지원기관들이 생겨야 한다"고 말했다.이어 "밈넷이라는 네트워크가 형성돼 반갑다"며 "앞으로도 경계선지능인과 가족들을 위해 계속 함께하겠다"고 덧붙였다.보건복지부와 한국보건사회연구원이 2025년 발표한 '경계선 지능인 현황 파악을 위한 실태조사'에 따르면 경계선지능 성인의 60.3%가 일상 및 사회생활에서 차별과 배제를 경험했다고 응답했다. 경계선지능 아동·청소년 보호자 역시 68.5%가 자녀의 차별·배제 경험을 보고했다.이번 캠페인은 경계선지능인에 대한 사회적 이해를 높이는 동시에, 당사자들이 직접 시민들과 소통하며 자신의 경험과 가능성을 알리는 자리로 마련됐다. 특히 올해 새롭게 출범한 밈넷이 인식개선 활동을 넘어 교육과 일자리, 복지 등 다양한 영역에서 경계선지능인의 사회참여를 지원하는 연결망으로 자리 잡을 수 있을지 주목된다.