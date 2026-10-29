입시 미반영 교외 봉사, 그런데도 나서는 군산 청소년들

익숙한 이미지 너머, 지금의 자원봉사를 들여다보는 시리즈. 변화하는 사회 속 현장의 이야기와 기록을 통해 자원봉사의 새로운 모습과 이어지는 가치를 살펴본다.

"내가 직접 겪지 않은 일이라면, 나와 상관없는 문제일까요?"

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큰사진보기 ▲지난 10월 21일 한국전통문화전당에서 열린 ‘세상을 바꾸는 시간V 유스×전북’에서 그림책 자치기구 ‘정강이’의 강민서가 발표하고 있다. ⓒ 전북특별자치도자원봉사센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 1월 27일 겨울 상상마켓에서 비즈 체험존을 준비하는 청소년들. 김도담도 함께했다 ⓒ 청소년자치공간 달그락달그락 관련사진보기

"여러분들은 무엇을 할 때 가장 행복하신가요?"

큰사진보기 ▲2022년 4월 27일 군산 말랭이마을을 취재하는 청소년 기자단. 정예인도 함께했다. ⓒ 정예인 관련사진보기

큰사진보기 ▲강민서·정아은·이태훈이 2024년 달그락프로젝트로 만든 그림책 『군산 7.8.9』 ⓒ 정아은 관련사진보기

큰사진보기 ▲『군산 7.8.9』에 실을 군산 명소의 밑그림을 그리고 채색하는 모습. ⓒ 이태훈, 강민서 관련사진보기

"여러분은 지금 살고 계신 지역을 얼마나 알고 계신가요?"

덧붙이는 글 | - 글 조희수(청소년자치공간 달그락달그락 ASPECT 기자단), 전홍석(한국중앙자원봉사센터)



청소년자치공간 ‘달그락달그락’ ASPECT 기자단에서 활동하는 17세 청소년 기자 조희수입니다. 청소년의 권리와 지역 문제를 취재하며, 청소년의 목소리를 사회에 전하는 기사를 씁니다.





<참고자료>

강민서·정아은·이태훈, 『군산 7.8.9』, 리빙룸루틴, 2024.

유가온·정예인, 「청소년 100명 중 80명 “숏폼이 외모지상주의에 영향”」, 『새전북신문』, 2024. 1. 31.

「2026 대한민국 자원봉사 현황」, 자원봉사 아카이브, 2026. 10. 28. 접속.

청소년자치연구소 누리집, 달그락달그락 활동 기록, 2024~2026.

지난 21일 전주 한국전통문화전당. 전북특별자치도자원봉사센터와 청소년자치연구소가 마련한 '세상을 바꾸는 시간V 유스×전북' 무대에서 그림책 자치기구 '정강이' 부대표 강민서가 '연대'를 강조하며 객석에 물었다. 강민서는 미얀마 청년들과 함께 그림책을 만들었지만, 그 책을 미얀마로 보내지 못했다.교외 봉사활동은 2024년부터 대입에 반영되지 않는다. 입시에 도움이 되지 않자 청소년의 봉사 동기도 약해졌다는 분석이 나온다. 행정안전부와 한국중앙자원봉사센터의 <2026 대한민국 자원봉사 현황>을 보면, 봉사활동을 한 10대 이하는 2021년 56만 9천여 명에서 지난해 37만 9천여 명으로 3분의 1가량 줄었다. 같은 기간 전체 활동 인원은 18%가량 늘었다. 10대 이하의 1인당 연간 봉사시간은 평균 11시간으로, 전체 평균(27.1시간)의 절반에 못 미쳤다.봉사를 남을 '도와주는 일'이나 입시용 '시간'으로만 본다면 봉사할 이유는 줄어든 셈이다. 하지만 이날 무대에 선 청소년들의 생각은 달랐다. 좋아하는 일을 하고, 사는 곳에 관심을 두고, 이웃에게 귀 기울이는 것도 봉사라고 했다.무대에 선 네 사람은 모두 전북 군산의 청소년자치공간 '달그락달그락'에서 활동한다. 관심사별로 자치기구를 꾸리고 활동을 직접 기획하고 운영하는 곳이다. 처음부터 봉사를 하려고 시작한 사람은 없었다. 시작은 취미, 동네, 먼 나라에 대한 관심이었다. 그 관심은 어떻게 봉사가 됐을까.강민서에게 미얀마는 먼 나라였다. 작년 5월 국제 사회 참여 활동 'YSD(Youth Social Development)'에 참여할 때만 해도 미얀마의 쿠데타와 내전은 크게 와닿지 않았다고 했다.YSD는 한국과 미얀마의 청소년·청년이 각자 사는 곳의 문제를 나누고, 팀을 꾸려 해결 프로젝트를 만드는 활동이다. 강민서가 속한 그림책 자치기구 '정강이'는 미얀마 청년들과 함께 미얀마의 현실을 그림책으로 알리기로 했다. 미얀마를 모르는 독자도 따라올 수 있도록 '미얀마를 잘 몰랐던 나'를 화자로 세웠다.미얀마 청년들과 이야기를 나누며 언어도 문화도 다르지만 비슷한 점이 많다는 걸 알게 됐다. 함께 만든 그림책 <가깝고도 먼 나의 친구>를 읽은 지인들이 미얀마에 대해 묻기 시작하면서 생각은 더 달라졌다.책에는 미얀마 청소년들이 희생된 세 가지 사례가 담겼다. 그러나 책을 함께 만든 미얀마 청년에게는 보낼 수 없었다. 책이 미얀마에 도착하면 그 청년이 곤란해질 수 있었기 때문이다.강민서는 이 활동으로 올해 5월 전북특별자치도 '자랑스러운 청소년상'을 받았다. 같은 날 열린 전북특별자치도 청소년자원봉사포럼에서는 "오늘 발제자 중 가장 어린 강민서입니다"라는 인사로 발표를 시작했다. 직접 만든 그림책을 들고 청소년 자원봉사를 활성화할 방안을 제안했다.수공예 자치기구 '메이크드림'의 김도담은 우연히 시작한 취미가 나눔이 된 과정을 이야기했다. 처음 한 고민은 '무엇을 만들까'였다. 물건이 팔려 수익이 생기자 고민이 바뀌었다. '우리가 만든 물건이 사회에 좋은 영향을 줄 수는 없을까?'메이크드림의 물건은 '달그락달그락' 청소년들이 해마다 여는 '상상마켓'에서 팔린다. 주제를 정하고, 모루인형·비즈 팔찌·업사이클 파우치 같은 물건을 만들어 홍보와 판매까지 직접 한다. 수익금을 어디에 보낼지도 함께 정한다. 그동안 수익금은 유기동물보호센터와 미얀마 청년 활동가, 수라갯벌 보존 기금 등에 전달됐다.지난해 여름 '민주주의'를 주제로 연 마켓에서는 미얀마에 '달그락달그락' 같은 청소년 공간을 열려는 현지 청년 활동가에게 수익금을 보내기로 했다. 포장지에는 미얀마 상황을 알리는 QR코드 스티커를 붙였다. 메이크드림의 물건은 첫날 거의 다 팔려 다시 만들어야 했고, '달그락달그락'을 후원하겠다는 사람도 네 명 나왔다. 청소년들은 수익금의 쓰임을 밝히고 파니 더 자신 있게 팔 수 있었다고 했다.올해 8월 마켓의 주제는 '수라갯벌'이었다. 메이크드림은 수라갯벌 염생식물을 본뜬 키링을 팔았다. 수익금 40만 원은 수라갯벌 보존을 위한 옥봉생태평화센터 건립기금으로 냈고, 전달식은 하제마을 팽나무 앞에서 열었다.누군가를 돕거나 선물하려고 시작한 일은 아니었다. 그러나 취미는 지역과 이어졌고, 도움이 필요한 곳까지 닿았다. 김도담은 손으로 만든 작은 물건들이 누군가의 꿈을 응원하게 됐다며 물었다.ASPECT 기자단의 정예인은 청중에게 '자원봉사' 하면 무엇이 떠오르는지 물으며 4년간의 기자단 활동을 이야기했다. 글로 소식을 알리는 일은 봉사와 거리가 멀어 보이지만, 기사를 쓰면서 둘이 연결되어 있다는 걸 느꼈다고 한다.ASPECT 기자단의 기사는 매주 새전북신문 '달그락달그락' 지면에 실린다. 기자들은 문제를 찾고, 청소년의 목소리를 모아 해결책까지 제시하는 것을 역할로 삼는다. 숏폼 영상이 외모 평가를 부추긴다는 문제를 다룰 때는 청소년 97명에게 설문조사를 했고, 기사를 함께 쓴 유가온·정예인 기자는 다양한 개성을 가진 사람이 대중매체에 나와야 한다고 제안했다.환경에 관심이 많은 정예인은 군산의 수라갯벌과 하제마을 팽나무를 취재해 <팽수를 지키는 아이들>이라는 책자를 만들었다. '팽수'는 팽나무와 수라갯벌에서 한 글자씩 땄다. 하제마을 팽나무는 2024년 10월 31일 천연기념물로 지정됐고, <팽수를 지키는 아이들>은 그해 연말 달그락프로젝트에서 최우수상을 받았다.기사에서 멈추지 않았다. 길에 버려진 일회용컵을 보고 2024년 군산시 정책장터에 '군산형 자원순환제도'를 제안해 장려상을 받았다. 군산대와 근대역사지구에 보증금을 받는 다회용컵을 두자는 내용이다.처음에는 '어떤 기사를 쓸까'를 고민했지만, 지금은 '왜, 그리고 누가 이 문제를 겪을까?'를 고민한다고 했다. 기사가 문제를 바로 해결하지는 못해도 누군가에게는 닿는다는 것이다. 그래서 이렇게 강조했다. "내가 할 수 있는 방식으로, 변화를 만들 수 있다."마지막 발표자는 강민서와 같은 그림책 자치기구 '정강이'에서 활동하는 정아은이었다. 정아은은 사람들이 바쁜 일상 탓에 사는 지역을 둘러볼 틈이 없다고 생각했다. 그래서 군산을 딱딱하게 소개하는 책 대신, 또래가 지역을 가깝게 느끼고 궁금해할 책을 만들기로 했다.앞서 발표한 강민서, 그리고 이태훈과 함께 군산을 직접 그려 펴낸 책이 <군산 7.8.9>다. 제목의 '7.8.9'는 세 사람이 책을 쓰고 그린 7월, 8월, 9월이다.세 사람은 마을 멘토인 화가 이미영씨의 도움을 받아 그리고 싶은 군산의 명소를 고르고, 직접 찾아가 사진을 찍었다. 정아은은 근대역사박물관에서 군산이 겪은 아픔과 이를 이겨 낸 역사를 봤고, 월명산 꼭대기에서는 '내가 사는 곳이 이렇게 아름다웠구나' 하고 느꼈다. 강민서는 이때 초원사진관에 처음 가 봤다며 "내가 사는 곳에 대해 더 잘 알게 되었다"고 했다.그림은 수채 물감, 아크릴 물감, 4B연필로 각자 그렸고, 글은 일제강점기, 2000년대, 지금의 군산으로 시대를 나눠 썼다. <군산 7.8.9>는 그해 달그락프로젝트에서 대상을 받았고, 온라인 서점과 지역 서점에도 나왔다. 지난해에는 군산북페어에서 시민들을 만났다.정아은이 친구들에게 군산의 역사를 아는지 물었을 때 안다는 사람은 없었다. 책을 보여 준 뒤에야 대답이 돌아왔다. 세 사람은 각자의 성을 따 그림책 자치기구 '정강이'를 꾸렸고, 이듬해 여름에는 여덟 명으로 늘었다.정아은은 지역을 안다는 건 관광지를 외우는 일이 아니라며 물었다.네 청소년은 봉사를 하며 미얀마를, 수라갯벌과 팽나무를, 매일 오가던 군산을 새로 알게 됐다. 그렇게 알게 된 것은 그림책과 기사, 마켓 수익금과 정책 제안이 되어 지역으로 돌아갔다. 작은 관심이 봉사가 된 것이다.자원봉사가 필요한 이유도 여기에 있다. 교외 봉사가 입시에서 빠진 지금, 청소년에게 필요한 건 채워야 할 봉사 '시간'이 아니라 관심 있는 문제에 직접 뛰어들어 볼 '기회'다.매일 지나는 길, 뉴스 속 먼 나라의 소식, 동네 명소에 담긴 의미, 주변 사람들의 이야기. 지금 내 눈에 보이는 것에 관심을 가져 보면 어떨까?