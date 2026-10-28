'가상자산 과세 시행' 여론 만만치 않은데, '유예'로 기우는 민주당

큰사진보기 ▲가상자산과세 당정협의회, 발언하는 김민석 대표더불어민주당 김민석 대표가 28일 국회 의원회관에서 열린 '가상자산과세 당정협의회'에서 발언하고 있다. 왼쪽은 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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내년 1월 예정된 가상자산 투자수익 과세 시행을 앞두고 정부·여당이 추가 유예에 대한 결론을 내리지 못한 가운데, 과세를 예정대로 시행해야 한다는 의견이 유예 의견보다 소폭 높은 것으로 나타났다.28일 오전 발표된 KSOI(한국사회여론연구소) 10월 5주차 정기여론조사에 따르면 '가상자산 과세를 예정대로 시행해야 한다'는 답변이 41.6%로 '시행을 미뤄야 한다'는 유예 답변(35.1%)보다 6.5%p 높게 나타났다. '잘 모르겠다'는 답변은 23.3%였다.여기서 가상자산은 비트코인·이더리움 등 경제적 가치가 있으며 전자적으로 거래되는 자산을 뜻한다. 당초 2022년 1월 시행 예정이었던 가상자산 과세는 과세 인프라와 제도 정비, 체계 정비 등을 이유로 세 차례 미뤄진 바 있다.이날 오전 더불어민주당과 정부는 국회에서 당정협의회를 열고 유예 여부를 논의했으나 별다른 결론을 내리지 못했다.국회 재정경제위원회 여당 간사인 오기형 의원은 회의 종료 직후 기자들과 만나 "(과세를) 3번 유예했기에 과세하자는 의견도 있고, (재유예한 뒤) 몇 가지 보완하자는 의견도 있다"며 "당 차원에서 더 점검을 해보겠다"라고만 말했다.이날 KSOI조사에 따르면 성별로는 남녀 모두 '예정대로 시행' 의견이 우세했다('예정대로 시행해야 한다'에 남성층 45.6%, 여성층 37.7%).다만 결과는 나이대별로 편차가 있었는데, 2030 세대에선 '시행 유예' 의견이, 나머지 세대에서는 '예정대로 시행'이 높았다. 20대('시행 유예' 49.2% vs. '예정대로 시행' 31.6%)와 30대('시행 유예' 52.0% vs. '예정대로 시행' 32.2%)에선 과세 시행을 유예하자는 의견이 각각 앞섰다. 특히 30대의 '시행 유예' 의견이 52%로 전 연령대 중 가장 높았다.반면 40대('예정대로 시행' 49.7% vs. '시행 유예' 34.4%)와 50대 ('예정대로 시행' 49.2% vs. '시행 유예' 34.0%), 60대 ('예정대로 시행' 49.4% vs. '시행 유예' 20.9%) 등에서는 예정된 대로 오는 1월 과세를 시행해야 한다는 의견이 우세했다.지지정당별 민주당 지지층에서도 '예정대로 시행' 의견이 67.3%로 '시행 유예'(20.7%)보다 46.6%p 높았다. 반면 국민의힘 지지층에서는 '시행 유예'가 45.3%로 '예정대로 시행' 의견(26.5%)보다 18.8%p 우세했다.지역별로 보면, 전남광주·전북에선 '예정대로 시행' 52.2% vs. '시행 유예' 22.2%로 두 답변 간 격차(30.0%p)가 가장 컸다. 서울에선 '예정대로 시행' 39.4% vs. '시행 유예' 39.7%로 비슷하게 나타났다.앞선 회의에선 결론을 유보했으나, 민주당은 '과세 유예'로 기우는 분위기다.김민석 당대표는 이날 오전 당정협의회 뒤 열린 당 최고위원회의에서 "오늘 아침 당정협의에서 가상자산 과세를 관련 제도 정비와 보완, 그리고 그 후에 일정기간 (과세를) 유예하는 방향으로 하는 게 바람직하지 않느냐는 의견이 많이 나왔다"라며 "국민 여론을 수렴하고 당정간 최종 논의를 거쳐서, 합리적인 결과를 도출할 수 있도록 하겠다"라고 말했다.이번 조사는 한국사회여론연구소(KSOI)가 지난 10월 26일~27일 이틀간 통신사 제공 무선 가상번호를 활용해 전국 18세 이상 1000명을 대상으로 무선 자동응답(ARS) 방식으로 실시했다. 신뢰수준은 95%, 표본오차 ±3.1%p, 응답률은 5.7%다.