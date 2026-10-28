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부산경남

26.10.28 11:39최종 업데이트 26.10.28 11:41

부산시 행정부시장에 김성기 행안부 인사기획관

지방재정·행정 분야 전문가 평가... 전재수 부산시장 "시정 과제 내실 추진 기대"

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김성기 신임 부산시 행정부시장이 28일 집무실에서 사무인수인계서에 서명하고 있다.
김성기 신임 부산시 행정부시장이 28일 집무실에서 사무인수인계서에 서명하고 있다. ⓒ 부산시

부산시는 김성기 행정안전부 인사기획관이 28일부터 신임 행정부시장으로 취임한다고 밝혔다. 전임인 김경덕 전 행정부시장은 33년 간의 공직 생활을 마무리하고 퇴임했다.

시가 이날 공개한 자료를 보면, 1974년생으로 43회 행정고시에 합격해 2000년에 처음으로 공직에 입문한 김 신임 부시장은 지방재정과 행정 분야의 전문가다. 행안부 지방세입정보과장·재정정책과장과 진영 전 장관 시절 비서실장을 지냈고, 세종시에선 기획조정실장을 맡으며 관련한 업무를 이어왔다.

이후 2024년 행안부 지방세제국장, 지난해 8월부터는 인사기획관으로 근무했다. 이번에는 중앙정부에서 쌓은 경험을 부산시에 접목한다. 시는 김 부시장 취임이 부서 간 협업, 정책 조정 기능은 물론 시정의 안정성과 효율성을 강화하는 데 기여할 것으로 평가한다.

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이에 앞서 김경덕 전 부시장은 27일 전재수 부산시장으로부터 감사패를 받고 물러났다. 민선 8기인 지난 2월 임명돼 260여 일간 부산시의 행정을 책임져 왔는데, 내년 정년을 앞두고 용퇴를 결정했다. 지역 일간지는 지방선거가 끝나자 김 전 부시장이 사의를 표명했다고 보도한 바 있다.

김 전 부시장에게 고마움을 전한 전재수 시장은 새로 임명된 행정부시장이 민선 9기 시정 공약 이행에 더 속도를 내어주길 바랐다. 그는 "지방재정 분야의 전문성과 지방자치단체의 시정 운영 경험을 두루 갖춘 인사"라며 "주요 시정 과제를 내실 있게 추진해 줄 것으로 기대한다"라고 말했다.


#부산시#행정부시장#김성기#전재수#부산시장

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