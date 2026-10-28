선거로 재확인된 이스라엘 우경화

이스라엘 총선 출구조사에서 베냐민 네타냐후 총리가 이끄는 연합이 의회 전체 120석 중 과반 의석을 차지하지 못할 것으로 예측됐다. 네타냐후 총리의 경쟁자인 가디 아이젠코트 전 이스라엘 참모총장이 이끄는 야권 또한 과반 확보에는 실패할 것으로 나타났다. 이로 인해 향후 이스라엘은 연정 구성을 둘러싸고 장기간 정치적 혼란을 피할 수 없는 상황에 직면할 것으로 보인다.
이번 선거는 네타냐후 총리에게 운명을 좌우하는 중요한 선거였다. 선거에서 지고 총리직을 계속할 수 없게 된다면 국내적으로 부패 비리 재판이 재개되고 국외적으로 구속영장을 발부한 국제형사재판소(ICC)에 체포될 수도 있기 때문이다. 이런 이유로 네타냐후 총리는 사활을 걸고 선거운동을 이어갔다. 특히 트럼프 대통령의 지지를 적극적으로 활용했는데 이것이 긍정적 영향을 미쳤는지는 알 수 없다. 야권은 물론 유권자들도 이를 이스라엘 정치에 대한 미국의 간섭으로 받아들이며 불편한 심기를 드러냈기 때문이다.
출구조사가 보여주는 건 선거 결과가 예상에서 크게 빗나가지는 않았다는 점이다. 이스라엘의 세 개 방송국은 네타냐후 총리가 이끄는 우파 극우 종교정당 연합이 50석을 얻을 것으로 예상했다. 그리고 경쟁자인 아이젠코트가 이끄는 야권의 4개 정당은 52-53석을 얻을 것으로 예상했다. 이 예측대로라면 네타냐후 총리의 연합이 진 것으로 보이지만 반드시 그렇지만은 않다. 네타냐후 총리의 리쿠드당은 24-25석을 확보해서 아이젠코트가 이끄는 야샤르당의 21-23석을 앞설 것으로 예상됐기 때문이다. 최종 결과에서 이것이 확인된다면 네타냐후 총리는 연정을 구성하고 다시 총리로 집권할 가능성이 남아 있다.
최종 투표 결과는 11월 4일 발표될 예정인데 여권과 야권 어느 곳도 과반을 차지하지 못할 것이 확실하기 때문에 연정 구성 과정이 뒤따르게 될 것이다. 이삭 헤르조그 대통령은 당대표들과 논의한 후 연정 구성 가능성이 가장 높은 정당 지도자에게 연합정부 구성 권한을 부여하게 된다. 대통령이 지명할 후보는 반드시 가장 많은 의석을 차지한 당의 후보자가 아닐 수도 있다.
연정 구성에는 최초로 28일이 주어지고 연정 구성에 예상보다 많은 시간이 소요되면 대통령은 추가로 14일을 연장할 수 있다. 이때 정당들은 치열한 협상과 거래를 하게 된다. 첫 후보가 연정 구성에 실패하면 대통령은 다른 후보에게 같은 기회를 줄 수 있다. 그리고 그 후보도 실패하면 의회의 투표로 세 번째 후보에게 14일의 연정 구성 기회를 줄 수 있다. 그래도 실패하고 의회가 교착상태에 빠지게 되면 의회는 공식적으로 해산되고 90일 이내에 다시 선거를 치르게 된다. 이런 과정 동안 네타냐후 정부는 관리 정부로 계속 존재하게 된다.
출구조사 결과를 토대로 본다면 대통령이 지명할 후보는 네타냐후 총리와 아이젠코트 전 참모총장 둘 중 한 명이 될 것이 거의 확실하다. 그런데 두 사람이 이끄는 연합의 의석차가 박빙인 관계로 대통령이 어느 쪽을 지명하게 될지는 알 수 없다. 이런 상황에서 리쿠드당이 가장 많은 의석을 차지한 것이 확인되면 네타냐후 총리가 지명될 가능성도 배제할 수 없다.
우경화 재확인... 팔레스타인 정책 변화도 기대 어려워
이번 이스라엘 선거에는 세계의 이목이 집중됐다. 그 이유는 크게 두 가지로 볼 수 있다. 하나는 네타냐후 총리의 정치적 운명과 여러 전쟁의 당사자인 이스라엘의 정치적 변화에 미칠 영향 때문이고, 다른 하나는 팔레스타인의 미래에 끼칠 영향 때문이다. 결론부터 얘기하자면 누가 연정을 구성하고 총리가 되든 큰 변화는 없을 가능성이 높다. 이유는 이번 선거를 통해 이스라엘 사회가 얼마나 우경화되고 나아가 극우 성향을 가지고 있는지가 확인됐기 때문이다.
출구조사에 따르면 네타냐후 총리가 이끄는 연합과 아이젠코트가 이끄는 연합이 차지한 의석수는 100석을 훌쩍 넘길 것으로 예측된다. 두 사람 모두 강경 우파 성향의 정치인으로 선거운동 동안 모두 이스라엘의 안보를 강조했고 다만 세부 접근이 조금 다를 뿐이었다.
BBC는 네타냐후 정부가 이스라엘 역사상 가장 우파 성향인 정부라고 평가했다. 극우 성향 정치인들이 장관직을 수행하면서 노골적으로 팔레스타인 서안지구 합병과 가자지구 주민 강제 이주 등을 주장했던 점은 이를 잘 확인해준다. 네타냐후 정부는 팔레스타인 국가 수립을 저지하기 위해 미래 팔레스타인 수도가 될 동예루살렘과 서안지구를 분리하는 대규모 정착촌 수립을 강행하기도 했다. 특히 네타냐후 총리는 가자지구 대량 학살, 이란 공격, 레바논 남부 장악 등을 통해 대이스라엘 건설이라는 극우적 목표를 실행에 옮겼다. 네타냐후 총리 정부에 대한 불만이 높아졌다지만 50석 확보가 예상된다는 건 이런 우파 내지 극우 성향을 보이는 정부와 정치인들에 대한 지지가 높음을 보여준다.
네타냐후 총리의 경쟁자인 아이젠코트가 이끄는 연합에 대한 지지 또한 이스라엘 사회의 우파 내지 극우 성향을 잘 보여준다. 네타냐후 총리에 대한 지지를 철회하고 아이젠코트를 지지하겠다고 한 사람 중 대다수가 네타냐후의 안보 정책과 군사 전략이 이스라엘의 완전한 안전을 보장할만큼 강경하지 못하다는 불만 때문이었다. 특히 이는 네타냐후 총리의 강한 지지 기반이었던 레바논과의 국경지대인 이스라엘 북부 지역 주민들이 네타냐후에 대한 지지를 철회한 이유였다.
이와 관련해 <AP통신>은 주민들이 네타냐후 총리가 더 강경하게 군사작전을 실행하지 않아서 신뢰를 접었다고 보도하기도 했다. 이런 변심이 선거에 어떻게 반영됐는지 아직 알 수 없지만 이들이 변심했다면 결국 네타냐후 총리보다 강한 무력 사용을 원하기 때문이라고 쉽게 짐작할 수 있다.
이스라엘 중앙선거관리위원회에 따르면 이번 선거 투표율은 2022년 총선 당시보다 8%나 높았고 1973년 이후 최고 수준을 기록했다. 그런데 출구조사가 보여준 것처럼 유권자들이 압도적으로 지지한 건 우파 내지 극우 성향의 정치인들이었다. 이는 이스라엘 정치와 사회가 이전보다 우경화됐음을 말해준다.
이스라엘 젊은 세대의 우경화 또한 이번 선거에 어느 정도 영향을 미쳤을 것으로 보인다. <알자지라>는 선거 전 이스라엘중앙선거관리위원회 발표를 인용해 이번 선거에서 역대 가장 많은 50만 명의 청년이 첫 선거를 하게 된다고 보도했다. 이들 중 80%가 투표 의사를 밝혔는데 이스라엘 방송인 <채널12>의 조사 결과에 따르면 첫 투표를 하는 이들 중 4분의 3이 우파 또는 중도우파 성향을 보였다. 이는 다른 세대에 비해 훨씬 높은 비율이었다. <알자지라>는 이스라엘에서 이들은 "우파 세대(Generation Right)"로 불린다고 보도했다. 이 또한 이스라엘 사회가 우경화됐음을 잘 보여준다.
이번 선거에서 가장 주목할 결과 중 하나는 이스라엘 인구 약 20%를 대변하는 아랍계 정당들의 약진이다. 출구조사에서 공동명부(Joint List)와 라암(Ra'am)당은 합쳐서 17-18석을 차지할 것으로 예측됐다. 여러 정당이 난립하고 네타냐후 총리와 아인젠코트가 이끄는 연합이 박빙인 가운데 이론적으로 보면 아랍계 정당이 연정 구성에 캐스팅보트 역할을 할 수도 있다. 하지만 이는 이론적으로 가능할 뿐 현실적으로는 거의 불가능하다. 우파 정당들 어디도 이미 아랍계 정당과 손을 잡을 가능성이 전혀 없음을 밝혔기 때문이다.
세계가 관심을 가진 다른 이유인 이스라엘의 팔레스타인 정책에는 거의 변화가 없을 것으로 보인다. 가자지구 전쟁을 통해 대량 학살을 저지르고 팔레스타인 국가 수립을 공식적으로 반대하는 네타냐후 총리에 대한 유권자들의 지지가 낮아진 것이 확인됐지만 이것이 팔레스타인에 대한 유화정책이나 팔레스타인 국가 수립을 지지해서는 아니기 때문이다. 오히려 이스라엘의 안전을 위해 가자지구의 하마스 전멸에 더 박차를 가하고 서안지구나 가자지구 또한 더 강하게 억압해야 한다는 의사를 표명한 것으로 볼 수도 있기 때문이다.
이번 이스라엘 선거 결과를 통해 세계가 다시 한번 확인한 건 이스라엘 사회가 세계에서 보기 힘든 수준의 우경화 사회라는 점이다. 이는 결국 이스라엘이 자국 안보를 명분으로 현재 진행 중인 전쟁들은 물론 앞으로는 적극적인 무력 사용 가능성을 배제하지 않을 가능성이 높음을 말해준다. 이는 또한 이스라엘이 앞으로도 중동 지역은 물론 세계 평화를 가장 심각하게 위협하는 국가가 될 것임을 의미한다.