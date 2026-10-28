선거로 재확인된 이스라엘 우경화

큰사진보기 ▲2026년 10월 27일 화요일, 이스라엘 총선이 치러진 이스라엘 텔아비브에서 베냐민 네타냐후 총리의 모습이 담긴 포스터를 배경(전면)으로 한 여성이 투표를 마치고 투표소를 나서고 있다. ⓒ 연합뉴스/AP 관련사진보기

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