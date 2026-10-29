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큰사진보기 ▲입상자 10명 중 8~9명은 직업계고 출신2026년 국제기능올림픽대회와 전국기능경기대회 입상자 가운데 직업계고 출신 현황. 국제대회 입상자 40명 중 38명, 전국대회 입상자 384명 중 312명이 직업계고 출신이다. ⓒ 교육부 보도자료 재구성 관련사진보기

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[시리즈]

"실수와 꾸중을 두려워하지 말고, 자신의 문제점을 모두 공유하며 발전해 나가는 것이 중요하다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.

지난 기사에서 마이스터고 경쟁률 이야기를 했다. 숫자만으로는 보이지 않는 것이 있다고 썼다. 그 글을 마무리할 무렵, 또 다른 숫자가 도착했다. 10월 27일 교육부가 발표한 국제기능올림픽 결과다.지난 9월 중국 상하이에서 열린 제48회 국제기능올림픽대회에서 한국은 금메달 4개, 은메달 14개, 동메달 6개, 우수상 16개를 따 종합 2위에 올랐다. 입상자 40명 가운데 38명이 직업계고 출신이다. 8월 인천에서 열린 제61회 전국기능경기대회에서도 입상자 384명 중 312명(81.2%)이 직업계고 재학생이거나 졸업생이었다.나는 전국기능경기대회를 지켜보며 세 편의 연재 기사를 쓴 적이 있다.숫자보다 더 오래 들여다본 것은 금메달리스트 세 사람의 이력이다. 광전자기술의 유예찬(삼성전기), 웹기술의 손현빈(삼성전자), 산업제어의 박지민(삼성중공업) 선수는 모두 스물한 살이고, 모두 직업계고를 졸업했다. 교육부가 함께 공개한 선수들의 이력에는 학교가 무엇을 해야 하는지가 고스란히 담겨 있었다.손현빈 선수는 여수정보과학고 1학년 때 지도교사의 권유로 '웹디자인 및 개발' 동아리에 들어갔다. 자기가 짠 코드가 웹 브라우저 화면에 그대로 나타나는 것이 재미있었다고 한다. 유예찬 선수는 동아마이스터고 재학 시절 전공 심화 동아리에서 전자기술에 소질이 있다는 것을 알게 됐다.세계 정상의 출발점은 선생님의 권유와 동아리방이었다. 이 대목에서 한참 머물렀다. 열여섯 살 아이가 자기 적성을 처음 발견하는 곳은 대개 거창한 프로그램이 아니다. 해 보고 싶은 것을 마음껏 만져 볼 수 있는 공간과, 그 아이를 눈여겨보는 교사가 있는 곳이다. 지난 기사에서 학급당 인원과 실습 예산을 이야기한 이유도 여기에 있다. 교사가 한 아이를 오래 지켜볼 수 있어야 그런 순간이 온다.우리 학교 아이들의 시작도 동아리방이다. 다만 가는 길은 조금 다르다. 서울로봇고는 전국기능경기대회에 나가는 학생이 해마다 줄고 있다. 대신 아이들은 자율 동아리에서 친구들과 프로젝트를 꾸리고, 로봇대회에 낼 로봇을 직접 만드는 쪽을 더 좋아한다.정해진 과제를 정해진 시간 안에 완성하는 길이 있다면, 스스로 문제를 정하고 함께 풀어 가는 길도 있다. 학교마다 사정은 다르고, 어느 쪽이 더 낫다고 말할 수는 없다. 중요한 것은 아이가 처음 재미를 발견한 그 자리에서 다음 걸음을 이어 갈 수 있느냐다.손현빈 선수는 대회 마지막 날 예고 없이 과제가 바뀌었는데도 흔들리지 않았고, 한국의 웹기술 직종 5회 연속 우승을 이어 갔다. 그는 "어제보다 한 가지라도 더 나아가자"는 마음으로 훈련해 온 것을 비결로 꼽았다. 유예찬 선수도 매일 반복 훈련을 하며 예상치 못한 오류에 대비해 원인을 분석하고 부족한 부분을 하나씩 채워 갔다고 했다.그렇게 오류의 원인을 따져 묻던 시간은 결국 원리를 이해하는 시간이었다. 정해진 과제를 외운 사람은 과제가 바뀌면 멈춘다. 원리를 이해한 사람만 낯선 문제 앞에서 다시 길을 찾는다. 산업 현장도 다르지 않다. 로봇과 자동화 설비는 몇 년마다 바뀐다. 학교가 특정 장비의 조작법보다 그 밑에 깔린 원리를 가르쳐야 하는 이유다.박지민 선수의 이야기는 조금 다르다. 그는 주말도 휴일도 없이 훈련했다. 그런데 비결은 혼자 버틴 것이 아니라 막히는 부분을 지도위원과 선배들에게 털어놓은 데 있었다. 권유받은 방법을 직접 해 본 뒤 기존 방법과 시간, 결과물을 비교해 가며 자기 방식을 찾았다. 그가 후배들에게 남긴 말은 이렇다.교실에서 아이들은 틀리는 것을 부끄러워한다. 하지만 현장에서 가장 위험한 사람은 실수하는 사람이 아니라 실수를 숨기는 사람이다. 라인이 멈췄을 때 "제가 여기서 막혔습니다"라고 말할 수 있는 사람, 그 말을 듣고 함께 원인을 찾는 동료가 있는 팀이 결국 문제를 푼다. 기술 교육에 협업과 정직함이 함께 들어 있어야 하는 이유다.세 사람의 이력에서 가장 눈에 띈 공통점은 따로 있다. 셋 모두 고교에서 기본기를 익혔지만, 금메달은 졸업 후 기업에 들어가 일하면서 훈련을 이어 간 끝에 완성됐다. 유예찬 선수는 2024년 입사 후 1년 여의 국내 강화훈련과 해외 전지훈련을 거쳤다. 박지민 선수는 현장 실무와 사내 훈련을 병행하며 선발전에서 두 차례 경쟁을 거쳐 국가대표가 됐다. 손현빈 선수 역시 삼성전자에서 일하며 대회 준비를 멈추지 않았다.여기서 솔직히 짚고 싶은 것이 있다. 세 사람은 모두 일하면서 훈련을 이어 갈 수 있는 대기업에 들어갔다. 하지만 직업계고 졸업생 모두가 그런 회사에 가는 것은 아니다. 중소기업에 들어간 졸업생도 일하면서 계속 배우고 자랄 수 있어야 한다.교육부는 1·2학년 기업 탐방과 미니프로젝트, 3학년 채용연계형 직무교육, 취업연계 장려금, 고졸자 후속지원 거점학교 같은 단계별 지원을 운영하고 있다. 다만 거점학교는 아직 일자리를 찾지 못한 졸업생을 위한 제도다. 취업한 뒤에도 끊기지 않는 사다리가 되려면 학교와 기업, 지역이 함께 힘을 보태야 한다.그 사다리를 받쳐 주는 것은 결국 사람이다. 손현빈 선수는 학교 선배이자 회사 선배인 코치에게 감사를 전했다. 그리고 "선배들에게 받은 만큼 후배들에게 돌려주는 사람이 되고 싶다"고 했다. 후배들에게는 "재미있는 일을 꾸준히 하면 생각보다 멀리 갈 수 있다"는 말을 남겼다.선배가 후배를 끌어 주고, 그 후배가 다시 선배가 되는 것. 숙련 기술은 그렇게 이어진다. 어쩌면 직업계고가 가진 가장 큰 자산은 장비보다 이 고리일지도 모른다.대회에 나간다고 늘 좋은 결과가 따라오는 것은 아니다. 서울학생로봇대회(SSRC)에서 서울로봇고를 중심으로 여러 학교 학생들이 함께 꾸린 거점팀은 2년 연속 종합 우승을 하지 못했다. 다른 특성화고가 중심이 된 팀이 더 좋은 성적을 냈다. 아쉬움은 컸지만 부끄러운 일은 아니라고 생각한다. 다른 팀 학생들도 그만큼 치열하게 준비했다는 뜻이고, 함께 뛴 아이들에게는 다시 도전할 이유가 생겼다.유예찬 선수는 후배들에게 선택한 분야에 자부심을 품고, 결과가 바로 보이지 않아도 포기하지 말라고 당부했다. 오늘도 실습실과 동아리실에서 로봇과 씨름하는 우리 학생들에게 꼭 전해 주고 싶은 말이다. 학교가 할 일은 분명하다. 아이들이 처음 재미를 발견할 자리를 만들고, 장비보다 원리를 가르치고, 실수를 털어놓을 수 있는 교실을 만드는 것이다. 그리고 졸업한 뒤에도 그 걸음이 끊기지 않도록 곁에 있어 주는 것이다. 세계 정상에 선 세 사람도 그렇게 시작했다.