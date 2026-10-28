의무공개매수제 토론 요청한 이 대통령 "주주 평등 중요한데..."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 규제합리화위원회 2차 전체회의에서 참석자 발언을 듣고 있다. 2026.10.23 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 "소액주주의 권리를 실질적으로 보호하면서도 M&A 시장의 동력을 잃지 않게 할 가장 합리적인 균형점은 무엇이라고 보시는지요?"라며 의무공개매수제에 대한 토론과 의견을 요청했다.이 대통령은 28일 엑스(X·옛 트위터)에 "최근 기업 인수합병(M&A) 시 일반 주주의 권익을 보호하기 위한 의무공개매수제 논의가 활발한데 세부 입법안 관련 구체적인 매수 비율과 방식을 두고 시장 안팎에서 적지 않은 우려와 현실적인 고민이 교차하고 있다"면서 이를 말했다.현재 국회서 심의 중인 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안', 특히 의무공개매수제도의 핵심 쟁점인 '50%+1주' 기준과 기존 지배주주 지분 선행매수 허용 등을 두고 논란이 커지고 있는 상황을 짚은 것으로 풀이된다.참고로, 해당 개정안에 대한 전면 재검토 및 수정 입법을 요청하는 국회 국민동의청원은 지난 26일 밤 기준 5만 명을 넘어선 상황이다. 이들은 '50%+1주 매수 시 대주주 지분을 장외에서 먼저 사들일 수 있게 한 현행법안은 본래 도입 취지와 다르게 일반 주주들의 재산권 침해를 강제하는 것'이라고 주장하고 있다. 예를 들어 대주주는 경영권 프리미엄을 받고 보유 지분 전량을 매각 가능하지만, 일반 주주는 일부 지분만 같은 가격에 팔 수 있다는 것.이에 대해 이 대통령은 "일각에서는 대주주 지분을 포함해 '50%+1주' 매수를 의무화하되, 소액주주 지분까지 공평하게 안분하여 매도 권리를 보장해야 한다고 주장한다"며 "하지만 이 경우 경영권을 넘기는 대주주가 보유 지분 전체를 매각하지 못하고 남은 주식을 시장 가격으로 처분해야 하는 문제가 생긴다"고 짚었다.이어 "100% 전량 매수를 강제하자니, 인수 측의 자금 부담이 지나치게 커져 거래 성사율이 현저히 떨어지는 딜레마가 발생한다"면서 "주주 평등이라는 원칙도 중요하지만, 지나친 규제로 인해 기업의 체질 개선과 자본 시장의 활력이 꺾인다면 장기적으로는 소액주주에게도 득이 되지 않을 수 있다"고 말했다.이 대통령은 "M&A 활성화를 위해 50% +1 주를 강제 매수하게 하되 대주주 지분을 전부 인수하고 남은 부분만 소액 주주들이 안분해서 매수 청구할 수 있게 하자는 절충적 의견도 있다"면서 "의무 매수 비율을 어디까지 설정해야 할지, 대주주와 소액 주주의 이해관계를 실질적으로 조화 시킬 방법은 무엇일지 각계의 지혜가 필요한 시점"이라고 했다.한편, 해당 개정안은 지난 9월 17일과 28일 국회 정무위원회와 법제사법위원회를 통과하면서 본회의 처리만 앞둔 상황이다. 본래 지난 1일 본회의 상정이 유력하게 거론됐지만, 이에 대한 재검토 및 수정 입법을 요청하는 국내외 자산운용사 18곳의 공동성명(9.30)이 발표되면서 상정이 보류된 상태다.