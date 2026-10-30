서울에 설치된 '생수냉장고'의 배신... 이런 물 마셔야 하나?

폭염 대응을 명분으로 생수를 무료로 배포하는 생수냉장고는 서울시 노원구에서 처음 시작돼 전국으로 빠르게 퍼졌다. 올여름 서울에서만
11개 자치구가 생수냉장고 94개소를 운영했다.
여성환경연대 분석 결과, 그 중 1/3이 공공음수대로부터 100m 이내에 있었다. 공공음수대라는 기존 인프라를 무용지물로 만들고, 탄소중립과 탈플라스틱이라는 시대적 요구에 역행하는 방향으로만 폭염에 대응할 수 있는 걸까(관련기사:음수대 10초 거리에 생수냉장고... 이게 최선인가요? https://omn.kr/2jm6f)
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지난 9월, 강북구가 기존 생수냉장고를 정수기형 음수대와 제빙기로 바꾼다는 소식이 들려왔다. 일회용 플라스틱 폐기물 감축과 함께 연간 1억4천만 원의 예산 절감 효과도 있을 것이라고 추산했다. 다른 자치구에서도 이러한 움직임이 있을까.
여성환경연대는 지난 9월 22일 11개 자치구에 생수냉장고 운영의 근거, 환경 영향 고려 여부, 전환 계획을 묻는 질의서를 발송했다. 그 결과 9월 28일부터 10월 2일에 걸쳐 11개 자치구 모두에서 회신을 받았다(강북구, 관악구, 광진구, 노원구, 도봉구, 서초구, 성동구, 성북구, 용산구, 중구, 중랑구).
생수냉장고 운영, 타당한 근거가 없다
먼저 음수대 가까이에 생수냉장고를 둔 근거를 물었다. 대부분의 자치구는 음수대가 있음에도 생수냉장고가 필요한 이유 대신 일반적인 입지 선정 기준만 나열했다. 그 외에 성북구는 음수대를 선호하지 않는 이용자가 있다고 응답했고, 공원 음수대는 컵 없이도 이용이 가능함에도 중랑구는 '개인 컵 미지참, 세척·위생 등의 어려움'을 들었다. 지역 비영리단체, 주민 자원봉사자와 협력해 음수대를 관리하며 위생 문제를 풀어 가는 캐나다 밴쿠버와 대조적이다(관련기사: 서울은 생수 나눠주고, 파리는 음수대 설치... 폭염 대처 왜 다를까 https://omn.kr/2ju73).
생수냉장고가 실제로 폭염취약계층의 폭염 피해 예방에 기여했는지 데이터를 기반으로 근거를 제시해달라는 질문에도 답은 비슷했다. 강북·광진·성북·용산구 등은 관련 데이터가 없음을 인정했다. 다른 자치구들은 '관리 인력을 배치해 폭염취약계층·야외활동 주민 등에게 생수를 우선 제공'했다고 밝히거나, '어르신 등 폭염취약계층도 생수냉장고를 많이 이용'한다고 답변했으나, 사실을 확인할 데이터는 제시하지 않았다.
중랑구는 생수냉장고가 '보편적 복지'라고 설명했다. 그러나 서울에서는 이미 공공음수대를 통해 누구나 안전한 아리수를 마실 수 있다. 보편적 복지라면 생수를 나눠줄 것이 아니라 아리수를 마시기 쉽게 만드는 데서 출발해야 하지 않을까.
환경 정책에 맞춰 바꾸겠다는 곳은 강북·광진·도봉·성북뿐
생수냉장고 운영 과정에서 각 자치구는 환경 영향을 고려했을까? 탄소중립 계획 내 일회용품 사용 감축이 포함되어 있다고 응답한 자치구는 관악·노원·서초·성북·중랑구였다. 성동구는 '측정이 어려워 일회용품 사용 감축·다회용품 전환 사업'은 계획 내에 명시하지 않았다고 답했고, 나머지 5곳은 답하지 않았다.
순환경제사회 전환 촉진법(아래 순환경제법)에 따라 자원 소비 억제와 폐기물 발생 최소화가 우선되어야 한다는 원칙은 대부분 자치구가 인지하고 있다고 답했으나, 노원구는 생수냉장고가 '일회용 플라스틱 사용을 장려하거나 늘리는 사업이 아니'라며, '무라벨 생수, 회수함 운영, 수탁업체 수거를 통해 환경부담을 낮춘다'고 답했다.
생수냉장고 사업이 탄소중립 계획과 순환경제법의 우선순위와 충돌한다는 것을 인정한 자치구는 강북·광진·도봉·성북구뿐이었다. 이들은 공공음수대나 정수기형 음수대로 전환을 시작하거나 검토한다고 답했다.
그렇다면 재활용이라도 잘 되고 있을까? 페트병의 회수율과 외부 투기율, 재활용 경로를 파악하는지 묻자 노원구만 약 89%의 회수율을 추산하고, 수탁업체를 통해 재생섬유로 재활용한다고 답했다. 다른 자치구들은 일반적인 재활용 처리 과정만 설명하거나 추적 관리를 하지 못한다고 인정했다. 그러나 노원구에서처럼 재생섬유로 재활용되더라도, 페트병은 다시 페트병으로 돌아오지 못하기에 결과적으로 다운사이클링이다.
취수원 지역 주민과 생태계에 미치는 피해를 검토하는 자치구는 한 곳도 없었다. 취수원을 파악하고 있는 자치구는 강북·도봉·노원구뿐이었다. 강북구만이 공공 구매에서 환경영향을 고려해야 한다는 의견에 '유념하겠다'고 밝혔다. 노원·서초·중랑구는 허가기관이나 제조·허가 단계, 범정부 논의의 몫이라고 답변을 피했다.
그러나 여성환경연대가 2025년 취재했던 경남 산청·충북 제천 사례처럼, 취수원 지역에서 법과 행정은 생수 산업의 손을 들어주어 지하수 고갈 피해는 온전히 주민들만의 몫이 되고 있다(관련기사: "생수 공장 관정 들어오고 말라버린 물길, 주민 의견은 왜 안 듣나"
https://omn.kr/2fvb6).
강북·광진·성북 정수기형 음수대로 전면 대체, 도봉은 일부 대체 계획 중
다행히 강북·광진·성북구는 내년부터 생수 배부 대신 정수기형 음수대로 전면 전환하는 것을 추진하거나 검토하고 있고, 도봉구는 일부 전환을 적극적으로 검토하고 있음을 밝혔다. 다만, 이렇게 전환되는 생수냉장고의 숫자는 올해 설치된 94개 중 많아야 25개, 1/4 남짓이다.
중구와 서초구는 전환을 하지 않겠다는 입장을 분명히 했다. 특히 서초구는 정수기형 음수대로 전환할 경우 1곳 당 5천만 원의 비용이 늘어날 것이라는 이유를 들었다. 성북구가 물 충전소 설치 비용을 1곳 당 약 1800만 원으로 산출한 것과 대조적이다. 서초구보다 1개소 더 많은 6개소를 운영했던 도봉구도 생수냉장고를 정수기형 음수대로 전환할 경우 1억 원 이상 절감 효과를 예상했다.
지난 9월 서울시는 리필과 직접 음용이 가능한 '서울형 음수대'를 새로 선보였다. 시는 디자인을 넘어, 서울시 내 자치구에 시민친화적인 음수대가 실제로 설치될 수 있도록 돕고, 음수대 이용 문화가 확산될 수 있도록 더욱 노력을 기울여야 한다.
근거도, 일관성도 없는 폭염 대책
이번 질의에 대한 응답에서 생수냉장고 사업비를 밝힌 7개 구는 54개의 생수냉장고에 12억 원을 넘게 투입했다. 합리적 근거 없이 음수대 바로 옆에 생수냉장고를 설치하고 취약계층을 지원했다는 데이터도 내놓지 못한다면, 세금을 효율적·효과적으로 쓴 게 맞을까.
서울 자치구들이 탄소중립 계획을 세워놓고도 적극적 이행을 뒤로 미루는 사이, 밴쿠버와 런던은 일회용 쓰레기 없는 폭염 대응을 위해 음수대를 늘려 왔다. 서울 시민들의 갈증을 다른 지역의 지하수로 달래며 그곳의 피해에는 눈감는 것은 또 다른 지역 이기주의로 볼 수도 있다.
그래도 변화는 시작됐다. 강북·광진·도봉·성북구가 정수기형 음수대로 전환에 나섰고, 강북구와 성북구는 이미 시범 운영 중이다. 나머지 7개 구가 뒤따르려면 구정을 지켜보는 시민의 적극적인 관심이 필요하다. 내년 여름 우리 동네는 어떤 물을 마시게 될까.