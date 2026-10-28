광주 북구, 전국 첫 4회 연속 여성친화도시 지정

큰사진보기 ▲광주광역시 북구청사. ⓒ 광주 북구청 관련사진보기

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전남광주통합특별시 북구는 성평등가족부가 주관한 '2026년 여성친화도시 지정 심사'를 거쳐 전국 최초 4회 연속 여성친화도시로 지정됐다고 28일 밝혔다.북구는 그동안 ▲성평등 기반 구축 ▲여성 경제·사회 참여 확대 ▲안전 증진 ▲돌봄 환경 조성 ▲지역사회 활동 역량 강화 등 5개 목표 달성을 위해 노력해왔다.조직 전체에 성평등 문화가 자리 잡을 수 있도록 매년 성별영향평가를 실시해 여성친화 사업을 설계하고 성과 우수 부서를 포상하고 있다.또한 여성 일자리 네트워크를 운영해 지역 특화 일자리 사업을 발굴하고, 경력 단절 여성들의 취·창업을 지원하며 사회 진출을 적극적으로 돕고 있다.안전한 도시를 만들기 위해 여성안심지킴이집, 여성 안심 귀갓길 등을 확충하고 민·관·경이 협력해 지역 맞춤형 안전 과제를 추진하고 있다.특히 광주에서 유일하게 '공공생리대 지원 시범사업'을 시행해 지역 내 50여 개 공공시설에서 누구든지 무상으로 생리대를 이용할 수 있게 했다.이에 따라 북구는 지난 2011년 여성친화도시 최초 지정 이후 15년째 자격을 유지하게 됐다.신수정 북구청장은 "앞으로도 일상에서 체감할 수 있는 성평등 정책을 추진해 살기 좋은 도시를 만들어가겠다"고 말했다.