백성현 논산시장 "국방산업·농업·관광으로 논산 미래 바꾸겠다"

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 27일 논산국민체육센터에서 열린 ‘2026 논산시 이·통장연합회 한마음대회’에서 축사를 하고 있다. 백 시장은 이날 마을 곳곳에서 주민과 행정을 이어주는 이·통장들의 노고에 감사를 전하며 지역의 변화에 함께해 줄 것을 당부했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

백성현 충남 논산시장이 국방산업 육성과 농축산물 수출 확대, 탑정호 관광개발을 논산의 미래를 이끌 핵심 사업으로 꼽았다. 국방산업 유치에 제동이 걸리는 상황에 대해서는 아쉬움을 드러내며 지역 발전을 위한 협력도 강조했다.백 시장은 27일 오전 논산국민체육센터에서 열린 '2026 논산시 이·통장연합회 한마음대회'에 참석해 "시장이라는 자리는 영원하지 않지만, 그 자리에서 무엇을 남기느냐에 따라 논산의 미래는 달라질 수 있다"며 이같이 밝혔다.그는 "우리는 아름다운 논산을 잠시 빌려 쓰고 있는 사람들"이라며 "지금보다 더 잘사는 논산, 더 행복한 논산을 만들어 후손들에게 물려줘야 할 책임이 있다"고 말했다.백 시장이 제시한 지역 발전 전략은 크게 세 가지다. 육군훈련소 등 지역의 특성을 활용한 국방군수산업 육성, 논산 농축산물의 해외시장 진출 확대, 탑정호를 중심으로 한 관광·휴양시설 개발이다.국방산업은 기업 유치와 일자리 창출을 통해 지역경제를 키우겠다는 구상이다. 농업 분야에서는 논산 딸기를 비롯한 지역 농산물의 수출시장을 넓혀 농가소득을 높이겠다는 계획을 밝혔다.내년 2월 개막하는 '2027 논산세계딸기산업엑스포'에 대해서도 기대를 나타냈다. 백 시장은 엑스포를 단순한 지역 축제가 아닌 논산 딸기의 경쟁력을 세계에 알리고 해외 판로를 넓히는 기회로 삼겠다고 설명했다.탑정호 개발 계획도 구체적으로 언급했다. 논산시는 최근 민간기업과 약 200억원 규모의 투자협약을 맺고 탑정호 복합문화 휴양단지 조성을 추진하고 있다. 백 시장은 내년 9월 착공을 목표로 리조트 등 관광·휴양시설을 마련하겠다고 밝혔다.관광개발을 농가소득과 연결하겠다는 구상도 내놨다. 탑정호를 찾는 관광객과 육군훈련소 훈련병 면회객이 논산에서 머물며 지역 농축산물을 구매하도록 해 관광객 증가가 실제 지역경제에 도움이 되도록 하겠다는 것이다.백 시장은 국방산업 유치 과정에서 사업 추진이 늦어지는 상황에 대해서는 강한 불만을 나타냈다. 특히 투자 약속이 지연되거나 다른 지역으로 옮겨갈 경우 그에 따른 책임을 물어야 한다는 취지로 발언했다.시정에 반대하거나 주요 사업 추진에 제동을 거는 일부 세력에 대해서도 비판적인 입장을 밝혔다. 지역 발전을 위해서는 정당이나 개인의 이해관계보다 시민의 이익이 앞서야 한다는 것이다.백 시장은 "논산의 발전 앞에 정당도, 개인의 이해관계도 우선할 수 없다"며 "오직 시민의 행복과 논산의 미래가 기준이 돼야 한다"고 강조했다.이어 이·통장들에게 마을의 지도자로서 시민들의 뜻을 모으고 지역 발전에 힘을 보태 달라고 당부했다. 참석자들은 박수로 화답했다.다만 국방산업 등 대규모 개발사업을 둘러싼 이견을 어떻게 조율할지는 과제로 남는다. 사업 추진 속도를 높이는 것과 함께 예산 투입의 적절성, 사업 효과 등을 둘러싼 비판과 견제에도 귀를 기울일 필요가 있다는 지적이 나올 수 있다.백 시장은 행사 이후 자신의 SNS에도 글을 올려 "시대의 변화를 읽고 세계의 흐름을 통찰하며 논산이 가진 가치를 새로운 기회로 바꾸는 것이 지도자의 책임"이라며 "생각이 달라야 미래가 달라진다"고 밝혔다.