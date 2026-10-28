역대급 실적 SK하이닉스, '주주환원' 100조 원 보답

큰사진보기 ▲이천 SK하이닉스 본사 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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SK하이닉스가 28일 분기 매출 사상 첫 '100조 원 클럽'에 가입하며 역대 최대 실적을 달성했다. 이에 맞춰 올해 약 100조 원 규모에 달하는 역대급 주주환원 계획도 함께 내놓았다.SK하이닉스는 이날 오전 2026년 3분기 경영실적 컨퍼런스콜을 열고, 2026 회계연도 기준 현금배당 30조 원 이상, 자사주 매입·소각 60조 원 이상 등 총 100조 원 규모의 주주환원을 추진한다고 밝혔다. 이는 지난 8월 예고했던 추가 주주환원 방안의 연장선이다. 60조 원의 자사주 중에는 지난 8월 발표돼 이미 지난주 매입을 마친 40조 원이 포함돼 있는데, 곧 소각될 예정이다.이사회는 이날 3분기 현금배당 14조 원과 자사주 매입 20조 원을 결의했다. 매입할 자사주 중 주주환원 목적의 10조 원은 전량 소각하고, 나머지 약 10조 원은 임직원 보상용으로 쓰인다.이번 3분기 배당금은 주당 2만 원으로 결정됐다. 실적 개선을 반영한 기본 배당 1만 원에, 일본 키옥시아 투자 성공에 따른 특별배당 1만 원이 더해진 결과다.특별배당은 이번이 끝이 아니다. 김우현 재무부문장(CFO)은 이날 컨퍼런스콜에서 "키옥시아 투자 수익의 대부분을 특별배당으로 환원할 계획"이라며 "이번 분기에 일부를 먼저 지급하고, 나머지는 2026 회계연도 결산 확정 후 결산배당에 포함해 지급하겠다"고 설명했다.회사는 현금배당과 자사주 비중과 관련한 질문을 받고, 과거 배당수익률과 글로벌 성장기업 수준을 고려해 설계했다고 밝혔다. 전체 환원 규모에서 배당을 뺀 나머지는 자사주 매입에 배정했다. 김 부문장은 "현재 주가는 창출하는 이익과 현금흐름에 비해 저평가돼 있다"며 "자기주식을 매입해 소각하는 게 주당 가치를 높이는 가장 효과적인 방법"이라고 강조했다.앞으로도 배당은 영업 실적을 기준으로 정하고 대규모 투자 수익이 발생할 경우 특별배당으로 추가 환원한다는 방침이다. 또 자사주 매입은 매 분기 이어가되, 주가와 현금흐름을 고려해 이사회에서 유연하게 결정하기로 했다.곽노정 대표이사는 "전략적 투자가 결실을 맺으면 그 대부분을 주주와 나누는 것을 원칙으로 삼아왔다"며 "미래를 위한 투자는 더욱 과감하게 이어가면서도 주주 여러분의 이익을 지키기 위한 조치"라고 설명했다.곽 사장은 이날 컨퍼런스콜 도입부에서 그간 논란이 됐던 솔리다임 기업공개(IPO) 문제에 대해서도 직접 입을 열었다. 솔리다임은 SK하이닉스의 손자회사로, 신규 생산시설을 늘리는 데 필요한 재원을 마련하기 위해 미국 나스닥 시장에 IPO를 검토해 왔다.하지만 곽 사장은 "최근 금융시장의 변동성과 반도체 업계의 주가 조정을 종합적으로 고려한 결과, 현 시점에서는 IPO를 통해 당초 기대했던 효과를 충분히 달성하기 어렵다고 판단했다"며 "프리IPO와 IPO 검토를 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 이어 "앞으로의 투자와 재원 조달은 회사와 주주 가치 제고에 가장 부합하는 방향으로 추진하겠다"고 덧붙였다.이번 대규모 환원책을 뒷받침한 건 압도적인 실적이었다. 이날 회사가 발표한 3분기 매출액은 104조 6155억 원, 영업이익은 83조 3338억 원으로 다시 한번 역대 최대 분기 실적을 기록했다. 6개 분기 연속 사상 최대 실적을 썼다. 영업이익률은 80%에 달한다.전분기 대비 매출은 32%, 영업이익은 38% 늘었고, 전년 동기 대비로는 각각 328%, 632% 급증했다. 다만 순이익은 39조 7756억 원으로 전분기(93조 9226억 원)보다 58% 줄어들었다. 원화 강세에 따른 환율 관련 손실(11조 6000억 원)과 투자자산 평가손실(22조 9000억 원) 등이 반영되면서 순영업외비용이 32조 6000억 원에 달한 까닭이다.그럼에도 곳간은 더 채워졌다. 3분기 말 기준 현금성 자산은 114조 5000억 원으로 전분기보다 26조 5000억 원 늘었다. 차입금을 뺀 순현금은 98조 7000억 원에 이른다.이번 실적을 견인한 것은 AI 메모리다. HBM4 출하가 본격화한 가운데 서버용 DDR5 판매량이 전분기보다 40% 이상 늘었다. D램의 평균판매가격은 20% 후반, 낸드 메모리의 평균판매가격은 20% 중반대로 상승했다. 회사는 4분기부터 HBM4가 출하량과 매출 모두에서 기존 주력인 HBM3E를 앞지르며 핵심 자리를 꿰찰 것으로 내다봤다.수요도 탄탄하다. SK하이닉스는 이미 글로벌 대형 클라우드 서비스 제공업체 등 14개 주요 고객사와 장기공급계약(LTA)을 체결했다. 확보한 물량만 2027~2028년 두 해 전체 생산능력의 50% 이상에 달한다고 회사는 밝혔다. 가격은 고객과 합의한 범위 내에서 시장 상황을 유연하게 반영하는 구조다.이날 회사 쪽은 "이미 확보한 LTA 물량과 현재 협의 중인 수요를 종합하면 2029년까지 향후 3년 동안 D램과 HBM 물량은 사실상 모두 '솔드아웃'된 상황"이라고 자신감을 드러냈다.회사는 이 같은 공급 부족이 2030년까지 이어질 것으로 전망했다. 이에 따라 내년 투자 규모는 올해보다 상당히 늘어날 예정이다. 최근 증시를 둘러싼 AI 투자 속도 조절 우려에 대해, 회사는 "메모리 시장은 수요가 공급을 압도하는 구조적 수급 불균형이 당분간 이어질 것"이라며 우려를 일축했다.그 근거로 회사는 고객사의 AI 투자가 실제 사업 성과로 이어지고 있는 점을 꼽았다. 주요 하이퍼스케일러 고객들의 클라우드 부문 매출이 전년 대비 약 30%~80% 성장했다는 것이다. 투자의 주체 또한 소수 빅테크에서 일반 기업 및 소버린 AI 등으로 다변화되어 "특정 주체가 속도를 조절하더라도 다른 분야의 수요 확대가 이를 보완할 수 있는 구조"라는 설명이다.HBM 공급난도 '현재진행형'이다. HBM 적층 단수를 낮추려는 일부 고객사의 움직임에 대해 회사는 오히려 "수요가 공급을 압도하고 있음을 보여주는 대표적 사례"라고 해석했다. 물량이 모자라 단수를 낮춰서라도 AI 가속기를 더 만들려는 수요가 뒷받침되고 있다는 설명이다. 회사 쪽에 따르면, 현재 고객사들이 요청하는 물량은 회사가 공급할 수 있는 물량의 2배 수준이다.김우현 부문장은 고성능 제품 비중 확대와 공정 복잡화로 인해 투자를 늘려도 공급 증가가 제한적일 것이라고 덧붙였다. 이에 따라 내년 실현 가능 수요는 D램 20%, 낸드 10% 후반 증가로 올해와 비슷한 수준에 그칠 것으로 내다봤다.한편 SK하이닉스의 호실적, 역대급 주주환원 발표에 시장도 화답하는 모습이다. 코스피는 이날 오전 11시 8분 현재 전 거래일보다 347.33포인트(6.16%) 오른 5985.67을 기록하고 있다. 장중 한때 6003.22까지 치솟기도 했다. SK하이닉스 역시 8.20% 오른 145만1000원에 거래되고 있다.