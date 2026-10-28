면접 하루 전, 교장이 홍보부장 메시지에서 발견한 것

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큰사진보기 ▲서울로봇고 입학설명회 모습체육관을 가득 메운 중학생과 학부모들이 학교와 진로 이야기에 귀를 기울이고 있다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

"교장인데, 하숙생처럼 새벽에 나가서 잠잘 시간에 들어오나?"

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"아이들 걱정이 저에게도 스며들었나 봅니다."

"선생님들께서 아낌없이 응원해 주시고 도와주신 덕분에 이번 모집이 좋은 결과로 이어져, 낯부끄럽지 않게 마무리된 것 같습니다."

"중학생 학부모님들과 통화하고 문자나 카페로 소통하다 보니, 그분들의 걱정이 저에게도 고스란히 스며들었나 봅니다. 면접을 보는 학생들이 마치 제 자식이라도 된 것처럼 걱정이 되기도 하고."

큰사진보기 ▲동아리 부스동아리 학생들이 직접 만든 로봇을 시연하며 학부모의 질문에 답하고 있다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

"이제 4시간 남았네요. 너무 떨리는데 꼭 합격했으면 좋겠어요"

"너무 떨려서 집중이 안 돼요."

큰사진보기 ▲재학생 학부모 상담 부스재학생 학부모들이 자녀의 학교생활을 직접 들려주며 예비 학부모들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

"제가 직접 겪어보니, 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 우리 학교에 간절히 오고 싶어 하는 친구들이 정말 많습니다."

"처음으로 치르는 경쟁의 시간이라 아이들도 많이 긴장할 것이고, 그중에는 불합격이라는 쓴맛을 보게 되는 친구들도 있겠지요. 조금 서툴고 말귀를 못 알아듣더라도, 아직은 중학생 아기들이니 예쁘게 봐주세요!"

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.

어제(10월 27일) 늦게 퇴근한 나에게 아내가 건넨 말이다. 경기도에서 30년 가까이 살며 몸에 밴 출퇴근 습관은 서울 언저리로 거처를 옮긴 지난 19개월 동안에도 그대로였다. 나서는 시간은 같은데 길이 짧아졌으니, 출근은 더 일러졌고 퇴근은 오히려 늦어졌다.오늘 아침도 이른 시간에 학교에 도착해 업무를 챙기고 있는데, 교직원 전체에게 보내는 메시지 한 통이 도착했다. 우리 학교 기획홍보부장이 보낸 것이었다.서울로봇고는 로봇 분야 인재를 길러내는 마이스터고다. 신입생은 원서 접수와 1차 서류 전형, 2차 면접을 거쳐 선발한다. 입시 홍보를 맡은 부서에는 이맘때가 시험 직전 수험생과 다름없는 시간이다.시험을 열심히 준비해 본 사람이라면 그 불안함을 안다. 몇 달 동안 입시 홍보에 매달려 온 홍보부장 역시 결과가 나오기 전까지 마음이 무거웠을 것이다. 짧은 메시지의 행간에는 그동안의 긴장과 안도, 고마움이 묻어났다.홍보부장은 이번 결과를 기획홍보부만의 성과로 여기지 않았다. 교무운영부와 4개 학과 선생님들에게 "최고! 최고!"라며 공을 돌렸다. 그리고 이렇게 덧붙였다.메시지에는 학부모들이 온라인 카페에 남긴 글 몇 편이 "가볍게 재미로만 봐 달라"는 당부와 함께 첨부돼 있었다. 그런데 읽다 보니 가볍게 넘길 수 있는 글이 하나도 없었다.한 학부모는 중학교에 홍보하러 온 마이스터고 학생들을 보고 아이가 관심을 보이자, 전국 마이스터고 안내서를 모두 출력해 아이와 함께 학교와 학과를 하나씩 추려 나갔다고 했다.입학설명회 날에는 집에 가자는 말도 뿌리치고, 학생들이 만든 로봇을 하나하나 들여다보며 재학생들에게 질문을 쏟아내는 아이를 보고 응원하기로 마음먹었다고 한다. 부모로서는 아이가 게임할 때 말고는 처음 보는 반짝이는 눈빛이었다.한 달 동안 아이와 함께 가산점이 주어지는 자격시험을 준비해 나란히 응시했고, 대화가 많아졌다는 대목에서는 마음이 뭉클했다.어제(10월 27일)는 1차 합격자 발표 날이었다. 마이스터고 카페는 발표를 기다리는 학부모들의 떨림으로 하루 종일 가득했다.합격 소식이 올라오자 축하 댓글이 이어졌고, 누군가는 "2차에도 좋은 결과 나오길, 절에 가서 108배라도 드릴까 봐요"라고 썼다. 면접 복장을 묻는 질문에는 "요즘 중학교는 후드티나 생활복도 많으니 걱정하지 마시고 편하게 보내 주세요"라는 답이 달렸다.서로 모르는 사이인데도, 우리 학교를 매개로 작은 공동체가 만들어지고 있었다.원서 접수 무렵부터 카페에는 졸업생 학부모의 "우리나라에서 가장 행복한 고등 3년을 보내게 될 거예요" 같은 응원이 이어졌다. 교장으로서 '미래 역량을 기르는 행복한 학교'를 줄곧 이야기해 왔지만, 그 말을 학부모에게서 듣게 될 줄은 몰랐다.비슷한 시기, 재학생 학부모 대표에게서도 연락이 왔다. 네 차례의 입학설명회에서 재학생 학부모님들이 상담 부스를 맡아 준 데 감사하는 마음으로 학교가 식사 자리를 마련하겠다고 했더니, 어머니들이 퇴근 시간까지 고려해 의견을 모았다며 정중히 날짜를 물어 온 것이다.지난 25일 SBS <다시 쓰는 성공 방정식, 영크크는 출근 중>에 학교가 소개된 것을 보고는 "보는 내내 아주 뿌듯했다"며 촬영에 애쓴 선생님들에게 고마움도 전했다. 학교가 학부모를 설득하는 것만큼이나, 학부모도 학교를 응원하고 있었다.홍보부장은 메시지에 이렇게도 썼다.그 간절함은 어떤 경쟁률 숫자보다 무겁게 다가온다.메시지의 마지막 부분이 오래 마음에 남는다.내일(10월 29일)은 2차 면접이 열리는 날이다. 면접장 문을 열고 들어올 아이들은 열다섯 남짓한 인생에서 처음으로 누군가에게 평가받는 자리에 서게 된다. 어떤 아이는 준비한 말을 다 하지 못할 것이고, 어떤 아이는 엉뚱한 대답을 할지도 모른다.그래도 그 서툰 대답 뒤에는 안내서를 함께 넘겨 본 부모의 시간, 설명회장에서 반짝이던 눈빛, 발표를 기다리며 보낸 4시간의 떨림이 있다.합격과 불합격을 가르는 일은 학교가 피할 수 없는 책무다. 하지만 그 과정에서 아이들이 '존중받았다'는 경험만큼은 모두에게 똑같이 돌려주고 싶다. 결과와 상관없이 우리 학교 면접장이 아이들에게 처음 마주한 어른들의 따뜻한 얼굴로 기억되기를 바란다.오늘도 늦게 퇴근할 것 같다. 아내에게 또 하숙생 소리를 듣겠지만, 오늘만큼은 할 말이 생겼다. 우리 학교에는 남의 아이를 제 자식처럼 걱정하는 선생님이 있다고. 그런 사람들과 함께 일하느라 늦는 거라고.