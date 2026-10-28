선거법 위반 항소 기각에, 여현정 전 군의원 "유죄 증거 없다" 반발

큰사진보기 ▲여현정 전 양평군의원 ⓒ 남소연 관련사진보기

"대법원은 오세훈과 똑같은 잣대로 판단해주십시오."

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여현정 전 경기 양평군의원이 지난 24일 자신의 페이스북에 남긴 글이다. 그는 불과 이틀 전 자신에 대한 공직선거법 위반 사건 항소심에서 유죄 판단이 유지되고, 하루 뒤 오세훈 서울시장이 정치자금법 위반 사건 항소심에서 무죄를 선고받자 사법부의 판단 기준에 의문을 제기했다.여 전 의원은 해당 글에서 "유죄를 확정할 만한 증거가 전혀 없음에도 우리에게 내려진 가혹한 판결"이라며 항소심 판단에 반발하며 상고 의사를 밝혔다.앞서 수원고법 형사14부(허양윤 고법판사)는 지난 22일 공직선거법 위반 혐의로 기소된 여 전 의원 등에 대한 항소심에서 검찰과 피고인 측 항소를 모두 기각했다. 이에 따라 여 전 의원에게 선고된 벌금 1000만 원이 유지됐다.사건은 2024년 제22대 국회의원 선거를 앞두고 여주·양평 지역에서 열린 시국강연회에서 비롯됐다. 당시 강연자로 참석한 최재영 목사는 미국 국적자여서 선거운동을 할 수 없음에도, 최재관 민주당 후보의 선거를 도운 혐의로 기소됐다. 여 전 의원 등은 강연회 개최에 관여한 혐의로 함께 재판에 넘겨졌다.항소심 재판부는 행사 관계자들이 최 목사가 강연에서 선거 관련 발언을 할 것이라는 점을 알고도 강연을 맡기거나 강연 대가로 50만 원을 지급한 점 등을 유죄 판단의 근거로 들었다. 재판부는 이를 토대로 1심의 판단을 유지했다.여 전 의원은 판결 다음 날인 23일 페이스북에 "항소가 기각되었습니다"라며 재판 결과를 받아들이기 어렵다고 밝혔다. 그는 강연회가 선거운동이었다는 사실이나 자신이 행사를 주최·주관하고 적극 가담했다는 사실이 충분히 입증되지 않았다고 주장했다.특히 시민단체의 시국강연회에 강사의 연락처를 전달한 행위가 벌금 1000만 원과 정치적 권리 제한으로 이어질 만큼 중대한 사안이냐고 의문을 제기했다.그러나 재판부는 강연회에서 선거 관련 발언이 이뤄질 것이라는 사전 인식과 행사 관여 등을 근거로 유죄를 인정한 원심 판단을 유지했다.여 전 의원의 항소가 기각된 다음 날인 23일, 서울고법 형사7부(구회근 부장판사)는 오세훈 서울시장의 정치자금법 위반 사건에서 1심 유죄 판결을 뒤집고 무죄를 선고했다.여 전 의원은 오 시장의 무죄 선고 직후 페이스북을 통해 두 판결을 비교했다. 그는 오 시장 사건 재판부가 강조한 유죄 입증의 원칙을 거론하며 자신의 사건에서도 같은 기준으로 증거를 판단해 달라고 요구했다.서울~양평 고속도로 노선 변경 논란 등 지역 현안에서 적극적으로 목소리를 내왔던 그는 이번 판결을 자신의 정치활동과 연결해 받아들이고 있다. 그는 페이스북에서 지지자들에게 감사와 미안함을 전하면서도 판결에 불복해 끝까지 다투겠다는 뜻을 밝혔다.