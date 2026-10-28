음바페 보이콧? 비판 여론 키우고 발언 내용은 감춘 중국

큰사진보기 ▲레알 마드리드의 공격수 킬리안 음바페 ⓒ AFP 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲음바페 관련 뉴스에는 "대체 무슨 말을 한 건가" 등 구체적인 내용을 궁금해하는 누리꾼의 댓글이 이어졌다. ⓒ 우상익 관련사진보기

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스페인 프로축구 레알 마드리드에서 뛰고 있는 축구 스타 킬리안 음바페가 마오쩌둥 관련 발언으로 중국에서 거센 반발에 직면했다. 해당 발언이 마오쩌둥을 모욕한 것으로 받아들여지면서 중국 내 보이콧 움직임이 확산했고, 음바페를 광고 모델로 기용했던 중국 기업들도 잇따라 협력 중단을 발표했다.지난 26일(현지시간), 음바페가 출연한 인터뷰 영상이 온라인에서 확산했다. 영상에서 음바페는 가장 좋아하는 밈(meme·인터넷에서 유행하는 이미지나 영상)이 무엇이냐는 질문에 자신의 얼굴을 중국의 전 지도자 마오쩌둥의 몸에 합성한 밈을 언급하며 "중국의 독재자 같은 인물"이라며 해당 밈이 가장 웃겼다는 취지로 말했다.이후 음바페와 광고 협력을 맺었던 둥펑특음(东鹏特饮), 멍뉴(蒙牛), 묘커란둬(妙可蓝多) 등 중국 기업들이 잇따라 협력 종료를 발표했고 중국 언론도 해당 발언을 비판하는 보도를 이어갔다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인도 이 논란에 대해 "중국 인민의 감정을 상하게 하는 언행은 중국 사회 각계의 공동 보이콧에 직면하는 것이 당연하다"는 뜻을 밝혔다.하지만 정작 음바페가 인터뷰에서 어떤 발언을 했는지, 구체적으로 어떤 맥락에서 해당 이야기를 꺼냈는지는 중국 내에서 충분히 알려지지 않았다. 중국의 축구 전문 플랫폼 둥추디(懂球帝)는 해당 발언이 중국과 중국인에게 불쾌감을 줄 수 있다는 이유로 원문을 번역하지 않겠다고 하는 등 중국 내에서 인터뷰 원본 영상을 확인하기는 어려운 상황이다.중국의 여러 매체는 이번 논란을 보도하면서 음바페가 마오쩌둥을 모욕했다는 비판을 부각했지만, 구체적인 발언 내용을 그대로 소개하지 않은 경우도 있었다. 해당 보도 댓글난에는 "대체 무슨 말을 한 건가", "도대체 무슨 일이 있었던 건가"라며 발언의 구체적인 내용을 궁금해하는 누리꾼들의 반응이 이어졌다.중국 당국과 언론이 논란의 결과와 비판 여론은 부각하면서도 구체적인 발언 내용이나 맥락은 공개하지 않는 태도는 마오쩌둥의 상징적 지위 유지에 기여하는 모양새다. 여론의 거센 반발과 관련 기업들의 신속한 협력 중단은 중국 사회에서 마오쩌둥의 상징적 지위에 도전하는 행위가 얼마나 민감한 사안인지를 보여준다.음바페는 지난 27일(현지시간) 자신의 소셜미디어 계정에 사과문을 올렸다. 그는 자신의 발언이 경솔했으며 중국과 전 세계 중국인 공동체에 상처를 줬다는 점을 이해한다면서 자신의 말로 불쾌감을 느낀 사람들에게 사과했다. 또한 중국인과 중국의 역사에 깊은 존중을 갖고 있다고 밝혔다.레알 마드리드 구단은 논란 초기 관련 입장을 내놓지 않았으나, 음바페의 사과 이후 이번 사태가 중국 내 여론과 광고 협력 관계에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.