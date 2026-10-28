사재 털고 빚내 12년... 세계 무명화가들 품은 유천업의 외로운 싸움

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큰사진보기 ▲셰계화가들의 한복 투어세계화가들을 초정해서 전시회와 유적지 투어를 진행하고 있다. ⓒ 유천업 관련사진보기

큰사진보기 ▲표현의 창멕시코 화가 후안 마누엘 아빌라 카스타녜다의 작품 ⓒ 최종수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲사물놀이 공연거제국제화가전시회 개막식 공연 중 ⓒ 최종수 관련사진보기

큰사진보기 ▲정읍전시회정읍생활문화센터 개막식 ⓒ 유천업 관련사진보기

큰사진보기 ▲수장자들과 기념촬영유천업 관장과 세계 여러 나라 수상자 화가들과 기념촬영 ⓒ 최종수 관련사진보기

큰사진보기 ▲기념사진왼쪽부터 유천업 관장 필자 이익규 센터장 ⓒ 최종수 관련사진보기

누가 시켜도 하지 않을 일이 있다. 세계의 이름 없는 화가들을 불러 모아 전시회를 열고, 5박 6일 동안 먹이고 재우며 낯선 나라의 길잡이가 되는 일. 거제도 해금강테마박물관과 유경미술관의 유천업 관장은 그 일을 열두 해째 하고 있다.돈을 벌기는커녕 사재를 털고 빚까지 내면서도 그만두지 못하는 사람. 이제는 앉았다 일어서는 일조차 아내의 손을 빌려야 하는 사람이 올해도 전시회의 문을 열었다.스물네 해 전, 그는 연고도 없는 거제도에 내려왔다. 아이들이 떠난 폐교였다. 운동장에는 바람만 등교하고, 교실에는 침묵이 곰팡이로 피어 있었다. 그는 닫힌 교문을 열었다. 남들이 버린 물건을 돈을 주고 사 모았다. 낡은 라디오에는 누군가의 노래가 남아 있었고, 닳은 밥그릇 하나에도 누군가의 저녁이 담겨 있었다. 구멍가게와 이발소, 오래된 영화 포스터와 진공관 라디오가 교실에 자리를 잡았다. 사라진 시절이 다시 사람들을 불러 모았다.그는 물건만 모으지 않았다. 흥남에서 거제까지 피란 온 사람들의 고향을 기억하고, 1980년 오월 광주의 지워서는 안 되는 얼굴들을 교실 벽에 걸었다. 그의 발걸음은 박물관에만 머물지 않았다. 국제문화예술연맹 회장으로 세계의 예술을 잇고, 거제 민간인학살사건의 진상 규명과 희생자 추모에도 힘을 보탰다. 사라진 물건뿐 아니라 잊혀 가는 사람들의 이름까지 지켜 온 세월이었다.어느 날부터 바다 건너 화가들의 그림이 도착하기 시작했다. 평생 그림을 그렸지만 제대로 된 전시회 한 번 열지 못한 사람들도 있었다. 그는 그들의 그림을 벽에 걸고 작가의 이름을 붙였다.올해 제12회 거제국제아트페스티벌에는 52개국 367명의 작가가 참여했다. 거제도와 정읍의 전시장에는 세계 각국에서 건너온 그림들이 걸렸다. 국회의원 공로상과 지방자치단체장상, 박물관협회장상 등 다양한 상도 수여되었다. 누군가에게는 평범한 상장 한 장일 수 있다. 그러나 평생 자신의 그림을 알아주기를 기다려 온 화가에게는 세상이 처음 건네는 따뜻한 악수였을 것이다.열두 해 동안 100여 개국의 화가들이 거제도와 인연을 맺었다. 그는 그림을 전시한 것이 아니라 사람의 꿈을 전시하고 있었다.먼 나라에서 찾아온 화가들에게 따뜻한 해물탕을 대접하고, 편히 쉴 잠자리를 마련했다. 경주에서는 한복을 입고 서로의 옷고름을 매만지며 꽃처럼 웃었다. 해운대에서는 맨발로 바닷가를 거닐며 파도와 장난쳤다. 아침이면 밥은 먹었느냐고 물었다. 낯선 나라에서 찾아온 사람들이 불편하지는 않은지, 아픈 곳은 없는지 살폈다.그의 밥상에는 언제나 한 사람 몫의 자리가 더 있었다. 그들에게 한국은 더 이상 지도 속의 먼 나라가 아니었다. 자신의 이름을 불러 주고, 그림을 걸어 주고, 따뜻한 밥 한 끼를 차려 준 사람이 사는 나라였다. 그렇게 한 사람의 친절이 한 나라의 얼굴이 된다.그러나 그 아름다운 만남에는 남들이 모르는 계산서가 따라왔다. 숙박비와 식비, 관광버스와 입장료, 상패와 트로피 제작비까지. 사재를 털고 모자라면 빚을 냈다. 한 해 만 통이 넘는 이메일에 답하고, 그림의 행방을 확인하고, 공항에 도착할 화가들의 이름을 챙겼다. 먼 길을 온 사람들의 잠자리를 살피고, 밥 한 끼라도 더 먹이려다 정작 자신의 몸에서 울리는 신음은 듣지 못했다.돈이 모자라면 몸으로 메웠다. 다른 사람의 꿈을 걸어 주느라 정작 자신의 삶을 돌볼 겨를이 없었다. 마침내 몸이 먼저 주저앉았다. 사라지는 것들을 붙잡아 온 손등에 어느새 자신의 세월도 깊어졌다. 빚은 쌓이고 건강은 무너졌다. 이제는 앉았다 일어서는 일조차 아내의 손을 빌려야 한다. 그런데도 그는 전시회를 그만두지 못한다.이번이 마지막이라고 마음을 굳힐 때마다 먼 나라에서 편지들이 날아왔다. 평생 그림을 그렸지만 자신의 그림을 걸어 주는 미술관이 없었다는 사람. 한국에서 자신의 이름이 불리던 순간을 잊지 못한다는 사람. 처음으로 상을 받고 다시 그림을 그릴 용기를 얻었다는 사람. 서로 다른 나라에서 온 편지들이었지만 마지막 부탁은 하나였다. 내년에도 우리를 기다려 주실 수 있을까요. 부디 그만두지 말아 주세요. 그는 한동안 화면을 바라보았다. 이번 한 번만 더 하자. 그렇게 마지막이라던 전시회가 열두 해를 이어 왔다.우리는 대한민국을 문화강국이라 부른다. 세계의 무대에서 한국의 노래가 울리고 영화가 상을 받는다. 그러나 거제도의 작은 미술관에서는 한 사람이 빚을 내어 세계의 화가들을 맞이하고 있다. 화가들에게는 평생 잊지 못할 한국의 추억이지만, 그에게는 아직 갚지 못한 빚으로 남아 있다. 그가 열어 놓은 세계 문화교류의 길에 이제는 국가와 지방자치단체, 문화예술계와 우리 사회가 함께할 수는 없을까. 한 사람의 어깨에 놓인 짐을 여러 사람이 나누어진다면, 그도 더 이상 빚을 내지 않고 세계의 화가들을 맞이할 수 있지 않을까.이번 거제도와 정읍에서 열린 전시회 개막식에서 나는 축가를 불렀다. 먼 나라에서 찾아온 화가들과 함께 웃고 박수를 나누며 노래했다. 그리고 용기를 내어 유천업 관장을 꼭 안아 주었다. 그것이 내가 한 일의 전부였다. 그런데 그 짧은 포옹이 오래도록 가슴에서 떠나지 않는다. 병든 몸에서 전해지던 따뜻한 체온, 그의 눈에 고이던 눈물. 그 온기와 눈물에는 열두 해 동안 그가 품어 온 세계의 이름 없는 화가들의 사랑이 스며 있었을 것이다.그를 안았던 두 팔을 풀었지만 마음은 아직 그를 놓지 못하고 있다. 글을 마치고도 내 두 눈에서는자꾸 그의 눈물이 흘러내린다. 열두 해 동안 세계의 이름 없는 화가들을 제 품에 안아 온 사람. 이제는 앉았다 일어서는 일조차 아내의 손을 빌려야 하는 사람. 문화강국 대한민국은 세계의 화가들을 품어 온 이 사람 하나 품어 줄 수 없는 것일까.