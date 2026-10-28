지역·필수 의료에 2조 7천억 투입... 내년부터 진찰료·입원료 올린다

큰사진보기 ▲이형훈 보건복지부 2차관이 28일 오후 서울 서초구 국제전자센터에서 제19차 건강보험정책심의위원회에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲비수도권, 수도권 취약지 등 지역 우대수가 확립 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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정부가 지역·필수 의료를 살리기 위해 연간 2조 7000억 원을 우선 투입한다. 20년간 사실상 고정됐던 진찰료와 10년 넘게 유지된 입원료를 인상하고, 중증 수술과 응급·분만·소아 진료에 대한 보상도 강화한다.반면 과보상 논란이 있었던 혈액 검사 등 검체 검사와 컴퓨터단층촬영(CT)·자기공명영상(MRI) 수가는 조정해 연간 2조 6000억 원의 지출을 줄이기로 했다.보건복지부는 28일 서울 서초구 국제전자센터에서 제19차 건강보험정책심의위원회(아래 건정심)를 열어 이 같은 내용을 담은 '건강보험 수가 구조 혁신 방안 이행 방안'을 의결했다고 밝혔다.이번 방안은 지난 6월 확정한 건강보험 수가 구조 혁신 방안의 후속 조치다. 지역·필수 의료 강화를 위한 연간 3조 6000억 원 규모의 투자 계획 가운데 2조 7000억 원의 시행 시기를 확정했다. 나머지 9000억 원은 올해 안에 추가 논의할 예정이다. 주요 조치는 내년 1월부터 시행한다. 정부는 11월 중 관련 고시를 개정할 계획이다.먼저 필수적인 기본 진료에 대한 보상을 강화한다. 의원급 초진 진찰료는 상대 가치 점수를 6%, 재진은 4% 높이고, 병원급 이상은 초진·재진 진찰료를 각각 2% 인상한다. 이에 따라 의원 초진 진찰료는 방문 1회 당 1만 8840원에서 1만 9980원으로 오른다.10년 넘게 고정됐던 입원료 기본 수가도 일반 병실은 7%, 중환자실은 10% 올린다. 간호 인력을 많이 투입하는 의료 기관에 대한 가산도 확대해 간호 서비스의 질을 높이도록 유도한다.중증·응급 환자를 최종 치료하는 의료 기관에 대한 보상도 늘린다. 종합병원급 이상 의료 기관에서 시행하는 중증 수술·시술 1670개의 건강보험 수가를 20% 인상한다. 해당 항목은 전체 수술 수가의 61%에 해당한다.야간·휴일에 응급 입원한 환자에 대한 응급실 처치 가산은 50% 높인다. 중증 수술에 동반되는 전신 마취 수가도 현행보다 10~50% 인상하고, 해당 수술의 야간·공휴일 가산은 100%에서 150%로 확대한다.지역에 따른 의료 보상 격차도 줄인다. 비수도권과 수도권 6개 취약지의 종합병원급 이상 의료 기관에서 시행하는 2740개 수술·처치에는 수가의 10%를 추가 가산 한다. 야간·휴일 응급 중증 수술은 지역 가산을 포함해 최대 470%까지 보상한다.인구 감소 지역 86개 시군구의 의료 기관에는 진찰료를 5% 가산하고, 병원급 이상에는 입원료도 5% 가산한다.분만과 소아 의료에 대한 지원도 확대한다. 임신·분만 관련 210개 수술·시술 수가는 20% 인상하고, 고위험 분만에는 일반 분만 수가의 100~200%를 추가 가산한다. 고위험 산모와 신생아를 응급 전원 받아 치료하는 모자의료센터에는 별도 기능 수가를 지급한다.소아 진찰료 가산 대상 연령은 기존 6세 미만에서 8세 미만으로 높인다. 6세 미만 소아의 중증 수술에는 50%를 추가 가산하고, 소아 중환자실의 중증 처치와 야간 소아 진료에 대한 보상도 강화한다.반면 과보상 검사 수가는 낮춘다. 정부는 비용 대비 수익이 150%를 넘는 검체검사 수가를 조정해 연간 1조 7000억 원, 검체 검사 위탁 관리료 제도 폐지로 2000억 원, CT·MRI 수가 조정으로 7000억 원 등 연간 전체 2조 6000억 원의 지출을 절감할 계획이다.다만 중증 질환과 응급 진료에 필수적인 검사 등은 조정 대상에서 제외한다. 검사 수가 조정과 위·수탁기관 간 검사료 구분 지급은 내년 1월부터 시행한다.검체 검사 위·수탁 체계도 개편한다. 검사 기관과 의뢰 기관이 검사료를 나눠 받도록 하고, 검사 결과의 신속·정확한 공유와 질 관리 성과에 따라 차등 보상한다. 가격 할인 경쟁을 줄이고 검사 품질과 환자 안전을 높이겠다는 취지다.한편 건정심은 마약류 중독환자의 집중·회복 치료를 지원하는 시범 사업을 내년 1월부터 추진하기로 했다. 어린이 재활의료기관 지정·운영 2기 시범 사업은 3년 연장하고, 재활 치료 대상과 기관을 확대하기로 했다. 정부는 어린이 재활의료기관과 공공어린이재활병원·센터를 현재 47곳에서 최대 68곳까지 늘릴 계획이다.보건복지부는 "건강보험 수가 혁신은 지역·필수의료 강화를 위한 필수 단계"라며 "앞으로도 차질 없이 이행될 수 있도록 지속적으로 관리하겠다"고 밝혔다.