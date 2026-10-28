[단독] 5.18 다뤘다고 신고? '민주시민교육 면책' 법안 추진

'교과서에 나온 5·18 민주화운동 등을 가르쳤다'고 민원 신고를 당한 사례 등이 알려진 가운데, 교육부가 '정당한 민주시민교육에 대한 민형사상 면책' 내용을 담은 수정 법안을 추진하는 것으로 확인됐다.
교육부 "교원 보호장치 부족하다는 의견 있어"
28일 교육부가 국회 교육위 백승아 의원(더불어민주당)에게 보낸 '국정감사 서면 답변서'를 봤더니, 교육부는 "학교민주시민교육법안 의견 수렴 결과 민원 등으로부터 교원들을 보호하기에 부족하다는 의견이 있었다"라면서 "민형사상 책임 등 면책을 담은 교원 보호조치 강화 내용을 법안에 반영하는 방안을 검토 중"이라고 밝혔다.
올해 4월 17일 국회 교육위 고민정 의원 등 15명이 발의한 학교민주시민교육법안은 제5조 ⑤항에서 "국가와 지방자치단체는 교원이 자율적으로 학교민주시민교육을 실시할 수 있도록 법적·제도적 장치를 마련하여야 한다"라고 규정하고 있었다.
교육부는 이 조항에 대해 "국가와 지방자치단체는 교원이 교육할 수 있도록 '교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법' 등 관련 법령에 따른 보호조치를 우선적으로 적용하며, 필요한 경우 별도의 지원 지침을 마련하여야 한다"라고 수정 요청을 검토하기로 했다.
특히 다음과 같은 조항을 추가로 넣도록 요청하는 방안도 검토하고 있다.
"학교 또는 교원이 (제5조) 제4항의 원칙에 따른 정당한 교육활동으로서 수업을 설계·운영한 경우, 그 행위는 민사상·형사상 및 행정상 책임의 대상이 되지 않는다."
이 법안의 제5조 제4항은 "교원이 학교민주시민교육을 실시하는 경우 대한민국헌법의 가치와 기본원리 존중, 학생의 자율적인 토의·토론 진흥, 교육자료의 신뢰성 확보 및 정보 출처의 투명성 유지, 학생의 자율적 판단 존중 및 다양한 관점의 균형 확보 원칙에 따라 운영한다"라고 규정하고 있다.
한편, 교사노조연맹이 2025년 11월에 발표한 전국 초중고 교사 1916명이 참여한 사례조사 결과를 보면, 84.5%는 '정상 교육활동인데도 정치중립성 위반으로 오해될 것을 우려해 수업을 포기, 축소했다'라고 답했다. '정치중립 위반 항의나 민원 경험'은 20.1%였고, '신고·고소 위협 경험'은 8.8%, '실제 신고·고소당한 경험'은 2.0%였다(관련 기사: 교과서대로 '5.18' 교육하니, "공산당" 민원?...84% "지도 포기"
https://omn.kr/2fzxu).
교원 85% "정상 교육활동인데도 정치 중립성 오해 우려로 수업 포기"
이 조사에서 교사가 교과서에 나온 대로 '5.18 민주화운동'과 '4.19 혁명'을 가르쳤는데도 "공산당", "편향 교육" 민원을 받은 사례가 있는 것으로 나타났다. 심지어 독도교육을 위해 한반도 지도에 독도가 나온 '독도 배지'를 나눠준 것을 놓고도 "간첩이냐"란 항의까지 받은 교사도 있었다.
박근병 서울교사노조 위원장은 <오마이뉴스>에 "일부 우익 성향의 민원인은 교육과정에 따라 교과서에 나온 5.18 내용을 가르친 교사를 공격하기도 하고, 독도 배지에 대해서도 문제 삼는 비상식적 모습을 보이기도 한다"라면서 "교육 선진국에서 활발하게 진행되는 민주시민교육과 정치교육을 우리나라도 제대로 하기 위해서는 실질적인 교원 보호장치 마련이 절실한 상태"라고 설명했다.