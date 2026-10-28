세월호 의료지원 '치유 시까지' 하라 했는데... 2029년이면 끝?

큰사진보기 ▲2024 4.16세월호참사 피해자 건강 및 생활 실태조사 연구2024 4.16세월호참사 피해자 건강 및 생활 실태조사 연구 중 생존자의 우울 위험군 표 ⓒ 안산마음건강센터 관련사진보기

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큰사진보기 ▲광화문 광장에서 피켓팅 1인 시위에 참여한 세월호참사 피해 가족분의 손 ⓒ 4.16연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲사참위 권고이행과제 발표기자회견에 참석한 세월호 유가족2026 국정감사 세월호참사 관련 사참위 권고 이행 14대 과제 발표 및 정부의 자의적 조치완료 처리 규탄 기자회견에서 강지은 회원조직 부서장(단원고 지상준 학생 어머니)이 발언하고 있다. ⓒ 4.16연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲2023년 4.16연대 주최 국정감사 과제 발표 기자회견에서 발언하는 고영인 의원 ⓒ 4.16연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 사참위 권고이행체계 구축을 위한 토론회에 참석한 김현 의원과 박해철 의원2026년 세월호참사 사참위 권고 이행과제와 점검체계 구축을 위한 국회토론회에 김현 의원과 박해철 의원이 참석하여 토론하고 있다. ⓒ 4.16연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 사참위 부처별 권고사항이행내역 보고서 중국무조정실 취합 발간, 2025년 사참위 부처별 권고사항이행내역 보고서 중 보고서 중 권고 2-10에 관한 이행내역 ⓒ 4.16연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲광화문 앞에서 1인시위 피켓팅을 진행중인 4.16세월호참사가족협의회 김순길 사무처장 ⓒ 4.16연대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 4.16연대 홈페이지에도 실립니다.

2022년 9월, 사회적참사특별조사위원회(아래 '사참위')가 종합보고서와 함께 국회와 정부 부처 등에 80개의 권고사항을 내놓았다. 가습기살균제사건과 4·16세월호참사의 진상을 밝히고 피해자를 지원하며, 재난을 예방해 안전한 사회를 만들기 위해 내놓은 것들이었다. 그리고 같은 해 10월 국정감사에서 곧바로 권고 이행을 묻는 질의가 나오기 시작했다. 유가족에 대한 불법사찰, 대통령의 공식 사과, 해양경찰청 대상 권고 등 다음 해 이행보고에 반드시 반영되어야 할 이야기가 오간 것이다.그로부터 4년이 지난 지금, 국회는 여전히 국정감사에서 사참위 권고사항에 대해 이야기하고 있는가?'4.16시민들의 국감추적기' 2화는 막바지에 다다른 2026년 국정감사에 맞춰 작성되며, 여러 권고사항 중에서 '4·16세월호참사 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법'(아래 세월호피해지원법)에서 다루는 의료지원 기한을 "치유 시까지"로 바꾸라는 권고에 집중한다. 국정감사 기간 동안 이와 관련해 질의할 수 있는 상임위원회는 농림축산식품해양수산위원회, 정무위원회, 보건복지위원회(아래 각각 농해수위, 정무위, 복지위)이며 관련 피감기관은 각각 해양수산부, 국무조정실, 보건복지부이다.국정감사에 대한 논의에 앞서 의료지원 기한에 대한 이야기와 국정감사 이전의 상황을 살펴볼 필요가 있다. 세월호 참사 피해자의 의료지원에는 왜 날짜로 정한 기한이 없어야 하며, 의료지원은 왜 계속 보장되어야 하는 걸까? 그리고 국정감사 이전에 의료지원을 두고 국회와 정부는 어떻게 움직였을까?우선 피해자 입장에서 그 배경을 살펴보자. 안산온마음센터(현 안산마음건강센터)의 2024년 실태조사에서 생존자 49명 가운데 28.6%가 우울증 임상 위험군으로, 36.7%가 장기간의 울분을 겪는 것으로 나타났다. 유가족도 다르지 않다. 2023년 국립중앙의료원이 유가족 175명을 대상으로 조사한 결과, 약 49%(85명)가 우울증 고위험군이었다. 코로나19 때 일반인 조사에서 나온 비율의 2배가 넘는다. 2023년 12월 기준으로 안산온마음센터 등록 피해자 889명 가운데 약 25%는 정신과 진료를 받고 있었다.이는 연구로도 뒷받침된다. 국내 아동·청소년 외상 연구들을 모아 분석한 논문(설은미·남수현, 2022)은 아동·청소년이 발달상 외상 경험에 더 취약하고, 그 경험이 성인기까지 오래 영향을 미칠 수 있다고 보았다. 같은 논문은 외상 후 스트레스 장애 진단을 받은 사람의 40% 이상이 평균 10년 넘게 증상을 겪는다는 연구도 소개한다. 참사 당시 고등학생이던 생존자들이 이제 서른 살 가까이 되었다는 점을 생각하면, 지원에 기한을 정해 두기 어려운 이유가 여기에 있다.유가족들도 처음에는 치료를 미루는 사람도 많았고, 이제 막 증상이 나타나 치료를 시작한 가족도 많다. 정해선 안산온마음센터장은 2024년 <노컷뉴스>와의 인터뷰에서 "정신적 문제뿐만 아니라 신체적인 문제도 시간이 지날수록 점점 더 나빠지고 있는 게 현실"이라고 했고, 백종우 경희대 정신건강의학과 교수도 같은 기사에서 "심리적 응급처치로 일컬어지는 초기 지원은 잘 되는 편이지만 장기적 차원의 지원은 아직"이라고 진단했다.따라서 재난 피해 지원은 장기적이어야 한다. 그리고 치료 기한을 날짜로 정해 둘 수 없다는 점에서 생애주기에 맞는 진료를 받을 권리도 이야기할 수 있게 된다. 이 권리는 최근에 나온 이야기가 아니다. 2014년 6월 국회 국정조사특별위원회와 세월호 가족대책위원회가 함께 낸 공동선언문에서 이미 국회는 세월호 특별법을 유례없는 수준으로 만들고, 일회성 지원과 보상에 그치지 않고 피해 가족이 "생애 전주기에 걸쳐 지속적 지원"을 받을 수 있는 제도를 만들겠다고 약속했다.8년이 지난 2022년에 사참위는 권고사항 2-10에 "해양수산부장관은 세월호참사 생존자의 치료가 지속적·안정적으로 이뤄지도록 <세월호피해지원법 시행령>상 의료지원금 지급 기간을 '부상, 질병의 치유 시까지'로 개정하기 바랍니다"라는 내용을 담았다. 권고의 필요성에서는 특히 참사 당시 미성년이었던 생존자들의 경우 "장기간 관찰과 치료가 고려돼야" 한다고 밝혔다.사참위 권고가 나온 지 4년이 지났지만, 해양수산부는 세월호피해지원법 시행령을 권고대로 고치지 않았다. 법제처에서 운영하는 국민참여입법센터에서 세월호피해지원법 시행령 입법예고를 찾아보면 권고 이후로는 2024년 10월의 한 건(해양수산부공고 제2024-1020호)이 나온다. 그러나 이는 2024년 6월 세월호피해지원법이 개정되면서 법률에 들어간 '2029년 4월 15일' 기한에 맞춰 시행령의 옛 날짜를 지운 것일 뿐, 권고의 취지대로 장기간의 관찰과 치료를 고려한 개정과는 거리가 멀다.앞 문단에서 확인할 수 있듯이 해양수산부보다 오히려 국회가 먼저 움직였다. 21대 국회에서 고영인 의원이 2023년 3월 23일 대표발의한 세월호피해지원법 개정안(의안번호 2120837)은 제안이유에서 "피해자들에 대한 의료지원금 지원에 대해 기간 제한을 두는 규정을 삭제할 필요가 있음"이라고 밝혔다. 생존자와 희생자 가족 등 피해자 전체를 대상으로 한 개정안이었다.해양수산부와 보건복지부는 당시 검토보고서에서 '개정안의 취지에 공감'하면서도 우려를 덧붙였다. 해양수산부는 '제한을 두지 않는다'처럼 끝나는 시점을 정하지 않으면 법률의 명확성과 예측 가능성이 떨어진다며, '완치될 때까지'처럼 완료 시기를 밝히자고 했다. 보건복지부는 지급기간을 하위법령으로 정하게 한 입법 취지를 들어, 영구적 지원에는 사회적 합의가 필요하다고 했다. 마지막으로 기획재정부는 세월호 참사는 이미 예외적으로 10년간 의료지원을 하고 있고, 제주 4·3, 부마항쟁, 5·18 피해자의 의료지원비는 일시금으로 지원했다며 신중한 검토를 요구했다.당시 의료지원 기한은 법률이 아니라 시행령에 적혀 있었다. 시행령에 규정된 기한은 상위 법률의 위임 범위 내에서 국회의 의결 없이 정부가 시행령 개정 절차를 거쳐 변경할 수 있다. 실제로 이전 정부는 2017년 시행령을 고쳐 의료지원 기한을 2024년 4월 15일까지로 늘린 적이 있었다. 그러나 그만큼 정권에 따라 지원 기한이 손쉽게 결정될 위험이 있다.반대로 법률은 국회를 거치지 않고는 고칠 수 없어 안정적이지만, 고칠 때마다 거쳐야 할 절차가 무겁다. 만약 2024년 6월 법률을 고칠 때 기한을 아예 없앴다면, 결과만 두고 봤을 때 지원 기한에 대한 불안은 사라졌을 것이다. 그러나 법안은 심사 과정에서 수정되어, '기한 삭제' 대신 '2029년 4월 15일'이라는 날짜가 시행령이 아닌 법률에 고정되어 버렸다. 그 결과 의료지원 기한은 이제 정부가 아니라 국회가 법을 고쳐야만 바꿀 수 있는 문제가 되었다. 국회의 정당 구성에 따라 좌우될 수 있다는 뜻이기도 하다.이제 22대 국회에서 김현 의원이 발의한 개정안을 살펴보자. 김현 의원은 올해 4월 10일과 6월 22일 두 차례에 걸쳐, 생존자뿐 아니라 희생자 가족까지 포함해 지원 기한 삭제를 다시 담은 개정안을 발의했다. 4월 안(의안번호 2218256)은 제25조의 심리적 증상·정신질환 검사·치료비 기한을, 6월 안(의안번호 2219405)은 제23조의 의료지원금 기한을 지우는 내용이다. 두 안이 농해수위 소위원회에 회부된 상태에서 국정감사가 시작된 것이다.국정감사에서 감사의 주체가 되는 국회 각 상임위는 '사회적 참사의 진상규명 및 안전사회 건설 등을 위한 특별법'(약칭 사회적참사진상규명법, 이하 사참위법)에 따른 사참위 권고사항 이행점검 주체이다. 제정 당시에는 이행점검의 주체가 '국회'였으나 2024년 2월 13일 개정으로 그 주체가 '국회 소관 상임위원회'로 바뀌었다(제48조 제5항·제6항). 국회 심사 당시 검토 의견에 따르면 이는 이행점검의 주체와 절차를 명확히 해 효율성을 높이려는 취지였다. 따라서 2024년부터는 각 상임위가 권고 이행을 점검하고, 미진하면 개선을 요구할 책임을 직접 지게 되었다.작성일인 10월 26일 기준으로 각 상임위의 '국정감사계획서'에 따르면 국정감사 종료일은 농해수위가 10월 23일, 정무위가 22일이고, 복지위는 27일이다. 국정감사가 사실상 마무리되는 지금, 각 상임위에서 '세월호 피해자 의료지원'에 대한 이야기가 오갔는지 돌아볼 때다.안타깝게도 올해 국정감사에서 세월호 참사 피해자의 의료지원 기한에 대해 물은 위원회는 없었다고 봐야 한다. 농해수위 국정감사 기간 중 해양수산부에 대한 국정감사는 10월 12일과 23일에 치러졌고, 복지위의 보건복지부 국정감사는 10월 7일과 8일에 있었지만, 두 곳 모두 의료지원 기한은 언급되지 않았다. 그나마 국무조정실을 피감기관으로 했던 13일 정무위 국정감사에서 이강일 의원이 세월호 관련 위원회가 지난 정부 3년 동안 한 번도 열리지 않았다고 지적하기는 했다. 그리고 10월 23일까지 피해자의 의료지원을 언급한 상임위는 없었다.어쩌면 2024년에 국회에서 법률 개정을 했으니, 시행령으로는 기한을 바꿀 수 없게 된 해양수산부 입장에서는 더 이상 이행할 필요가 없다는 식이었을지도 모르겠다. 실제로 '2026 사참위 권고사항 이행현황' 총괄표를 보면 '부상, 질병의 치유 시까지'로 바꾸라는 권고 2-10이 2025년에 이어 2026년에도 '대안 이행 완료'로 분류되어 있다. 같은 문서에서 '대안 이행'을 "기존 법령·제도의 개선·보완으로 갈음하여 이행"한 것이라고 정의한다.이 항목이 완료로 분류된 탓에, 부처별 이행 내역 상세본에는 2-10에 대한 설명이 한 줄도 없는 것이다. 무엇으로 갈음했는지는 문서 어디에도 적혀 있지 않을뿐더러 그사이 바뀐 것은 2024년 법 개정으로 기한이 2029년까지 늘어난 것뿐이다. 법률에 기한이 들어갔어도, 정부가 법률 개정안을 낼 수 있다는 점은 변하지 않았다. 그런데 김현 의원의 개정안이 아직 소위원회에 계류 중이라 결과를 알 수 없는 상황에서, 이 권고는 이미 '완료'로 분류된 것이다.이는 국정감사에서도 이야기할 수 있었던 부분이었다. 여전히 사참위 권고사항의 이행주체는 해양수산부이고, 점검주체는 국회 소관 상임위원회인 농해수위라는 것은 변하지 않기 때문이다. 안타깝게도 국정감사는 이렇게 마무리되었고, 우리는 의료지원 기한을 두고 또다시 김현 의원의 개정안을 지켜보게 되었다.사참위 권고사항은 일회성 조치가 아닌 지속적인 점검을 요구한다. 일회성 조치로는 사회적 재난을 막을 수 없는 것처럼 말이다. 참사 피해자에 대한 의료지원도 일회성 지원으로 끝나서는 안 되며 각 피해자에게 맞는 의료지원이 생애주기에 맞춰 보장되어야 한다.지난주 1화에서 소개했듯이 2026년 국정감사에 앞서 시민과 활동가들이 모여 '사참위 권고 이행 시민 검증단'을 구성하여 직접 사참위 권고 이행을 점검했다. 그리고 이번 국정감사 결과를 보며, 우리는 내년에도 끊임없이 질문해야 할 필요를 느꼈다. 하지만 어디까지나 사참위법이 정한 점검주체는 국회 소관 상임위원회뿐이다. 법이 준 권한으로 정부에 자료 제출을 요구하고 이행 여부를 따져 물을 수 있는 곳은 국회 상임위다.내년 국정감사에서는 더 많은 질의가 나오기를 바라지만, 사참위 권고사항이 점차 다른 의제에 밀려 국정감사에서 더 이상 언급되지 않을까 우려된다. 따라서 우리 시민 검증단은 국정감사 기간이 아닐 때도 더 촘촘하게 지켜볼 것이며, 국회가 사참위 권고사항에 꾸준히 관심을 갖기를 촉구한다.