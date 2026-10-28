'아이들 굶기나' 비난에 전남광주시, 급식비 추경 반영

올해 광주 지역 학교급식에 부담해야 할 169억 원을 전남광주통합특별시가 재정난을 이유로 지급하지 않고 내년으로 미룬 사실이 <오마이뉴스> 보도(관련 기사 : [단독] "돈 없다"는 전남광주시, 학생 밥값 169억 올해 못 준다
)로 알려지며 비난 여론이 확산하자, 전남광주시가 급식비 예산을 추가경정예산에 반영키로 했다.
백승주 전남광주시 균형발전부시장은 28일 무안청사에서 브리핑을 열고 "2026년 학교 무상급식 운영에 필요한 예산을 제2회 추가경정예산안에 편성하고, 시의회의 예산 심의를 거쳐 교육청에 지원할 계획"이라고 밝혔다.
백 부시장은 "현행 학교 무상급식 제도는 특별시와 자치구, 교육청이 예산을 분담해 운영하는 사업"이라며 "학교 무상급식이 차질 없이 운영되도록 특별시가 추가로 분담해야 할 올해 예산을 제2회 추가경정예산에 반영키로 했다"고 설명했다.
이어 "앞으로도 시정부는 학생들이 안심하고 학교생활에 전념할 수 있도록 교육청과 긴밀히 협력하고, 학교급식에 문제가 발생하지 않도록 필요한 노력을 하겠다"고 말했다.
올해 광주 지역 학교급식 관련 전체 사업비는 1576억여 원으로, 시가 45.7%, 5개 자치구가 6.2%, 교육청이 48.1%를 부담한다. 지원 대상은 광주 지역 유치원과 초·중·고·특수학교 555개교, 학생 17만 819명이다.
이 가운데 옛 광주시 몫의 학교급식 관련 지원액은 무상급식비와 친환경 농산물, 비유전자변형 식품 지원비를 포함해 721억 2400만 원이다. 현재 지급액은 551억 4200만 원이며, 169억 8200만 원은 지급되지 않았다. 미지급분은 시 부담액의 23.5%로, 연간 급식지원 일수 190일을 기준으로 약 44일분에 해당한다.
전남광주시교육청은 학교급식비 미지급분의 연내 지급을 촉구했으나, 시는 의회에 제출할 정리추경안에 이를 반영하지 않고 내년 본예산에 편성해 지급하겠다는 방침을 세웠다.
해당 내용이 <오마이뉴스> 보도로 알려지자, "재정이 어렵다고 아이들을 굶기겠다는 것", "아이들 밥상조차 지키지 못하는 행정이 미래를 말할 수 있느냐" 등의 비난 여론이 일었다.
[관련기사]
[단독] "돈 없다"는 전남광주시, 학생 밥값 169억 올해 못 준다 https://omn.kr/2k9hn
"아이들 밦갑도 미루면서 무슨 미래?"... 전교조, 전남광주시 '직격'
https://omn.kr/2k9zf
혁신당 "전남광주시, 재정 어렵다고 아이들 굶기나"
https://omn.kr/2kacl