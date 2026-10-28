이주노동자 임금 송금은 '권리'

큰사진보기 ▲27일 국무회의 중 이재명 대통령이 발언하는 모습. ⓒ 국회방송 관련사진보기

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이재명 대통령이 국무회의에서 한 발언을 두고 논란이 커지는 모양새다."외국인 노동자들을 불러다가 해도 국가 경제에 크게 도움이 안 되고, (임금을) 전부 다 송금해버리니까"라는 발언이 시발점이다. 이에 대해 비판이 일자, 대통령은 X계정을 통해 "발언의 전후 맥락상 외국인 노동자가 내국인 노동자에 비해 도움은 되지만 '크게' 도움되는 것은 아니라는 비교화법임이 분명한데도 '도움 안 된다'고 말한 것으로 전제하고 비난하는 것은 지나치다"고 밝혔다.'도움되는 것은 아니다'와 '크게 도움되는 것은 아니다'라는 비교화법이라고 하는 걸 보면 진의를 알아주지 않는 시민단체의 비판이 못마땅한 모양이다. 어찌됐거나 그 많은 논란에도 불구하고 요지부동인 법무부 주도 계절노동자 문제를 대통령이 직접 거론하여, 논의의 장으로 올라오게 한 부분은 환영할 만하다."농업을 단순한 비교 열위 산업이 아니라 '국가 안보 산업'으로 규정하고, 내국인 일자리 창출과 농촌 인력난 해소를 위해 정부가 직접 인건비를 지원하는 방안을 검토하라"는 대통령의 국무회의 지시는 대한민국 농정의 패러다임 전환을 시사하는 중대 사안이다. 식량 주권과 농촌 소멸 위기를 국가 존립의 문제로 직시했다는 점에서 거시적 당위성을 갖추고 있다는 점에서 방향과 취지는 백번 공감한다.과거 우리 사회는 농업을 시장 논리와 비교 열위의 잣대로 재단하며 개방 농정의 그늘 아래 방치해 왔다. 그러나 기후 위기와 글로벌 공급망 불안이 상시화된 지금, 식량 자급과 농촌 공동체의 유지는 더 이상 경제적 효율성만으로 재단할 수 없는 '국가 안보'의 영역이다. 그런 면에서 대통령의 이번 지시는 농업을 국가 존속을 보장하는 전략 산업으로 격상시켰다는 점에서 역사적 함의를 갖는다.더불어 심각한 고용난을 겪는 농촌 현장에 생산적인 공공 일자리를 결합하여 내국인 노동자들에게 실질적 소득원을 제공하고 서민 경제를 보완하겠다는 대통령의 의지를 담고 있다고 본다. 또한 이주노동자 중심의 인력 구조에서 비롯되는 자본의 해외 유출 우려를 완화하고, 내국인 고용을 유도하여 국내 경제의 선순환을 꾀하려 한다는 점은 수긍할 만하다.그러나 그 해법을 제시하는 과정에서 드러난 대통령의 발언은 거시 경제와 이주노동 시장에 대한 깊은 이해가 결여되어 있음을 보여준다. 특히 이주노동자의 소득 송금을 문제 삼은 시각은 농촌 현장의 현실과 경제 순환 구조를 외면한 단견으로, 정책의 정당성마저 훼손하고 있다.회의 발언에서 보듯 정밀한 수요·공급 통계도 없이 '12만 원이라니까… 한 달에 500만 원씩'이라는 식으로 즉흥적인 금액이 오가는 모습은, 국가 재정을 투입하는 정책으로서의 진중함을 상실했다. 무엇보다 계절노동자를 '국가 경제에 도움 안 되는 존재'라고 단정하듯 낙인찍는 동시에, 국고 보조금을 통해 내국인만 불러 모으면 모든 문제가 해결될 것이라는 발상은 지나치게 안일하다. 글로벌 노동 시장 현실과 3D 업종 기피 현상의 근본 원인을 외면하는 처사다.다른 건 둘째치더라도, 분명하게 짚고 넘어갈 부분이 하나 있다. '이주노동자 송금' 문제다. 이주노동자들이 해외이주를 떠나는 이유는 분명하다 돈 벌어서 본국 가족을 부양하기 위해서다. 이주노동자 송금 액수를 두고 이렇다 저렇다 하는 것은 돈 벌러 온 사람에게 번 돈을 다 쓰고 가라는 말과 다를 바 없다. 세상에 이런 억지가 어디 있을까 싶다. 이런 억지들 때문에 국제법은 이주노동자의 정당한 송금 권리와 이를 지원·보장해야 한다고 누누이 말하고 있다.UN '모든 이주노동자와 그 가족의 권리보호에 관한 국제협약'은 "이주노동자는 그의 수입과 저축, 특히 가족 부양에 필요한 금액을 취업국으로부터 출신국 또는 기타 국가로 송금할 권리를 가진다. 관계국은 송금을 용이하게 하도록 적절한 조치를 취하여야 한다"라고 명시하고 있다.(47조), 더불어 32조는 "이주노동자가 체류를 종료하고 귀국할 때, 자신의 수입과 저축 및 개인 소유 재산을 본국으로 이전할 권리를 보장한다"라고 규정하고 있다.대한민국은 유엔이주노동자권리협약을 비준하지 않았다고 항변할 수 있다. 그런데 대한민국이 회원국으로 있는 유엔은 "지속가능발전목표(SDGs) 목표 10.c를 통해, 2030년까지 이주노동자 송금 비용(수수료)을 3% 미만으로 낮추고 비용이 들지 않는 송금 채널을 확대할 것"을 회원국과 국제사회에 강력히 권고하고 있다.국제이주기구(IOM)와 세계은행(World Bank) 등 주요 국제기구들은 이주노동자의 송금이 개발도상국 본국의 빈곤 감소, 교육 및 보건 수준 향상에 핵심적인 기여를 하므로, 이를 가로막는 행정적·금융적 장벽을 낮추고 송금의 투명성과 편의성을 높일 것을 지속적으로 촉구해 오고 있다.대한민국은 올해 상반기 기준 경상수지 2위 국가다. 대한민국이 외국과의 일상적인 경제활동을 통해 외국에서 벌어들인 돈이 외국에서 쓴 돈보다 1910억1000만 달러나 많은 나라가 국제법과 국제기구들이 강력하게 권고하고 있는 이주노동자 송금을 두고 운운하는 처사는 치졸하기 그지없다.현재 한국의 농어촌은 외국인 계절노동자(E-8)와 고용허가제(E-9) 노동자들이 없으면 수확기 일손을 아예 유지할 수 없는 고립무원의 상태에 놓여 있다. 이들이 본국으로 송금하는 것은 노동의 정당한 대가이자 당연한 권리이다. 그럼에도 불구하고, 마치 국부를 유출시키는 주범처럼 묘사하는 것은 농촌 현장의 기여도를 철저히 지우는 처사다.이주노동자들은 국내에서 임금을 받지만, 의식주를 해결하는 과정에서 임차료, 식료품비, 생필품 구입 등을 통해 지방 소멸 위기에 놓인 농촌 지역 상권의 실질적 소비 주체로 기능한다. 계절노동자들의 경우 급여에서 숙식비 공제가 20%를 차지한다. 급여의 20%를 지역사회에 토해내는 게 기본값이라는 말이다. 이들이 소비하는 자금이 지역 경제의 최소한의 활력을 지탱하고 있음을 간과한 채, 송금액이라는 단면만 부각하는 것은 경제적 분석으로 타당하지 않다.계절노동자 관련 제도가 안고 있는 구조적 문제 원인은 국가의 미비한 제도 설계와 운영부서인 법무부의 관리부실에 있다. 이를 마치 계절노동자를 위시한 이주노동자들이 돈만 벌어 나가는 주체인 것처럼 매도하는 것은 문제의 본질을 호도하는 것이다.이주노동자가 정당하게 벌어들인 대가를 본국으로 송금하는 것은 시혜가 아니라, 유엔 국제협약이 보장하고 국제사회가 장려하는 보편적 권리이다. 이를 '국부 유출' 프레임으로 바라보는 시각은 노동의 가치와 국제적 기준을 외면하는 처사다.대통령이 아무리 '저임금 외국인 노동자를 고용하는 대신 국내 노동자 처우 개선을 통해 인력을 확보할 수 있는 방안을 마련하라'고 지시하면서 '지나가듯' 한 얘기라고 하기에는 가벼이 '지나나기' 쉽지 않은 발언이다. 그렇기에 '지나가듯 한 얘기'라는 대통령의 '내국인 인건비 직접 지원 구상'은 정책적 치밀함보다는 정무적 조급함에서 비롯된 포퓰리즘에 가깝다.농촌 노동은 높은 노동 강도와 계절적 단기성이라는 구조적 한계를 지닌다. 단순히 기존 임금에 몇 십만 원의 보조금을 더해준다고 하여 3D 업종을 기피하는 내국인 구직자들이 장기적이고 안정적으로 농촌에 정착할 것인지는 의문이다. 오히려 준비 없는 즉흥적 지원은 일시적 알바 인력만 양산하고, 영농 숙련공 확보에는 실패하는 역효과를 낳을 수 있다. 만성적 구인난에 시달리는 제조업, 중소기업, 어업 등 타 산업과의 형평성 문제가 불거질 우려가 크며, 인위적인 보조금 투입은 전체 노동 시장의 임금 체계를 왜곡할 수 있다. 따라서 농촌 인력난과 식량 안보 위기를 극복하기 위해서는 일회성 현금 보조나 직관적 구상을 넘어, 근본적인 체질 개선을 위한 구조적 대안으로 나아가야 한다.이러한 정책 구상이 현실화되는 과정에서는 냉혹한 경제적·현실적 한계가 가로막고 있다. 무엇보다 막대한 재정 소요와 지속 가능성의 결여다. 농가 인건비의 상당 부분을 국가 재정으로 상시 보전하는 방식은 단기적 처방은 될 수 있을지언정, 국가 재정에 천문학적인 부담을 안기게 된다. 정권이나 경제 상황에 따라 지원이 축소될 경우 농가는 더 큰 혼란에 빠질 수밖에 없다.결국 대통령의 이번 지시는 농업을 안보 산업으로 바라보는 거시적 통찰의 단초를 제공했음에도 불구하고, 이주 노동자에 대한 배타적 인식과 현실성 없는 현금 보조 방식이라는 중대한 한계를 드러냈다. 진정한 농업 안보를 달성하려면 이주노동자에 대한 차별적 인식과 처우, 땜질식 재정 보조를 넘어서야 한다. 첨단 농작업 기계화 및 스마트팜을 통한 구조적 전환과 함께, 농가 소득 안전망을 다져야 한다.특히 이주노동자 차별을 멈추고 계절노동자 제도의 투명성과 합리성을 대폭 강화해야 한다. 브로커 개입 차단, 적정 주거 환경 보장, 그리고 투명한 공공 관리 체계 확립은 더 이상 미룰 수 없는 국가적 책무다. 계절노동자제도의 근본적인 혁신만이 농촌을 살리고 지속 가능한 식량 안보를 완성하는 올바른 길이다.대통령의 말은 단순한 개인적 소회가 아니라 국정 기조, 부처의 정책 방향, 무엇보다 국민의식(이 부분에 대해서는 외국인 노동자라고 하신 부분도 이주노동자로 칭하는 게 타당)에 지대한 영향을 미치는 신호로 작용한다. 대통령의 발언이 던진 파장은 한국사회가 이주노동자를 어떤 존재로 바라보고, 어떤 사회를 지향할 것인가에 대한 근본적인 질문을 담고 있다.어찌됐든 다시 한 번 감사하다는 말을 꼭 하고 싶다. 대통령께서 농촌 문제를 국가안보 차원에서 다룬다 했으니, 현재 농촌 인력의 상당 부분을 차지하고 있고, 더 증가할 게 분명한 계절노동자 문제 또한 직접 챙겨주시기를 기대한다. 차제에 대통령께서 '계절노동자제도 개선 방안' 토론회를 직접 주재해 주시기를 청한다.