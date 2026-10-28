노후원전 또 수명연장... "원안위 거수기로 전락"

40년 설계수명이 끝나 원자로 가동이 멈춰 섰던 부산시 기장군 고리원자력발전소 3·4호기의 수명연장이 결정됐다. 탈핵·환경단체는 "규제기관이 거수기로 전락했다"라며 강하게 반발하고 있다. 다수호기 동시사고 영향 평가 등 핵심 쟁점이 풀리지 않았는데도 또다시 표결로 밀어붙였다는 비판이다. 지역 단체는 백지화 목소리를 모으는 '1만 선언 운동'에 더 속도를 내기로 했다.
줄줄이 수명연장으로... 이번엔 12일 만에 표결
28일 원자력안전위원회(원안위)에 따르면 전날 제2026-17회 회의에 상정된 '고리원전 3·4호기 계속운전 허가안'이 표결 끝에 통과 문턱을 넘었다. 1025메가와트(㎿e)급인 고리 3호기와 4호기는 각각 2024년 9월 28일, 2025년 8월 6일 애초 설계한 수명이 끝났다. 그러나 이날 결정에 따라 두 원전은 2034년 9월, 2035년 8월까지 10년간 계속운전이 가능하게 됐다. 국내 노후원전의 수명연장은 고리·월성 1호기, 고리 2호기에 이어 네 번째다.
한국수력원자력(한수원)이 제출한 자료를 검토한 원안위는 고리 3·4호기가 계속운전을 하더라도 안전 여유도와 관련 기준에 문제가 없다고 판단했다. 이제 남은 절차는 한수원이 설비 개선 등 후속조치를 이행했는지 등을 확인하는 과정이다. 최종 재가동을 승인하면 한수원과 고리본부는 두 원전에서 내년 상반기 차례로 전력을 생산한다.
표결은 지난 고리 2호기와 마찬가지로 이번에도 논란이 됐다. 9인 회의체인 원안위에서 7명만 표결에 참여했고, 심사 기간도 앞당기면서다. 5명이 찬성, 2명이 반대했는데 사고 시나리오 저평가 문제 등 검토가 더 필요하단 의견은 끝내 받아들여지지 않았다.
특히 상정과 심의 속도는 기존보다 상당히 빠르다. 고리 2호기 계속운전 허가는 지난해 9월 25일 첫 심의부터 11월 13일 세 번째 회의까지 49일이 걸렸다. 그러나 고리 3·4호기 안건은 지난 15일 이후 2주 만인 두 번째 심의에서 바로 마무리가 됐다. 게다가 두 원전을 동시에 처리했다.
환경운동연합 "(한수원이 제출하면) 형식적 심사 반복"
회의 당일 원안위 앞을 찾은 '신규핵발전소저지와 핵없는사회를위한전국행동'은 "방사선환경영향평가 공청회와 주요 기기의 수명평가 등을 이유로 안건 의결을 보류했던 원안위가 12일 만에 심의를 완료했다"라며 "불확실성이 남아 있다면 검증을 계속하는 게 규제기관의 책임"이라고 규탄했다.
환경운동연합은 별도의 성명을 내어 "안전 검증은 미룬 채 원안위가 수명연장 통과기관으로 전락했다"라며 날을 세웠다. 다수호기 사고 시 피폭영향 평가가 이루어지지 않은 점, 핵심 냉각기능에 관한 평가보고서 미제출 상황, 기후재난 검토 부족 등을 큰 문제로 꼽은 환경운동연합은 "형식적 심사를 반복하겠다면 원안위가 존재할 이유가 있느냐"라고 따져 물었다.
원전 밀집 지역의 단체는 부산만의 문제가 아니라고 우려했다. 박상현 탈핵부산시민연대 공동집행위원장은 <오마이뉴스>와 한 통화에서 한빛 1·2호기 건을 포함해 노후원전 수명연장 속도가 더 빨라질 수 있다고 예상했다. 고리 원전 말고도 현재 계속운전 심사를 기다리는 원전은 전남 영광의 한빛 1·2호기를 포함해 모두 7기에 달한다. 이를 지적한 박 위원장은 '부산시민 1만 선언운동'에 더 속도를 내겠다고 했다.
그는 "반도체 전력 수요를 핑계로 원전을 더 가동하거나 늘리는 걸 걱정하는 시민들이 많다. 이러한 목소리를 정부에 제대로 전할 필요가 있다"라고 강조했다. 고리 3·4호기 수명연장과 소형모듈원전(i-SMR) 건설 백지화 여론을 모아 직접 이재명 대통령에게 전달하자는 서명전인데, 박 위원장은 이날 오후 부산시청 광장에서 기자회견을 열어 시민들의 동참을 호소하겠다고 밝혔다.
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