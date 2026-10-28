노후원전 또 수명연장... "원안위 거수기로 전락"

▲'세계 최대의 원전 밀집 지역'부산 기장군 장안읍에 있는 고리원자력발전소. 설계수명이 다해 영구정지된 고리 1호기와 수명연장이 된 2호기, 그 옆으로 관련 절차를 밟고 있는 3·4호기의 모습이 보인다. ⓒ 김보성 관련사진보기