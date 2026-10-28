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26.10.28 13:11최종 업데이트 26.10.28 13:11

[사진] 그저 평온, 사천 다솔사에서 꼭 봐야 하는 것

노란 털머위꽃과 하얀 녹차꽃... 항일 역사 깃든 안심료도 둘러보세요

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사찰 입구에 노랗게 피어있는 털머위꽃
사찰 입구에 노랗게 피어있는 털머위꽃 ⓒ 김숙귀

다솔사에 노란 털머위꽃이 예쁘게 피었다는 소식을 듣고 지난 27일, 경남 사천 다솔사를 찾았다.

사천시 곤명면 봉명산 자락에 앉은 다솔사는 신라 지증왕 4년(503)에 연기조사가 창건하여 1500년의 역사를 지닌 고찰이다.

다솔사 입구에 있는 주차장에 차를 세우고 숲길로 들어섰다. 차로 절 앞까지 갈 수 있지만, 아름다운 숲길을 걷는 즐거움을 놓칠 수는 없다.

대한민국 100대 명품숲인 다솔사숲길. 소나무, 편백, 삼나무가 거대한 숲터널을 이루고 있다. 숲길을 걷는 마음은 그저 평온하다.
대한민국 100대 명품숲인 다솔사숲길. 소나무, 편백, 삼나무가 거대한 숲터널을 이루고 있다. 숲길을 걷는 마음은 그저 평온하다. ⓒ 김숙귀

대한민국 100대 명품숲으로 선정되어있는 다솔사 숲은 소나무, 편백, 삼나무들이 거대한 터널을 이루고 있다. 절 입구가 가까워지자 노란 털머위꽃이 보이기 시작한다. 털머위꽃은 국화과의 여러해살이풀로 여름과 가을에 노란 꽃을 피운다고 한다.

다솔사에 핀 털머위꽃
다솔사에 핀 털머위꽃 ⓒ 김숙귀

꽃을 구경하고 절집으로 들어갔다. 경남유형문화재로 지정되어있는 대양루를 지나 적멸보궁 앞에 섰다. 지난 1978년 다솔사에서 부처님의 진신사리 108개가 발견되었다. 그래서 다솔사에는 대웅전 대신 진신사리를 모시는 적멸보궁이 있다.

경남유형문화재로 지정되어있는 다솔사 대양루
경남유형문화재로 지정되어있는 다솔사 대양루 ⓒ 김숙귀

안에서 스님의 불경 외는 소리가 들리고 곁에는 여러 명의 신도들이 합장하고 있다. 나도 잠시 합장을 하고 곁에 있는 안심료를 둘러보았다. 만해 한용운 스님께서 12년간 머물며 항일 비밀 결사단체인 만당을 조직하는 등 독립운동에 앞섰다는 설명 글이 적힌 표지가 서 있다. 참으로 의미 있는 곳이다.

만해 한용운스님은 안심료에 12년간 머물며 항일 비밀결사 단체인 만당을 조직하는 등 독립운동에 앞장섰다.
만해 한용운스님은 안심료에 12년간 머물며 항일 비밀결사 단체인 만당을 조직하는 등 독립운동에 앞장섰다. ⓒ 김숙귀

다솔사 사리탑. 1978년, 부처님의 진신사리 108개가 발견되었다고 한다.
다솔사 사리탑. 1978년, 부처님의 진신사리 108개가 발견되었다고 한다. ⓒ 김숙귀

다솔사와 차밭
다솔사와 차밭 ⓒ 김숙귀

뒤편에 있는 녹차밭으로 올라갔다. 싱그러운 녹차밭이 넓게 펼쳐있다. 1933년 다솔사 주지로 계셨던 효당 최범술 스님이 1만여 평의 녹차밭을 가꾸며 차 문화 대중화에 힘썼다고 한다. 군데군데 하얀 녹차꽃이 피어있었다. 다시 숲길로 내려오는 마음은 그저 평온하다.

하얀 녹차꽃이 피었다.
하얀 녹차꽃이 피었다. ⓒ 김숙귀
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여행은 마치 숨을 쉬는 것처럼 나를 살아있게 한다. 그리고 아름다운 풍광과 객창감을 글로 풀어낼 때 나는 행복하다. 꽃잎에 매달린 이슬 한 방울, 삽상한 가을바람 한 자락, 허리를 굽혀야 보이는 한 송이 들꽃을 사랑하는 마음으로 살아갈 수 있기를 날마다 꿈꾼다.

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