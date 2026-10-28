이스라엘 총선 출구조사, 야권·네타냐후 진영 초접전

27일(현지시간) 치러진 이스라엘 총선 출구조사에서 가디 아이젠코트 전 군 참모총장이 이끄는 야권 진영과 베냐민 네타냐후 총리 진영이 초접전을 벌인 것으로 나타났다. 어느 진영도 이스라엘 의회인 크네세트의 과반인 61석을 확보하지 못할 것으로 예상돼 향후 연립정부 구성 협상이 불가피할 전망이다.
<로이터통신>과 <AFP통신> 등에 따르면 이스라엘 주요 방송사의 출구조사에서 아이젠코트 진영은 52~53석, 네타냐후 총리가 이끄는 진영은 50석 안팎을 얻을 것으로 예상됐다. 채널13은 두 진영이 각각 51석으로 동률을 이룰 것으로 전망했다. 리쿠드당은 24~25석으로 단일 정당 가운데 가장 많은 의석을 차지할 것으로 예상됐다.
크네세트는 전체 120석으로, 정부를 구성하려면 최소 61석의 지지가 필요하다. 이번 출구조사대로라면 어느 진영도 단독으로 과반을 확보하기 어려워 소수 정당과의 연정 협상이 차기 정부 구성의 핵심 변수가 될 것으로 보인다. 최종 개표 결과에 따라 의석수가 달라질 수 있어 실제 정부 구성까지는 상당한 시간이 걸릴 가능성이 있다.
특히 아랍계 정당들이 17~18석을 얻을 것으로 예상되면서 향후 연정 협상에서 중요한 변수로 떠올랐다. <AFP통신>은 아랍계 정당들이 어느 진영에도 과반 의석을 제공할 수 있는 이른바 '킹메이커' 역할을 할 가능성이 있다고 전했다. 다만 아이젠코트 대표는 아랍계 의원들과 함께 정부를 구성하는 방안에 부정적인 입장을 보여왔다. 아랍계 정당들이 연정에 직접 참여하지 않고 의회 표결에서 소수 정부를 지원하는 방안도 거론된다.
아랍계 정당 지도자 만수르 아바스는 네타냐후 진영이 선거에서 큰 타격을 입었다고 평가하면서 아이젠코트 진영과 협력할 가능성을 열어뒀다. 반면 네타냐후 진영의 기드온 사르 외무장관은 야권의 승리 선언이 "성급하다"고 반박했다. 이스라엘민주주의연구소의 요하난 플레스너 소장도 출구조사 결과가 네타냐후 연정에는 큰 타격이지만 아이젠코트가 명확한 승자로 부상한 것은 아니며 개표 과정에서 결과가 달라질 수 있다고 분석했다.
아이젠코트 대표는 투표 종료 후 "초기 출구조사 결과는 네타냐후와 10·7 정부에 대한 완전한 불신을 보여준다"고 말했다. 야이르 라피드 전 총리도 네타냐후 진영이 "참패했다"고 주장했다. 그러나 네타냐후 측에서는 최종 개표 결과를 지켜봐야 한다는 입장을 보였다.
네타냐후 총리는 선거 당일 X를 통해 지지층의 투표 참여를 거듭 촉구했다. 그는 아랍계 지역 투표소에 긴 줄이 늘어선 상황을 언급하며 "지금 깨어나지 않으면 만수르 아바스와 아흐마드 티비의 정부를 맞게 될 것"이라고 주장했다. 이어 가족과 지인들에게 투표를 독려하면서 리쿠드당의 선거 기호인 '마할(Machal)'에 투표해 달라고 호소했다.
네타냐후 총리는 또 X에 "할아버지와 할머니, 삼촌과 이모에게 전화하라. 우리는 집을 위한 전쟁 중이다. 지금 나가서 마할에 투표하라"는 취지의 글을 올렸다. 이는 아랍계 유권자의 높은 투표 참여에 맞서 우파 지지층의 투표를 독려하기 위한 메시지로 풀이된다.
네타냐후 총리는 이날 아랍계 유권자들의 높은 투표율을 거론하며 야권이 아랍계 정당의 지지를 받아 정부를 구성할 수 있다고 주장했다. 그는 일부 아랍계 지역에서 유권자 매수가 있었다고 주장했으며, 중앙선거관리위원회는 유권자 매수 의혹으로 체포된 사례가 있었지만 이를 특정 지역에서 발생한 사건으로 설명했다.
이번 선거는 2023년 10월 7일 팔레스타인 무장정파 하마스의 이스라엘 기습 공격 이후 처음 치러진 총선이다. 당시 약 1200명이 숨지고 251명이 인질로 끌려갔으며, 이후 가자지구를 비롯해 레바논과 이란으로 전쟁이 확대됐다. 네타냐후 정부의 안보 대응과 전쟁 수행, 10·7 사태에 대한 책임 문제가 이번 선거의 주요 쟁점으로 부각됐다.
투표율은 77.7%로 20여 년 만에 가장 높은 수준을 기록했으며, 2022년 총선보다 약 7%포인트 높았다. 높은 투표율은 이번 선거에 대한 유권자들의 관심이 상당했음을 보여준다.
아이젠코트 대표는 66세의 전직 군 참모총장으로, 2023년 하마스 공격 이후 네타냐후 총리의 전시 내각에 참여했다가 정부의 전쟁 수행 방식에 이견을 보이며 사퇴했다. 그는 가자지구 전쟁에서 아들과 조카를 잃었으며, 이번 선거에서 안보 문제에 강경한 입장을 유지하면서도 네타냐후 총리의 리더십 교체를 주장했다.
네타냐후 총리는 77세로 지난 30년 가운데 약 19년간 총리를 지냈다. 그는 하마스와 헤즈볼라, 이란 등 이스라엘의 적에 맞서 국가 안보를 지켜왔다고 주장하는 반면, 2023년 10월 7일 하마스 공격을 막지 못한 안보 실패에 대한 책임론에도 직면해 있다. 그는 부패 혐의로 재판을 받고 있으며 혐의를 부인하고 있다.
이번 선거에서 네타냐후 진영에 속한 극우·종교 정당들은 합산 약 13석을 얻을 것으로 예상됐다. 이타마르 벤그비르 국가안보장관은 아이젠코트 대표와의 대연정 구성에 대해 "끔찍한 실수"가 될 것이라고 경고했다.
이스라엘에서는 지금까지 단일 정당이 크네세트 61석을 확보한 사례가 없어 연립정부 구성이 일반적이었다. 따라서 이번 출구조사 결과가 최종 개표에서도 크게 달라지지 않을 경우 정당 간 협상이 차기 정부의 향방을 결정하게 된다. 협상이 실패하면 재선거가 치러질 가능성도 있으며, 그동안 네타냐후 총리가 과도정부의 총리로 직무를 이어갈 수 있다고 <로이터통신>은 전했다.
이번 선거는 이스라엘이 2023년 이후 이어진 다중 전선의 전쟁을 거치며 치른 첫 총선이라는 점에서 주목된다. 다만 현재 결과는 출구조사에 근거한 잠정 전망인 만큼, 최종 개표 결과와 이후 연정 협상에 따라 차기 정부의 구성이 달라질 수 있다.