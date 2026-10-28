논산시의원 내년 의정비 4524만원 받는다…월정수당 3.5% 인상

큰사진보기 ▲논산시의회 ⓒ 서준석 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시의회 의원들이 내년에 받는 의정비가 올해보다 92만원가량 늘어난다. 의정활동비는 올해와 같지만 월정수당이 3.5% 오르기 때문이다.논산시는 지난달 28일과 이달 8일 두 차례 의정비심의위원회를 열고 2027년부터 적용할 시의원 의정비 지급 기준을 확정했다고 28일 밝혔다.심의 결과 내년 시의원에게 지급되는 의정비는 월 377만원으로 결정됐다. 의정활동비 150만원과 월정수당 227만원을 합한 금액이다. 연간으로 계산하면 4524만원이다.올해 논산시의원은 의정활동비 150만원과 월정수당 219만3230원을 합쳐 매달 369만3230원을 받고 있다. 연간 4431만8760원이다. 내년에는 월 7만6770원, 연간 92만1240원이 늘어나는 셈이다.의정비는 시의원이 의정활동을 하면서 받는 돈으로, 의정활동비와 월정수당으로 나뉜다. 의정활동비는 의정 자료를 수집하고 연구하는 데 필요한 경비를 지원하는 성격이다. 월정수당은 의원의 직무 수행에 대해 지급하는 보수 성격의 돈이다.이번 심의에서는 월정수당만 인상했다. 인상률은 3.5%로, 지방공무원 보수 인상률을 적용했다. 이에 따라 별도의 시민 여론조사는 실시하지 않았다.논산시는 2028년부터 2030년까지의 의정비 지급 기준도 정했다. 의정활동비는 현행 수준을 유지하고, 월정수당은 전년도 지급액에 전년도 지방공무원 보수 인상률을 적용하기로 했다. 따라서 앞으로 공무원 보수 인상률에 따라 시의원 월정수당도 달라진다.논산시의회 한 의원은 "경제가 어려운 상황에서 공무원 보수 인상 수준에 맞춰 의정비가 조정된 것으로 알고 있다"며 "시민의 눈높이에 맞는 의정활동으로 보답하겠다"고 말했다.