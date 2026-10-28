홍준표, 측근 구속영장 기각에 "날 불러 조사하라"

큰사진보기 ▲홍준표 전 대구시장이 27일 오전 자신의 측근인 박아무개씨의 구속 전 피의자신문에 변호인으로 참석하기 전 대구지법 앞에서 취재진의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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홍준표 전 대구시장이 직접 변호인으로 나서 주목을 받았던 정치자금법 위반 사건의 피의자 2명에 대한 구속영장이 모두 기각됐다.대구지법 손봉기 영장 전담 판사는 지난 27일 정치자금법 등 위반 혐의를 받는 선거용역업체 대표 박아무개씨와 홍 전 시장의 아들 후배인 김아무개씨의 구속영장을 모두 기각했다.이들은 지난 2021년 국민의힘 대선 후보 경선 당시 홍 전 시장 캠프의 정치자금을 부정하게 지출한 혐의를 받고 있다.손 부장판사는 "수사기관이 제출한 자료만으로는 도망의 우려 및 증거인멸의 염려가 있다고 보기 어렵다"고 기각 사유를 밝혔다.이어 "피의자의 실질적 방어권 보장 필요성 등 여러 사정을 종합하면 현 단계에서 구속 상유와 필요성 및 상당성이 충분히 소명됐다고 보기 어렵다"고 설명했다.박씨와 김씨는 당시 선거캠프의 정치자금 수천만 원을 부정하게 지출하고 경선이 끝난 후에는 허위 증빙서류 등을 이용해 작성한 회계보고서를 선거관리위원회에 제출한 혐의 등을 받고 있다.경찰은 '명태균 여론조사 대납' 의혹을 수사하던 중 이들이 캠프 정치자금을 부정하게 지출한 정황을 포착하고 수사를 벌여왔다.법원이 구속영장을 모두 기각하면서 홍 전 시장 측근들은 불구속 상태에서 수사를 받게 된다. 경찰은 영장 기각과 별개로 관련 의혹에 대한 수사를 이어갈 것으로 보인다.홍 전 시장 측근들의 구속영장이 모두 기각되자 홍 전 시장은 28일 오전 SNS를 통해 "자신 있거든 나를 불러 조사해 보고 마무리 하라"고 요구했다.홍 전 시장은 "정치 회계담당자들은 선거비용 회계를 정산할 때 '털고, 털자'는 속어를 사용한다"며 "경찰은 그 '털고, 털자'라는 카카오톡 상의 오고 간 속어를 가공 거래로 오해하고 짜깁기 수사를 한 것"이라고 주장했다.이어 "자원봉사자들이나 밑에서 성실히 일한 직원들을 불러 영장치고 구속 위협하고 압박하는 그런 식의 수사는 더 하지 말라"며 "나를 부를 때는 반드시 단서는 갖고 부르라"고 말했다.그러면서 "그 사건은 2년 6개월이나 지난 장기 미제 사건"이라며 "있지도 않은 여론조사 대납사건 운운으로 사람 창피나 줄려는 못된 짓은 이제 그만 하라"고 불쾌감을 나타냈다.