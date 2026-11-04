내 인생 첫 명함에는 여섯 개의 점이 있다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
올해 5월, <오마이뉴스>에서 보내온 작은 택배 상자를 열던 날의 기억이 아직도 선명하다. 지난 2월, 설 명절이 중반쯤 지났을 때였다. 글쓰기 모임에서 만난 친구가 뜻밖의 제안을 했다. 내 글을 우리만 읽기가 너무 아까우니 <오마이뉴스> 사는 이야기로 송고해 보는 건 어떻겠냐는 것이었다.
친구의 권유에 용기를 내어 써 보낸 시각장애인 며느리 이야기가 <오마이뉴스>에 실렸다. 그렇게 시작된 인연으로 한 달에 한두 번씩 글을 보내는 시민기자가 되었다.
[관련기사 : 시각장애인 며느리가 홀시아버지와 명절을 보내는 법]
그러던 어느 날, 시민기자 명함을 신청할 수 있다는 공지를 읽었다. 신청 기준을 확인하고 <오마이뉴스> 송고를 제안한 친구와 함께 명함을 신청했다. 시각장애인이라는 소개도 덧붙였던 것 같다. 몇 주가 지나고 기다리던 택배가 선물처럼 도착했다. 네모난 플라스틱 케이스가 만져졌다. 조심스레 뚜껑을 열고 명함 한 장을 꺼냈다.
손끝에 오돌토돌한 무언가가 만져졌다. 그건 익숙한 여섯 개의 점으로 이루어진 점자였다. 깜짝 놀라 손끝으로 천천히 더듬어 읽었다. <오마이뉴스> 시민기자, 내 이름이 점자로 찍혀 있었다. 아마도 시각장애인이라고 소개했던 것을 기억한 담당 기자님이 점자 명함으로 제작해 보내주신 모양이었다.
내 생의 첫 명함이자 첫 점자 명함이었다. 그것도 나를 다시 숨 쉬게 만든 글 쓰는 이의 정체성이라니. 네모난 종이 위에 총총히 박힌 점들을 몇 번이고 더듬었다. 명함을 읽는 내내 어쩐지 존중받고 있다는 생각이 손끝에서부터 차올랐다.
다정함에는 품이 든다. 작은 명함 하나에는 내 글을 믿어준 친구의 응원과 담당 기자님의 세심한 배려가 함께 담겨 있었다. 누군가에게는 흔한 종이 한 장이겠지만 내게는 오래도록 간직하고 싶은 다정함이었다.
여섯 개의 점이 걸어온 100년
2026년 11월 4일은 한글 점자 훈맹정음이 반포된 지 꼭 100년이 되는 날이다. 이날은 시각장애인의 문자 사용 권리를 되새기는 '점자의 날'이기도 하다.
일제강점기, 시각장애인들이 일본어 점자로 교육받아야 했던 현실에서 박두성 선생은 우리말을 자유롭게 읽고 쓸 수 있는 한글 점자의 필요성을 절감했다. 박두성 선생은 시각장애인 제자들과 함께 여섯 개의 점을 조합해 우리말을 표현할 수 있는 한글 점자 체계를 만들었다. 훈민정음의 정신을 이어받은 훈맹정음은 시각장애인들에게 새로운 배움의 길을 열어 주었다.
1997년에는 한글 점자 규정이 국가 차원에서 고시되었고 2016년에는 점자법이 제정되어 이듬해에 시행되었다. 점자는 한글과 더불어 우리나라에서 사용되는 공인된 문자로서 지위를 갖게 되었다. 점자는 단순히 글자를 대신하는 기호가 아니다. 누군가에게는 책을 읽는 즐거움이고, 누군가에게는 세상과 소통하는 통로가 된다. 또 어떤 이에게는 자신의 이름과 정체성을 읽게 해 주는 세계다.
9년 전 중증 시각장애인이 된 후 재활 프로그램에서 점자를 체계적으로 배웠다. 그 당시 여섯 개의 점으로 점자를 찍고, 손끝으로 읽는 일은 내게 호기심이나 취미 활동이 아니라 그야말로 생존이자 삶이었다.
낯설고 서툴렀지만, 새로운 언어를 배우는 일은 사방이 막힌 공간에서 또 하나의 창을 내는 일이었다. 나에게 점자는 눈으로는 더 이상 닿을 수 없게 된 세상과의 연결이었고 그렇게 열어 둔 창 너머로 선명한 여섯 개의 별이 다가와 촘촘히 박혔다.
여섯 개의 점들은 서서히 하나의 문장이 되고 문단이 되어 갔다. 나는 그 점들을 정성스레 이어 나만의 은하수를 만들었다. 그렇게 여섯 개의 점은 어둠 속에서도 길을 잃지 않게 해 주는 작은 우주가 되었다.
배우는 이에서 가르치는 이로
올해 한글 점자 반포 100주년을 맞아 학생들과 의미 있는 수업을 하고 싶었다. 교실에서 가르치는 내용 중에 이보다 내 삶과 가장 맞닿아 있는 것이 또 있을까?
먼저 송암 박두성 선생님의 이야기를 담은 책 <훈맹정음 할아버지 박두성>을 펼쳤다. 100년 전 시각장애인들이 우리말을 읽고 쓸 수 있도록 여섯 개의 점을 연구했던 이야기가 교실을 채웠다. 교실 안이 고요했다. 학생들이 호기심 어린 표정으로 귀 기울이는 것 같았다.
한글 점자가 세상에 나온 지 100년이 되는 동안 많은 이들이 읽고 쓸 수 있게 된 이야기와 사람을 존엄한 존재로 바라보는 일에 대한 내용을 덧붙였다. 100년 전 시작된 이야기가 내가 서 있는 교실까지 이어지고 있었다.
책을 읽은 뒤에는 아이들과 점자 책갈피 만들기 활동을 했다. 투명한 책갈피에 예쁜 글씨를 쓰고 점자 스티커로 표현하는 활동이었다. '꽃'이나 '공감', '다름다움'이라는 아름다운 글자를 붙였다. 글자를 눈으로 읽는 데 익숙한 아이들이 손 끝으로 읽는 문자를 만나는 시간이 되었다.
여섯 개의 점이 놓이는 위치에 따라 자음과 모음이 달라지고 문장과 의미가 되어 누군가의 이름과 이야기가 된다는 사실을 함께 나눴다.
"모두 눈을 감고 볼록한 점자를 만져 보세요."
내 말에 학생들은 볼록한 점을 손끝으로 여러 번 만져 보는 것 같았다.
"작은 점이 문자가 되는 게 너무 신기해요."
아이들과 함께한 점자 책갈피 만들기 활동은 단순한 체험이 아니었다. 어쩐지 내가 살고 있는 세계의 문을 열어 아이들을 초대하는 일 같았다. 내게는 생존을 위한 배움이 학생들에게는 새로운 세상을 이해하는 배움으로 확장되는 순간이었다. 보이지 않는다는 이유로 배움에서 소외되어서는 안 된다는 마음, 우리말을 우리 글로 읽고 쓸 수 있어야 한다는 믿음은 긴 시간을 뚜벅뚜벅 걸어 우리 교실에서도 활짝 피어나고 있었다.
배려와 존중이 담긴 네모난 점자 명함 한 장이 글 쓰는 이의 시간을 응원했던 것처럼, 오늘 아이들이 만든 작은 점자 책갈피도 누군가의 세계를 이해하는 첫걸음이 되었으면 좋겠다. 박두성 선생이 세상에 내놓은 여섯 개의 점은 그렇게 사람에서 사람으로, 손끝에서 손끝으로 100년째 이어지고 있었다. 어쩐지 서로의 다름을 이해하는 또 하나의 문이 열리는 소리가 나는 것 같았다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 sns와 브런치에도 실립니다.