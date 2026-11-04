내 인생 첫 명함에는 여섯 개의 점이 있다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲처음 받아 본 시민기자 점자 명함 ⓒ 이희진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수업 시간에 읽은 박두성 선생님 일대기와 학생들이 만든 점자 책갈피 ⓒ 이희진 관련사진보기

"모두 눈을 감고 볼록한 점자를 만져 보세요."

"작은 점이 문자가 되는 게 너무 신기해요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 sns와 브런치에도 실립니다.