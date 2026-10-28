"까대기식 보도"... 언론에 불만 표한 대통령

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 이주노동자 관련 발언에 이어 농지 전수 조사 등을 비판하는 언론을 향해 "까대기식 보도", "사실 왜곡"이라고 맞섰다. 또 "이러면서 SNS를 하지 말라고 강요하는 건, 때려도 저항하지 말고 그냥 맞아라 하는 것"이라고 지적했다.이 대통령은 28일 X(엑스·옛 트위터)에서 이미 지난해 말에 농지 전수 조사 필요성을 보고했고, 2월과 5월에 거쳐 국무회의 보고와 대통령 지시가 있었다는 송미령 농림축산식품부 장관의 글을 공유했다. 자신이 지난 26일 농어민 간담회에서 농지 조사 배경을 두고 '장관이 제안한 것'이라고 설명함으로써 책임을 돌렸다는 언론 보도에 반박하는 취지였다.이 대통령은 본인은 수도권의 투기용 불법 농지 실태 조사를 지시했는데, 송 장관이 법률상 의무임에도 수십 년간 방치된 전국 농지 조사를 이번 기회에 하자고 제안하여 농지 전수 조사를 지시하게 된 것이라고 했다.이어 "농지 조사는 반발이 있겠으나 꼭 해야 할 농업 개혁의 핵심이고, 수십 년간 방치된 조사를 한꺼번에 하자는 훌륭한 제안을 한 사람이 장관이었기 때문에 칭찬 삼아 '내가 지시했지만 장관이 제안해 준 것'임을 밝힌 것"이라고 설명했다.무엇보다 이 대통령은 "농지 조사는 잘못한 일이 아니라 칭찬받아 마땅한 개혁 조치이고, 대통령이 공개회의에서 직접 조사를 지시한 것은 세상이 다 아는 사실인데, 그 제안자가 따로 있다 한들 책임이 줄어들 리도 없다"고 했다.그러면서 "장관이 제안한 사업이라는 사실을 알려줬더니 이를 가지고 책임 전가 행위라고 비난하는 언론들이 있었다"며 "공개된 국무회의 발언을 직접 보고 최소한의 보도 윤리를 가지고 쓴 것인지 의문"이라고 날을 세웠다.이 대통령은 "이렇게 사실을 왜곡하면서도 국민과 직접 소통하는 SNS 하지 말라고 강요하는 건, 때려도 저항하지 말고 그냥 맞아라 하는 것"이라며 최근 많은 언론의 사설·칼럼과 기사 등에서 'SNS를 줄여야 한다'고 지적한 데에도 불편한 심기를 드러냈다.그는 "'짜장면 좋다는 건 짬뽕 폄훼'라며 '대통령 욕하는 게 국민 스포츠'이던 그때가 떠오른다"며 노무현 전 대통령 시절 유시민씨 발언을 언급하기도 했다.이걸로 끝이 아니었다. 이 대통령은 약 1시간 뒤에는 김정관 산업통상부 장관의 AI로봇 정부 구매 관련 글을 공유하며 "하이브리드 정책 시대, 까대기식 보도가 국가 발전을 가로막는다"고 지적했다.그는 "첨단 기술 산업을 키우려면 기업에 대한 지원이 필수"라며 "지원 방법은 전통적으로 대출 아니면 무상 지원이었다. 그런데 첨단 기업들은 구매 실적이 더 중요하므로 정부에 시제품 최초 구매를 요구하는 경우가 많다"고 설명했다.이어 "그런데 왜 정부는 기업이 원하는 제품 구매를 하지 않고 굳이 무상인 예산 지원을 선택할까요"라며 "그건 무책임한 비난 때문"이라고 강조했다.이 대통령은 "선도 구매가 산업 발전을 위해 필요한 것을 알면서도 왜 그런 완전하지 못한 제품을 구입했느냐고 감사, 보도, 수사 등으로 비난하기 때문에 공무원들은 안전하게 '검증되고 납품 실적이 있는' 제품만 구매한다"고 했다.이 대통령은 "국민주권정부는 그런 위험을 무릅쓰고 선도 구매에 나서려고 한다"며 "국가와 첨단산업 발전이 공직자 개인에 대한 신상 위협보다 중요하기 때문에 무책임한 까대기를 감수하기로 하는 것이다. 물론 공무원을 보호하기 위해 감사 면책 등 제도적 방안도 철저히 준비할 것"이라고 밝혔다.또 "국민과 대통령의 친구들에게 부탁드린다"며 "대출과 재정 지원 사이 하이브리드 정책임을 주변에 잘 설명해 주시기 바란다"고 덧붙였다.이 대통령은 이 외에도 '이주 노동자들이 농촌에서 일해도, 소득 대부분을 본국에 보내서 경제에 크게 도움이 안 된다'는 전날 국무회의 발언을 "도움 안 된다"고만 보도한 <한겨레> 기사를 공개 비판했다.그는 해당 보도가 발언의 전후 맥락을 왜곡하고 비난했다며 정정과 사과를 요구했고, 기사 제목에 '크게'란 표현이 반영되자 "기사 제목을 바꿨으면 왜 바꿨는지 밝히고, 기사를 고칠 만큼 잘못했으면 사과하는 게 맞지 않겠나"라고 했다.