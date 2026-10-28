과학기술·경제 정책 한 몸 처럼... 과기·경제부총리 첫 연석회의

큰사진보기 ▲28일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의-과학기술관계장관회의 연석회의에 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관(오른쪽)과 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 참석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲28일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의-과학기술관계장관회의 연석회의에서 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정부가 과학기술 정책과 경제·산업 정책을 연계해 미래 성장동력 확보에 나선다. 인공지능(AI) 등 첨단기술 개발부터 실증·사업화, 신산업 육성까지 범정부 협력을 강화하는 한편, 주거·일자리·서민금융 등 국민 생활과 밀접한 3대 핵심 사회정책도 구체화하기로 했다.배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 28일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 '경제관계장관회의·과학기술관계장관회의 연석회의'를 공동 주재했다. 지난해 11월 과학기술관계장관회의 출범 이후 두 회의가 함께 열린 것은 이번이 처음이다.이를 통해 정부는 과학기술과 경제·산업 정책을 연계해 기술 개발 성과가 새로운 산업과 시장 창출로 이어지도록 범정부 협력체계를 구축한다는 방침이다.배경훈 부총리는 이날 모두발언을 통해 "최근 우리나라가 미국, 중국 등과 함께 최상위 'AI 선도국' 그룹에 포함되고, 세계혁신지수에서도 2년 연속 아시아 1위, 세계 4위를 기록하는 등 대한민국의 인공지능과 과학기술 경쟁력이 국제적으로 높은 평가를 받고 있다"며 "이러한 성과가 국민의 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 국가 AI 전환을 가속화하고, 7대 SEED 프로젝트를 통해 미래 핵심기술 확보에도 박차를 가해야 한다"고 강조했다.이어 그는 "기술개발의 성과가 새로운 산업과 시장 창출로 이어지기 위해서는 부처 간 긴밀한 협력이 중요하다"며 "오늘 첫 연석회의를 계기로 과학기술과 경제정책의 역량을 결집하여 새로운 성장동력을 만들어 나가겠다"고 말했다.이형일 부총리도 "우리경제 성장의 원동력은 과학기술 혁신"이라며 "원천기술 연구개발부터 실증·사업화를 거쳐 신산업 육성까지 과학기술정책과 경제·산업정책은 이제 한 몸이 되어 움직여야 한다"고 밝혔다.이 부총리는 전날 발표된 3분기 GDP(국내총생산) 속보치를 언급하기도 했다. 그는 "전기 대비 1.0% 증가한 견조한 성장세를 이어가며 올해 3%대 중반 성장과 1인당 국민소득 4만 달러 달성에 성큼 다가섰다"면서 "2분기 경상수지는 1166억 불 흑자로 세계 2위를 달성했고, 독일과 일본을 합친 흑자 규모마저 뛰어넘었다"고 소개했다. 덧붙여 수출과 설비투자 확대가 경제 전반의 생산성 향상과 성장잠재력을 높일 수 있을 것이란 기대감을 전했다.이날 회의에서는 미래 성장동력 확보를 위한 '7대 시드(SEED) 프로젝트 추진방향 및 범부처 협업방안'이 논의됐다. 정부는 개별 사업 중심의 추진 방식에서 벗어나 7대 SEED 프로젝트별로 2030년·2035년 핵심 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위해 부처별 사업과 투자를 전략적으로 이어가기로 했다.민관 합동 플랫폼인 '프론티어보드'를 구성해 민간 수요를 반영하고, 기술개발부터 실증·산업화까지 부처 간 협력을 강화한다. 규제와 인허가 등 주요 선결과제도 관계부처가 공동으로 해결한다. 연내 구체적인 이행계획을 마련하고 내년부터 본격적으로 실행할 예정이다.해양수산 분야의 인공지능(AI) 전환(AX)도 추진한다. 피지컬 AI 항만 구축과 스마트수산업 혁신 선도지구 조성 등을 통해 해양수산업의 구조적 전환을 지원한다.노후화된 지방행정공통시스템도 AI·클라우드 기반으로 전환한다. 현재 243개 지방정부에 분산된 시스템을 16개 시도 단위의 클라우드 환경으로 통합하고, 행정 문서와 데이터를 AI 활용에 적합하게 표준화한다. 종이서류를 디지털 화면으로 대체하고 방문 민원의 온라인 연계도 확대한다. 사업은 올해 말 발주해 2028년부터 2029년 말까지 순차적으로 개통할 계획이다.지역활성화 투자펀드 9호 프로젝트로는 경북 포항에 6000억 원 규모의 AI 데이터센터를 건설한다. 정부는 내년 11월 준공, 2028년 1월 운영 개시를 목표로 관련 절차를 신속히 추진하기로 했다.국민이 체감할 수 있는 민생정책도 추진한다. 정부는 양극화 완화를 위해 주거·일자리·서민금융을 '3대 핵심 사회정책'으로 선정하고, 과제별 범부처 작업반을 가동하고 있다. 이날 회의에서 논의한 내용을 바탕으로 정책을 구체화하고 신속하게 추진할 계획이다.퇴직연금 제도도 개편한다. 노사정 공동선언을 바탕으로 마련한 '퇴직연금 기능강화 방안'에 따르면, 2028년부터 100인 이상 사업장을 시작으로 퇴직급여 사외적립을 단계적으로 의무화한다. 퇴직금 체불을 예방하고 근로자의 수급권을 보호하기 위한 조치다.전문적인 자산운용을 통해 수익률을 높이는 기금형 퇴직연금 제도 도입도 추진한다. 사업자 평가를 연금성과 수익률 중심으로 개편하고, 퇴직연금 만기 후 낮은 금리의 대기성 자금으로 운용되는 기간을 줄이기 위해 디폴트옵션(사전지정운용제도) 적용 예정 통보 시점도 앞당긴다.이형일 부총리는 "성장의 궁극적인 목표는 국민 삶의 개선"이라며 "국민 삶의 실질적인 변화를 이끌고, 지속가능한 '모두의 성장'을 이루기 위해서는 '양극화 완화'가 반드시 동반돼야 한다"고 강조했다.한편 정부는 중동전쟁에 대응해 시행 중인 요소수·요소, 주사기·주사침 매점매석 금지 고시를 국내 수급과 시장질서가 안정된 점을 고려해 예정대로 오는 31일 종료하기로 했다. 다만 고시 종료 이후에도 수급 상황을 지속적으로 점검하고, 차질 우려가 발생하면 신속하게 대응할 방침이다.