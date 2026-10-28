김장철 앞두고... 쪽파 주산지 예산 농민들 "밭 갈아엎을 판"

큰사진보기 ▲충남 예산군의 한 쪽파 농가. 계절노동자들이 쪽파를 수확하고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲예산군 농민 A씨가 서울 가락동의 한 농산물 유통업체에서 받은 문자. ⓒ 이재환 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲충남 예산의 한 쪽파 농가. ⓒ 이재환 관련사진보기

김장철이 다가오고 있지만 쪽파 농민들이 울상을 짓고 있다. 일부 쪽파 전업농들은 다가오는 김장철에 쪽파 가격이 소폭이나마 오를 것으로 기대하고 있지만 전망은 밝지 않은 상황이다. 풍작과 과잉생산까지 겹치면서 쪽파 가격이 예년에 비해 절반 이하로 폭락했기 때문이다.지난 17일 충남 예산군에서 쪽파 농사를 짓고 있는 A씨는 서울 가락시장에 경매로 넘긴 쪽파 가격을 보고 가슴이 무너져 내렸다. 가격이 터무니없이 떨어졌기 때문이다. A씨는 "요즘 쪽파 10kg의 도매가격이 2000~3000원이다. 2025년에는 4만~5만 원 선이었다. 수확을 포기하고 밭을 갈아엎어야 하는 상황이다"라고 토로했다.예산군은 전국에서 쪽파 생산량이 가장 많은 곳 중 하나로 꼽힌다. 실제로 예산군에 따르면 2026년 10월 현재, 군내 쪽파 농가 수는 1278가구이다. 쪽파 농지 면적은 558ha에 달한다. 예산군 쪽파 농가는 신암면과 신례원 등에 밀집해 있다. 가격 폭락으로 인한 쪽파 농가들의 피해는 심각한 상황이다.지난 27일, 기자는 쪽파 산지인 예산군 신암면을 찾아갔다. 쪽파를 심은 비닐하우스에서는 외국인 계절노동자들이 비닐하우스에 쪼그려 앉아 쪽파를 수확하는 장면이 목격됐다. 농민들은 잘 자란 쪽파를 보면서도 한숨을 내쉬고 있다. 쪽파 가격이 인건비도 건지지 못할 수준으로 폭락했기 때문이다.김아무개 농민은 비닐하우스 60개 동에서 쪽파 농사를 짓고 있다. 그는 "쪽파 가격이 좀처럼 오를 기미를 보이지 않고 있다"라고 호소했다. 그러면서 "농약값과 재료비, 외국인 계절노동자들의 인건비를 주고 나면 남는 게 없다. 그나마 김장철인 11월 말과 12월경에 쪽파 가격이 소폭 오르진 않을까 하는 기대를 하고 있다. 물론 올해 쪽파 작황이 너무 좋아서 가격이 올라가지 않을 가능성도 있다. 답답한 상황이다"라고 토로했다.비닐하우스 7개 동에 쪽파를 심은 농민 장아무개씨도 "비닐하우스 한 동에 100박스 정도가 나온다. 한 동당 90만 원에 넘겼다. 예년 같은 면 한 동당 200만 원 정도는 받아야 하는데 쪽파 가격이 너무 떨어졌다. 씨앗 값, 품삯, 농약값도 100만 원 정도가 든다. 한동에 90만 원을 받았으니 본전도 못 건지는 수준이다"라고 말했다.그렇다면 쪽파 가격의 폭락한 원인은 무엇일까. 충남 농민회 관계자는 "기후변화로 벼와 같은 작물들은 나락이 많이 나오지 않고 있다. 다만 쪽파가 예외적으로 풍작이다"라고 말했다.이 관계자는 "지난해 수해가 발생하고 나서 전국의 노지 쪽파가 흉작이었다. 그러다 보니 추석 무렵 쪽파 가격이 치솟았다. 그 때문에 올해는 농민들이 쪽파를 많이 심었다. 지난해에 비해 올해는 비도 많이 내리지 않았다. 쪽파 농사를 짓기에는 매우 좋은 날씨였다. 쪽파가 풍작이었다. 그러다 보니 쪽파 물량이 한꺼번에 쏟아져 나오면서 가격이 폭락하는 현상이 벌어지고 있다"라고 설명했다.예산군도 쪽파 가격 하락을 감지하고 대응책을 마련 중인 것으로 파악됐다.예산군청 관계자는 27일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "농축산물 가격 안정 기금을 운용하고 있다. 연초에 최저 가격(고시 가격)을 고시한다. 일주일 이상 최저 가격보다 떨어지면 발동(손실 보상)하는 사업이다. 쪽파 출하 기간은 10월부터 12월까지이다. 10월 초부터 쪽파 가격이 3주간 최저 가격 아래로 떨어졌다. 12월까지 출하한 후 접수를 받는다. 내년에 1인당 300만 원까지 지원을 받을 수 있다"라고 설명했다.