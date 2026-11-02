사주에 붙은 '금' 때문에, 30만 원 주고 산 이름

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

나이 들면서 마주하는 다양한 변화들을 받아들이며 어떻게 살고 싶은지 유쾌하게 생각해 보는 이야기.

"언니. 나 신점 봤어요."

"그쪽 지역이 나하고 저희 남편한테 대운이 들어오는 곳이래요."

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큰사진보기 ▲이내 늙어서 고독하고 허망할 거라는 말에 겁이 났다. ？AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"생년월일."

"태어난 시."

"이름. 한자로."

"금이 세 개나 붙었어. 이게 완전 센 거야. 옛날 말로 치면 결혼해서 남편 잡아먹는 사주인 거지."

"금만 많고 수가 하나도 없어서 아무리 애를 써도 일의 열매를 못 맺는 거야. 그래서 이 강한 기운을 눌러줘야 해. 보니까 이름에도 금이 붙었어. 나중에 늙어서 고독하고 뒤를 돌아봤을 때 허망해."

"이름을 바꿔."

'그래. 지금까지도 어떻게든 살아왔는데 앞으로라고 못할 게 뭐 있겠어.'

얼마 전 한 모임에서 가장 막내인 30대 동생이 한 말을 듣고 깜짝 놀랐다. 요즘 젊은이들 사이에서 사주, 타로, 점을 보는 게 유행이라는 이야기를 듣긴 했지만, 가까운 사람들 중에 신점까지 본다는 말은 처음 들었다. 그러면서 이사를 간다고 했다.몇 달 전에 예약을 해야만 신점을 볼 수 있을 만큼 용한 곳이라며, 동생은 이미 대운을 만난 것처럼 부풀어 있었다. 그러고 보니 SNS에서도 누군가 사주를 봤는데 정말 잘 맞았다고 하는 스토리를 올리면 너나 할 것 없이 그곳이 어디냐는 문의가 쏟아진다는 이야기가 생각났다. 타로점을 보는 건 자주 나온다. 점을 보는 일이 어느새 일상이 된 느낌이다.물론 그냥 재미 삼아 보는 사람도 있고, MBTI처럼 자기에 대해서 알고 싶은 마음으로 보는 사람도 있을 것이다. 한편으로는 현재의 삶이 답답하거나 불안해서 뭔가 달라질 거라는 말을 듣고 싶은 사람도 있지 않을까. 사실 내가 그랬다.뭘 해도 안 되던 때가 있었다. 열심히는 하는데 되는 일은 없고, 아무리 애써도 제자리걸음인 것 같아 답답하던 때. 돌파구가 절실했다. 뭔가 안 풀릴 땐 잠시 멈춰 있어도 될 법한데, 그땐 무던히도 발버둥을 쳤다. 견딜 수 없어서 어떻게든 바꾸고 싶었던 것 같다.내가 그때 찾아간 곳은 인사동 거리의 한 건물이었다. 지은 지 30년은 족히 넘었을 법한 낡은 건물. 겨우 한 사람이 지나갈 만한 폭의 계단을 올라가는데, 3층에 도착하니 유리문에 '운수 핀 날'이라는 글자가 붙어 있었다. 운세와 사주를 보고 작명도 해주는 곳이었다.안으로 들어가자 돋보기 같은 안경을 쓴 노인이 앉아 있었다. 인사를 하고 자리에 앉는 잠깐 동안에도 무슨 이야기를 듣게 될까 하는 기대와 '혹시...' 하는 의심 사이를 분주하게 오갔다. 노인은 안경 너머로 나를 한번 힐끗 보더니 노트를 꺼냈다.다짜고짜 반말부터 하는 노인에게 당황했지만 얼떨결에 생년월일을 말했다.나는 무언가에 홀린 듯 술술 대답했다. 노인은 노트에 한자와 숫자를 잔뜩 써 내려가더니 마침내 입을 열었다.그 말에 웃음이 나왔다. TV 막장드라마에서 며느리를 괴롭히는 시어머니가 아들에게 나쁜 일이 생기면 꺼내는 단골 대사 아닌가. 드라마에서나 듣던 이야기를 내가 듣고 있다는 게 어쩐지 비현실적으로 느껴졌다.그 말을 듣는 순간, 조금 전까지 돌팔이가 아닐까 했던 의심은 온데간데없이 사라지고 울컥했다. 남편 잡아먹는 사주라는 말에는 웃음이 나왔는데, 애써도 되는 일이 없었다는 말에는 당황스럽게 눈물이 터져버린 것이다. 그러다 이내 늙어서 고독하고 허망할 거라는 말에 겁이 났다. 고독과 허망. 그 두 단어에 내 노년이 순식간에 잿빛으로 변했다.생각해 보면 혼자 사는 사람의 노년은 늘 걱정의 대상이었다. 요즘엔 비혼이 많아졌지만, 여전히 혼자 늙는다는 말 뒤에는 외로움이나 고독사 같은 단어가 따라붙는다. 혼자 살면 젊을 때야 자유롭고 좋겠지만 나이 들어서는 어쩌려고 그러느냐는 걱정도 귀가 아프게 들었다.나 역시 혼자 사는 삶에 제법 익숙하고, 만족하며 살아왔음에도 불구하고, 아무리 애써도 일이 풀리지 않아 지쳐 있던 그때, 노인의 말을 듣고는 세상이 말하는 불행한 노년이 내 미래인양 겁을 먹었다. 내가 두려워하는 미래가 정말로 찾아올까 봐. 이제는 끝내고 싶은 상황이 앞으로도 계속될까 봐.혼자서도 명랑한 노인이 되겠다며 그려왔던 미래는 온데간데없고, 어느새 남들이 걱정하던 외로운 노년을 내 운명처럼 받아들인 것이다. '지금까지도 충분히 고독하고 힘들었는데, 나이 들어서까지 그렇게 살아야 한다고?' 순간, 아득했다.노인의 솔루션은 개명이었다. 나는 혹해서 30만 원을 주고 새 이름을 받았다. 머리로는 이름을 바꾼다고 인생이 종이 뒤집듯 달라질 리 만무하다고 생각하면서도 새 이름을 받아 들고 나오니 기분이 묘했다. 뭔가 좋은 일이 생길 것만 같은 느낌. 오랜만에 느껴보는 감정, 아니 기대였다. 돌이켜보면 나도 그때는 누군가의 말에라도 기대고 싶었던 모양이다.그때로부터 3년이 지났다. 인생이 좀 풀렸냐고? 아니다. 기대했던 일들은 일어나지 않았다. 더 솔직히 이야기하면 떠안아야 할 짐은 오히려 늘었고, 되는 일도 그다지 많지 않고, 여전히 나는 혼자다. 나이를 세 살이나 더 먹어서 '에구구구' 소리도 잦아졌다. 그때 느꼈던 불안을 지금도 여전히 느낄 때가 있다.3년 전 그토록 두려워했던 상황을 지금 겪고 있는데 생각보다 멀쩡하게 살고 있다. 어떤 날은 힘겨워하기도 하고, 또 어떤 날은 이만하면 괜찮다고 하면서. 두려워했던 미래를 어떻게든 살아내고 있는 셈이다.이런 굳은살도 생겼다. 그리고 뭔가 일이 안 풀릴 땐 어떻게든 상황을 바꾸려 하기보다, 기다릴 줄도, 받아들일 줄도 알게 되었다. 결국 잘 나이가 든다는 것은, 바꿀 수 없는 것까지 바꾸려 애쓰지 않고, 뜻대로 되지 않는 날들과도 사이좋게 지내는 것 아닐까.나중에 정말 고독하고 허망한 노인이 될지도 모르겠다. 하지만 설사 그렇다 해도 지금처럼 울다가 웃다가, 또 어떻게든 살아갈 거라는 낙관만큼은 있다. 적어도 살다가 마음이 약해졌다고 남의 말에 홀려서 이름까지 바꾸는 쓸데없는 짓은 하지 않을 것이다.