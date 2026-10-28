놀아도 도서관에서 놀자

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큰사진보기 ▲읽고 싶은 책을 고르고 있는 학생 ⓒ 정호갑 관련사진보기

큰사진보기 ▲도서관에서 책을 읽고 기록한 독서 활동 기록지 ⓒ 정호갑 관련사진보기

큰사진보기 ▲편안하고 개성적인 자세로 책을 읽는 학생들 ⓒ 정호갑 관련사진보기

큰사진보기 ▲책 읽기에 집중하고 있는 학생들 ⓒ 정호갑 관련사진보기

큰사진보기 ▲독후감 쓰기 수행평가에 열중하는 학생들 ⓒ 정호갑 관련사진보기

나는 이 책을 다 읽고, 깊은 사색에 빠졌다. 내가 깨야 할 알은 과연 무엇인가 생각하며 얼마 전 수업 시간에, '이제는 부모님과는 조금 떨어져야 한다'라는 선생님의 말씀도 떠올랐다. (헤르만 헤세의 <데미안>을 읽고. 10학년 학생)



이 사고는 우리나라 구조시스템을 다시 바라보게 한 사고였다. … 우리가 정의를 규명하고 진실을 알려고 하는 이유는 미래에 다시는 없었으면 하는 사고를 막기 위해서, 사람들을 지키기 위해서야 한다고 생각한다. (진실의 힘 세월호 기록팀의 <세월호, 그날의 기록>을 읽고. 7학년 학생)

'독서 교육의 중요성은 아무리 강조에도 지나침이 없다'라는 말을 부정할 사람은 아마 없을 것이다. 사람이 할 수 있는 경험은 제한되어 있다. 그 제한된 경험을, 책을 통해 깨닫고 익힌다. 그 경험을 통해 다름을 받아들이고 서로 이해하고 도우며 살아간다. 삶에 필요한 지식과 새로운 지식에 대한 호기심 역시 책을 통해 배우고 익힌다. 이렇게 축적된 지식으로 어제와 다른 삶을 살아간다.하지만 아이들은 책을 읽는 것을 그리 달가워하지 않는다. 발등에 떨어진 교과 공부가 먼저이고, 특히 인공지능에 물으면 바로 답을 찾을 수 있는 시대이기에, 아이들을 책의 매력 속으로 유혹하려 하여도 좀처럼 따라오지 않는다.하지만 인공지능 시대 가장 필요한 능력은 창의력과 비판력이다. 창의력은 어느 날 하늘에서 갑자기 뚝 떨어지는 엉뚱한 생각이 아니다. 비판력은 꼬투리 잡기나 근거 없는 인신공격이 아니다. 창의력과 비판력은 생각과 생각을 거듭하는 고민에서 비롯된다.교과서의 내용을 그대로 받아들이고, 인공지능이 제시해 주는 답을 따라가는 것으로는 우리 아이들의 창의력과 비판력을 길러 줄 수 없다. 아이들은 우리의 미래이다.그러면 어떻게 해야 하나? 여전히 독서가 그 답이다. 독서는 아직도 살아있다. 좋은 영상을 보는 것으로는 생각을 제대로 키울 수 없다. 영상은 대상을 이미 구체화하기에 다른 생각을 하기보다는 받아들이고, 따라가기 바쁘다.하지만 책을 읽는 동안 머리는 바삐 움직인다. 추상적으로 표현된 글을 통해 머리는 이를 구체화해야 하기 때문이다. 책을 읽는 시간은 생각을 정리하고, 견주어보기도 하고, 상상력을 펼쳐보는 등 오롯이 내 생각을 펼쳐나갈 수 있다. 이런 과정에서 창의력과 비판력이 길러진다.지구상에는 이제 더 이상 완전히 새로운 것은 창조되지 않는다고 한다. 있는 것을 서로 결합하는 과정에서 새로운 것이 만들어지는 시대라고 한다. 협력 없이는 새로운 것을 창조할 수 없다는 말이다.협력의 밑거름은 공감력이다. 협력하기 위해서는 나와 다름에 공감하는 능력이 무엇보다 필요하다. 이 또한 책을 통해서 가능하다. 책에는 나와 다른 생각이, 환경이, 모습이, 삶이 고스란히 담겨있기 때문이다.아이들에게 어떻게 책을 온전히 다 읽게 하고, 자기 생각을 정리하게 할까는 늘 숙제로 남아 있었다. 독서 교육을 이리도 해 보고, 저리도 해 보았지만, 과연 아이들이 책을 온전히 다 읽었는지는 알 수 없었고, 독후감 또한 아이의 순수한 생각인지 알 수 없었다. 무엇보다 아이들은 발등에 떨어진 교과 공부가 늘 우선이었다.프놈펜한국국제학교는 2019년 3월에 초등학교 교육과정을 시작으로, 2025년 3월에 중학교 교과과정을 개설하였고, 2026년 8월에 고등학교 교육과정이 개설되었다.학교 도서관의 도서는 대부분 초등학교에 초점이 맞춰져 있었고, 오래된 도서가 대부분이었다. 아이들과 도서관의 거리는 자연스레 멀어졌다. 무엇보다 12년 교육체계를 온전히 갖춘 초·중·고가 함께 사용하기에는 도서관 규모는 너무 작았다.이런 어려움을 바로 알아차리고 우리 아이들의 미래를 위하여 캄보디아 PPC은행(전북은행의 자회사)이 발 벗고 나서 주었다. 지난 여름방학 동안, 기존 도서관을 초등 도서관으로 완전히 새롭게 리모델링하고, 중등 도서관을 따로 만들어 주었다.그 고마움에 보답하는 것은 도서관을 열심히 사용하는 것이라 생각했다. 2학기부터 주 4시간의 국어 수업 가운데 한 시간을 아예 고정하여 도서관에서 책 읽기로 하였다. 그리고 이를 수행평가에 20% 반영하는 '2학기 교수학습 및 평가 운영 계획서'를 짰다. 평가는 쓰기 1회와 말하기 1회로 하여 각각 10%씩 반영하였다.8차시를 한 단위로 하였다. 1차시는 자신이 읽고 싶은 책을 고르는 시간이고, 2~6차시까지는 책을 읽는 시간이고, 7차시는 읽은 것을 정리하는 시간, 8차시는 독후감 수행평가를 실시하였다.그런데 명색이 도서관인데 책이 고작 200권 정도밖에 없다. 아이들도 '새 책은 언제 더 들어와요'라며 은근슬쩍 불만을 이야기한다. 나는 여기 있는 책이라도 중·고 시절에 다 읽는다면 정말 똑똑하다는 소리를 들을 수 있다고 말하지만, 미안함과 부끄러움이 온몸으로 밀려온다. 학교 경제 사정이 조금이라도 나아져 우리 아이들이 읽을 책이 조금이라도 더 많아지고, 다양했으면 하는 바람 간절하다.도서관 들어올 때 먼저 휴대전화를 제출하여야 한다. 그리고 필기구 외에 다른 어떤 것도 가져올 수 없다. 한 시간 동안 책만 읽어야 한다. 처음에는 몸이 뒤틀리는 아이도 있었다. 모르는 척했다. 그래도 '차라리 책을 읽는 게 더 낫다'라는 생각이 스스로 들 수 있을 때까지 기다렸다. 시간이 점점 흐르니 아이들이 책 읽기에 집중하는 모습을 보였다. 조는 아이가 있으면 슬며시 가서 깨웠다. 수업 마칠 때는 오늘 읽은 책의 쪽수와 내용을 요약하여 기록하도록 하였다. 그렇게 9~10월을 보냈다.7차시 수업을 끝내고 수행평가(독후감 쓰기)를 실시하였다. 이미 아이들에게 안내하였다. 독후감은 책의 내용을 쓰는 것이 아니라 책을 읽고 난 뒤, 자신의 바뀐 생각이나 행동에 초점을 맞춰 써달라고 했다. 독후감을 쓸 때, 읽은 책과 그동안 기록한 활동지만 볼 수 있고, 그 외에 어떤 것도 허용 안 했다. 글자 수는 학년에 따라 달리하여 700~1000자로 하였다.아이들을 쓴 글을 찬찬히 읽어보니 고마웠다. 대부분의 학생이 문학 작품을 읽었지만, 가장 어린 7학년 학생이 <세월호, 그날의 기록>을 읽었다. 학업에 관심을 보이지 않았던 아이도 바뀐 자기의 행동이나 생각을 구체적으로 썼다. 책을 읽는 시간, 독후감을 쓰는 잠깐만이라도 자신의 미래를, 우리 사회를 생각해 보는 것만이라도 나는 만족한다.창의력과 비판력은 생각에서 비롯한다. 생각을 끌어내고, 이어가게 하는 길은 독서에 있다. 가장 손쉽게 책을 접할 수 있는 공간이 도서관이다. 도서관의 모습도 예전과 많이 변했다.하지만 아직도 우리 아이들은 도서관을 멀리한다. 이제 우리 교육도 방과후에나 활용하는 도서관이 아니라 수업과 실질적으로 연결하는 공간으로 활용해야 할 것이다.