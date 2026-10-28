태안군, '생활 밀착형 건축 행정' 추진 계획 발표

▲태안군 박상현 신속허가과장 정례 브리핑 방관식 관련영상보기

"청년과 귀농·귀촌인의 든든한 정착 기반을 닦고, 서민 주거 생활의 걸림돌이던 불법 건축물과 안전 사각지대를 선제적으로 해결하겠습니다."

큰사진보기 ▲박상현 신속허가과장이 28일 정례 브리핑을 진행하고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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박상현 태안군 신속허가과장이 28일 군청 브리핑룸에서 열린 정례브리핑에서 연말부터 내년까지 추진할 4대 핵심 과제를 중심으로 한 '생활 밀착형 건축 행정' 추진 계획을 발표했다.군은 '정착을 돕는 주거 지원, 안심을 더하는 건축 행정'을 핵심 비전으로, 청년·귀농인의 안정적인 지역 정착과 안전한 주거 환경 조성을 위해 지원 정책을 펼칠 예정이다. 우선, 태안 정착을 희망하는 세대를 위해 남면 몽산리 602-7번지 일원에 총사업비 89억 9100만 원을 투입, '충남형 다옴주택' 20호(전용 85제곱미터 15호, 60제곱미터 5호)를 조성한다. 개별 창고와 마을공동작업소가 함께 들어서며, 오는 12월 착공해 내년 12월 준공을 목표로 한다. 입주자 모집 공고는 내년 7월 예정이다.지역 무주택 청년·신혼부부(18~45세)를 위한 주거비 경감 대책도 추진된다. 총 5000만 원을 투입해 ▲신혼부부 주택자금 대출이자 지원(30가구, 연 100만 원씩 최대 3년) ▲청년 이사비 지원(40가구, 최대 40만 원)을 시행한다. 이와 함께 태안읍 구도심 활성화를 위해 LH와 협의를 거쳐 300세대 규모의 국토교통부 지역제안형 특화 주택 공모 신청도 단계적으로 추진할 계획이다.장기간 제도권 밖에서 불이익을 받던 군민을 위한 구제 제도도 마련된다. 오는 12월 17일부터 2028년 6월 16일까지 18개월간 '특정건축물 한시적 사용승인 제도'를 시행해, 2023년 12월 31일 기준 사실상 완공된 소규모 주거용 건축물(단독 165제곱미터 이하, 다가구 660제곱미터 이하 등)의 양성화를 돕는다.또한, 주거용으로 사용되거나 무단 증축된 농막 시설에 대해 농지법 유예기간(2028년 1월 24일까지) 내 '농촌체류형 쉼터'로 적법하게 전환할 수 있도록 전담 창구를 통해 집중 안내할 예정이다.주거 환경 개선과 안전망 강화를 위해서는 총 17억 252만 원을 투입한다. 빈집 70동 철거, 슬레이트 처리 및 지붕 개량, 32개 노후 공동 주택 단지 공용 시설 개선을 지원하며, 7개 동에 대한 주택 개량 저리 융자(최대 2억 5000만 원, 연 2%)도 추진한다. 사업 신청은 오는 12월부터 받는다.화재 예방을 위해 연면적 500제곱미터 이상 공장·창고 143동을 대상으로 민관합동 화재 안전 전수 조사를 실시한다. 행정·소방 공무원과 민간 전문가가 샌드위치패널 난연 성능, 소방·전기 설비 적정성을 점검하고 시정 명령 및 사후 이행 여부를 지속 관리한다.이 외에도 건축물 사용 승인 후 6개월 및 1년 시점에 현장 점검을 실시해 불법 증축 등의 위법 행위를 사전 예방하고, 해체 공사 완료 신고 사전 알림제를 도입해 군민들의 과태료 부과 피해를 방지할 계획이다.박상현 신속허가과장은 "군민들이 지원 사업과 한시적 구제 제도를 시기를 놓쳐 활용하지 못하는 일이 없도록 현장 중심의 적극적인 홍보와 맞춤형 안내에 행정력을 집중하겠다"고 전했다.