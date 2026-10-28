수험생 간절함 악용한 불법 과대광고... 70억원대 '가짜 영양제' 적발

큰사진보기 ▲주요 부당광고 사례 ⓒ 식품의약품안전처 관련사진보기

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대학수학능력시험(수능)을 앞두고 일반식품을 '수험생 영양제', '집중력 향상' 등에 효과가 있는 것처럼 부당광고해 약 71억 원어치를 판매한 업소 23곳이 적발됐다. 적발 제품 가운데 10개에는 카페인이 함유된 원료가 사용됐으며, 일부 제품은 한 포에 청소년의 하루 카페인 섭취 권고량을 채울 정도의 카페인이 들어 있는 것으로 나타났다.식품의약품안전처는 28일 수능을 앞둔 수험생과 학부모의 불안 심리를 이용해 일반식품을 집중력과 학습능력 향상에 도움이 되는 것처럼 광고한 23개 업소를 적발하고, 관할 지방자치단체에 행정처분을 요청하는 한편 고발 조치했다고 밝혔다.이번 점검은 수험생과 학부모를 대상으로 한 부당광고를 차단하고 소비자 피해를 예방하기 위해 실시됐다.식약처에 따르면 적발된 업소들은 당류가공품과 캔디류, 기타가공품 등 일반식품을 집중력·기억력 개선에 효과가 있거나 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 등 질병의 예방·치료에 도움이 되는 것처럼 광고했다. 이들이 판매한 제품은 모두 41만 상자로, 판매금액은 약 71억 원에 달했다.주요 위반 유형은 질병의 예방·치료 효능을 표방한 광고, 일반식품을 건강기능식품으로 오인하게 하는 광고, 거짓·과장 광고, 원료의 효능을 제품 자체의 효능인 것처럼 속이는 소비자 기만 광고 등이다.일부 업소는 'ADHD', '우울증 예방' 등의 표현으로 질병 예방·치료 효과가 있는 것처럼 광고했다. 또 '수험생 영양제', '고3 영양제'라는 표현을 사용하거나 '집중력 향상', '섭취 즉시 몰입력과 에너지를 높여주는' 등의 문구로 소비자를 유인했다.또 '대치동 영양제', '청소년 영양제', '수험생 집중력 영양제' 등의 표현을 해시태그나 검색광고에 활용해 수험생과 학부모의 구매를 유도한 사례도 있었다.그러나 적발된 제품들은 집중력 향상 등의 기능성을 인정받은 건강기능식품이 아닌 일반식품이다. 일반식품을 특정 기능이나 효능이 인정된 제품처럼 광고하는 것은 부당광고에 해당한다.제품에 함유된 카페인도 주의해야 한다. 이번 점검 대상 제품 가운데 10개에는 카페인을 함유한 '과라나추출물'이 사용됐다.식약처에 따르면 판매량이 가장 많은 제품은 한 포에 카페인 100밀리그램(㎎)이 들어 있었다. 이는 체중 50킬로그램(㎏)인 청소년의 하루 최대 카페인 섭취 권고량의 80%에 해당하며, 체중 40㎏인 청소년은 이 제품 한 포만으로 하루 권고량을 모두 섭취하게 된다. 어린이와 청소년의 카페인 최대 일일섭취권고량은 체중 1㎏당 2.5㎎ 이하이다.과라나 등 카페인 함유 원료가 들어간 식품을 과다 섭취하면 불면과 불안, 가슴 두근거림 등의 증상이 나타날 수 있다. 특히 커피나 에너지음료 등 다른 카페인 함유 식품까지 함께 섭취하면 하루 최대 섭취 권고량을 초과할 수 있다.식약처는 집중력 향상을 기대하며 해당 제품을 반복적으로 섭취하지 않도록 주의를 당부했다.오유경 식약처장은 "집중력이나 학습 능력이 향상된다는 광고에 현혹되지 말고, 집중력 저하나 주의력 결핍 등의 증상이 지속될 경우에는 전문의와 상담할 것"을 당부했다.식약처는 앞으로도 수험생의 간절함과 학부모의 걱정을 이용한 부당광고에 대한 점검을 강화하고, 반복적·상습적으로 부당광고를 하는 업소에 대해서는 엄정하게 조치할 계획이다.