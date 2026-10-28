김민석 "김건희 추가 구속 안 됐다면, 그건 상식 아닌 마술"

큰사진보기 ▲지난 6월 26일 오후 서울 용산구 서울역 대합실에서 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨의 매관매직 의혹 사건 1심 선고공판이 생중계되는 모습. 이날 재판부는 김씨에게 징역 7년을 선고했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 28일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲김민석 "김건희 구속기간 연장, 지극히 당연한 일" 유성호 관련영상보기

김민석 더불어민주당 대표가 김건희씨에 대한 추가 구속영장 발부에 대해 "대단히 상식적인 판단"이라며 "다른 결론이 나왔더라면 그건 거의 마술의 영역이었을 것"이라고 말했다.김 대표는 28일 오전 당 유튜브 채널 '민티07'에 출연해 "법은 기본적으로 국민 상식에 기초해야 한다"며 이같이 말했다.김 대표는 김씨에 대한 추가 구속영장 발부 문제가 부각된 연유에 대법원의 '명태균 여론조사' 의혹 사건 전원합의체 회부 결정이 있음을 짚었다. 이로 인해 도이치모터스 주가조작·명태균 여론조사·통일교 금품수수 의혹 등 이른바 3대 의혹 사건 관련 상고심 선고가 미뤄졌고 김씨의 구속기한 만료 여부가 쟁점으로 부각된 걸 꼬집은 것.김 대표는 "선고가 늦어지면서 생긴 상황에서 대법원이 작동했기 때문에, 만약 다른 결론이 나왔으면 (그에 대한 분노는) 국민적 임계점을 넘었을 것"이라고 강조했다. 이어 "김건희씨에 대한 이러저러한 법적 판결이 최종적으로 빨리 나는 것이 정상"이라며 신속한 판결을 촉구했다.참고로 민주당은 김씨에 대한 추가 구속영장이 발부되지 않을 경우 '긴급 규탄대회 개최' 등을 염두에 두고 의원 전원이 비상대기 한다고 밝힌 바 있다.박성준 민주당 수석대변인도 전날 서면브리핑에서 추가 구속영장 발부에 대해 "국민의 상식에 부합하는 당연한 판단"이라고 평가했다.그 역시 "추가 구속으로 끝이 아니다. 대법원은 '김건희 3대 의혹' 사건의 선고를 하루 앞두고 전원합의체에 회부한 뒤 석 달째 결론을 내지 않고 있다"며 "이번 영장 발부는 시간을 번 것일 뿐 정의를 바로 세운 것이 아니다"라고 지적했다.박 수석대변인은 "김건희는 반클리프 아펠 목걸이, 티파니앤코 브로치, 이우환 화백 그림, 금거북이, 디올 가방을 받은 매관매직 혐의로 재판을 받고 있고 1심은 징역 7년, 2심은 징역 5년을 선고했다"며 "이런 그가 재판 지연으로 풀려날 뻔했다는 것 자체가 국민에게는 충격이었다"고 비판했다. 또한 "국민이 바라는 것은 늦지 않은 정의와 죄에 걸맞은 처벌"이라며 대법원에 신속하고 엄정한 판결을 촉구했다.한편 국민의힘은 관련해 별도 논평이나 공지를 내지 않았다. 28일 오전 9시 기준 당 지도부의 관련 언급도 나오지 않은 상태다.