"귀 기울이는 게 개혁의 출발"... 세종경찰청 시민경청회 개최

큰사진보기 ▲27일 열린 '경찰 개혁의 길, 시민에게 듣는다' 시민경청회에서 김보준 세종경찰청장이 시민들의 제언에 일일이 답변하고 있다. ⓒ 세종경찰청 관련사진보기

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세종경찰청이 단편적인 치안 민원 해소를 넘어, 시민의 생생한 목소리를 바탕으로 실질적인 경찰 개혁의 해법을 모색하는 자리를 마련했다.세종경찰청(청장 김보준)은 27일 세종 공동캠퍼스 학술문화지원센터 스마트 스튜디오에서 '경찰 개혁의 길, 시민에게 듣는다'를 주제로 시민경청회를 개최했다.이번 행사는 검경 수사권 조정으로 경찰의 수사 책무성이 강화된 사법 환경에 맞춰 지난 9월 경찰청 본청이 처음 개최한 '경찰개혁 국민경청회'의 후속 조치로 진행됐다. 경찰청은 오는 11월까지 '국민이 바라보는 경찰, 국민이 바라는 경찰'을 주제로 시·도경찰청별 순회 국민경청회와 온라인 국민 의견 수렴 창구를 운영해, 현장 중심의 개혁 과제를 발굴·추진한다는 목표다.이날 시민경청회 현장에는 김보준 세종경찰청장을 비롯한 경찰 지휘부와 함께 2030 청년, 이·통장 등 주민 대표, 학부모단체, 피해자 보호·지원 단체 등 각계 시민 대표 22명이 참석했다.행사는 형식적인 틀을 벗어나 시민의 제언과 경찰의 답변이 오가는 자유 토론 방식으로 진행됐다. 특히 세종경찰청 지휘부는 사전에 접수한 시민들의 제언을 소관 부서별로 면밀히 검토한 뒤 현장에서 직접 구체적인 답변을 내놓아 실효성 있는 소통을 이끌어냈다. 참석자들은 각자의 현장에서 체감한 치안의 현주소를 짚어보고, 앞으로 경찰이 나아가야 할 개혁 방향을 두고 깊은 대화를 나눴다.이날 토론에서는 일선 현장에서 소통해온 세종경찰의 긍정적인 모습에 대한 격려와 함께, 새로운 형사사법 환경에 발맞춘 경찰의 적극적인 역할을 당부하는 목소리가 집중적으로 이어졌다. 특히 갈수록 심각해지는 관계성 범죄 대응 강화와 피해자와 사회적 약자 보호를 위한 민관협력 체계 활성화, 수사 전문성 제고 등이 주요 개혁 과제로 비중 있게 다뤄졌다.토론에 참석한 한 시민 대표는 "경찰 권력 집중에 대한 일각의 우려에 대해 경찰이 사전에 면밀히 대비하고 신뢰를 주려 노력하는 모습이 인상적이었다"며 "이러한 경찰의 변화 조치들이 시민들에게 더 널리 알려지길 바라며, 오늘과 같은 시민과의 긴밀한 소통행보가 지속적으로 이어지길 기대한다"고 말했다.김보준 세종경찰청장은 "경찰 개혁의 출발점은 국민의 목소리에 귀를 기울이는 데 있다"며 "시민들이 제시해 주신 제언과 비판에 유념하여 일상에서 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.세종경찰청은 이번 경청회에서 수렴된 제언을 소관 부서별로 면밀히 검토해 현장 적용 과제는 신속히 시행하고, 법령이나 제도 개선이 필요한 사항은 경찰청에 전달해 구체적인 개혁 과제로 발전시킬 계획이다.한편 경찰청은 형사사법체계 개편으로 경찰의 책임이 막중해진 만큼 치안 사전 예방 활동을 강화하기로 했다. 특히 사건 처리 과정과 결과를 투명하게 공개하고 외부 전문가와 시민이 참여하는 중첩적 수사 점검 체계를 확립해 수사의 공정성과 신뢰성을 높여갈 방침이다. 이와 함께 인공지능(AI) 등 첨단기술을 활용한 112 신고 처리 시스템 고도화에도 속도를 낼 예정이다.