왕은 왜 뱃사공을 믿지 못하고 죽였을까

큰사진보기 ▲'국가지정 유산 김포 덕포진'. 좁은 물길을 지키던 옛 군사 요충지 답사의 첫발을 내딛다. 공원처럼 잘 가꾸어 놓았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"바로 저 염하 건너면 코앞이 덕포진인데, 해협을 따라가면서 김포에서 강화도를 바라보자구요. 이 좁은 바닷길이 얼마나 중요한 군사적 요충지였는지를 느끼면서요."

큰사진보기 ▲김포 평화누리길에서 철조망을 사이에 두고 바라본 건너편 강화 오두돈대. 맨눈으로는 희미하지만 언덕 위 여장의 자태가 뚜렷하다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"오두돈대 아닌가요? 위치상으로는…."

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"여장까지 보이는 걸 보면 오두돈데가 맞네요."

큰사진보기 ▲덕포진에서 건너다본 강화해협 전경. 좁은 물길을 사이에 두고 마주한 이쪽의 덕포진과 저쪽 강화의 방어시설들이 교차한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲덕포진 가·나 포대는 초가지붕을 얹고 있었다. 강화해협 바다를 향해 조용히 엎드린 포대들이 좁은 물길을 지키려 했던 옛 군사들의 숨결을 전해준다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲덕포진 다포대는 단정한 기와지붕을 얹고 있었다. 같은 덕포진 안에서도 지붕의 모습을 달리하며 좁은 물길을 지켰을 옛 사람들의 세심함이 눈에 들어온다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲덕포진 포대 내부 전경. 바다를 향해 뚫린 작은 포문 아래, 발포의 반동을 줄이기 위해 괴어놓은 돌이 옛 군사들의 깊은 지혜를 증언해 준다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"덕포진에는 강화의 덕진진이나 용진진에서 보았던 문루가 없네요?"

큰사진보기 ▲복원된 덕포진 파수청. 포대의 운용을 지휘하고 주변을 살피며 바닷길을 지키던 군사들의 일상을 함께 떠올려본다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲덕포진 언덕에 자리한 손돌의 묘. 거친 여울목이 내려다보이는 이곳에서 뱃사공 손돌의 억울한 죽음과 그가 남긴 물길의 지혜를 가만히 헤아려본다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"뱃사공을 믿지 못한 임금, 그리고 뒤늦은 후회!"

큰사진보기 ▲덕포진 돈대터 안내판과 강화해협. 거친 물길을 마주한 언덕 위에서 옛 군사시설의 구조와 발굴 기록을 가만히 짚어본다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

강화더리미미술관이 기획하고 문화체육관광부와 한국박물관협회가 주최한 '침묵의 돈대, 세계유산을 꿈꾸다'의 여정은 강화해협 건너 김포 문수산성에서 덕포진으로 이어졌다.황평우 교수의 말씀에 따라 우리는 해협을 바라보며 길을 나섰다. 강화도와 김포 사이로 흐르는 물길은 가까워 보이면서도 만만치 않아 보였다. 물길을 사이에 두고 서로 마주한 땅에는 어떤 사연들이 쌓여 있을까.잠시 차를 멈추고 건너편을 바라보았다. 강화 쪽에 보이는 시설을 두고 일행 사이에 이야기가 오갔다.황 교수는 쌍안경을 꺼내 살펴보더니 말씀하셨다.맨눈으로는 잘 보이지 않던 흔적이 쌍안경 안에서는 조금 더 또렷해졌다. 평온해 보이는 바닷길 너머로 옛사람들의 긴장이 느껴지는 듯했다.덕포진은 조선 시대에 강화해협을 통해 한강으로 드나드는 길목을 지키던 군사 요충지다. 서해에서 한강으로 이어지는 물길을 지키려면 이곳을 그냥 지나칠 수 없었을 것이다.덕포진은 처음 강화에 소속된 수군 진영이었다. 이후 숙종 때 통진현 관할로 바뀌었지만, 강화해협을 지키는 군사적 역할은 계속 이어졌다. 강화와 김포가 행정적으로는 나뉘어 있어도, 해협을 방어하는 일에서는 서로 긴밀하게 연결되어 있었던 셈이다.덕포진은 1980년 발굴조사를 통해 유적의 모습이 드러났고, 이듬해인 1981년 사적 제292호로 지정되었다. 지금은 복원된 포대와 파수청 등을 둘러볼 수 있다.현장에 들어서니 포대가 자리한 지형부터 눈에 들어왔다. 좁은 물길을 내려다보는 위치였다. 덕포진에는 가포대와 나포대, 다포대가 있다. 복원된 포대는 모두 15개로, 가포대 7개, 나포대 5개, 다포대 3개라고 한다.포대마다 지붕의 모습도 달랐다. 가포대와 나포대는 초가지붕을 얹었고, 다포대는 기와지붕을 올렸다. 같은 덕포진 안에서도 서로 다른 모습이 눈에 들어왔다. 아마 다포대가 나중에 만들어진 것은 아닐까. 지붕의 차이에도 어떤 까닭이 있을 것 같아 궁금해졌다.포대 안에는 커다란 돌도 놓여 있었다. 포를 쏠 때 반동을 줄이기 위한 것이라고 한다. 무심코 지나쳤다면 보지 못했을 돌 하나에도 당시 군사들의 세심한 지혜가 담겨 있었다.포대 주변을 둘러보며 일행 중 한 분이 물었다.강화의 진과 보에서는 문루가 눈에 띄곤 했는데, 덕포진에서는 포대가 먼저 눈에 들어왔다. 이곳은 성문을 드나드는 곳이라기보다 물길을 감시하고 포를 쏘아 방어하는 데 무게를 둔 군사시설이었던 모양이다.포대와 함께 살펴볼 곳은 파수청이다. 파수청은 군사들이 주변을 살피고 포대의 운용을 지휘하던 시설로 알려져 있다. 발굴조사에서는 관련 건물터와 유구가 확인되었다. 지금 남아 있는 모습만으로 옛 모습을 모두 헤아리기는 어렵지만, 이곳에서도 바닷길을 지키던 군사들의 일상을 떠올려 볼 수 있었다.덕포진에는 손돌의 이야기도 전해 내려온다. 고려 고종 때 몽골의 침입을 피해 왕이 배를 타고 피란하던 중이었다고 한다. 뱃사공 손돌은 물살이 험한 좁은 물길을 잘 알고 있었지만, 왕은 배가 위험한 곳으로 향한다고 의심해 손돌을 죽이고 말았다. 손돌은 죽기 전 바가지 하나를 물에 띄우고 그 뒤를 따라가면 안전한 길을 찾을 수 있다고 일렀다고 한다. 왕은 그제야 자신의 잘못을 깨닫고 손돌의 억울한 죽음을 후회했다는 이야기다.물론 전해 오는 설화이지만, 듣고 있자니 마음이 편치 않았다. 목숨을 걸고 길을 안내한 뱃사공의 말을 믿지 못한 임금이라니.일행 가운데 누군가 한마디했다.그 말에 손돌의 억울한 죽음이 더욱 안타깝게 다가왔다. 물길을 잘 아는 뱃사공의 말을 믿지 못한 임금의 의심이 한 사람의 목숨을 앗아 갔다는 이야기가 마음에 남았다.손돌의 묘는 거친 물살이 소용돌이치는 염하가 한눈에 내려다보이는 언덕에 자리하고 있었다. 거센 여울목을 굽어보는 그 위치 자체가 손돌의 억울한 죽음과 그가 남긴 물길의 지혜를 말없이 전해 주는 듯했다.묘 주변을 둘러보았다. 눈에 보이는 흔적만으로는 옛 군사시설의 모습을 알아보기 어려웠다. 하지만 발굴조사를 통해 건물터와 관련 유구가 확인되었다고 한다. 지금 눈앞에 보이는 것이 역사의 전부는 아니라는 생각이 들었다. 땅속에 묻혀 있거나 세월에 희미해진 흔적도 누군가의 손길로 다시 모습을 드러낼 수 있다.덕포진을 둘러보는 동안 자꾸만 강화 쪽으로 시선이 갔다. 해협 건너편에는 강화의 돈대와 진들이 자리하고 있다. 이쪽에는 덕포진이 물길을 지키고, 저쪽에는 강화의 방어시설들이 서로 마주하고 있었다. 오늘날에는 배와 차가 오가고 사람들이 나들이를 즐기는 평화로운 풍경이지만, 한때는 나라를 지키기 위해 긴장을 늦출 수 없던 곳이었다.포대의 지붕을 올려다보고, 포대 안의 돌을 살펴보고, 손돌의 이야기를 들으며 걸었다. 오래된 군사시설이라고만 생각했던 덕포진에는 물길을 지키던 사람들의 지혜와 안타까운 사연이 함께 남아 있었다.돈대와 포대는 말이 없다. 남아 있는 돌 하나, 희미해진 터 하나를 바라보며 그곳에 깃든 시간을 헤아려 보는 것, 그것이 이번 답사에서 얻은 작은 깨달음이었다.