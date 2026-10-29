네 번 감옥에 간 사람이 시를 썼다

큰사진보기 ▲<땅 속에 피는 꽃> 겉표지 ⓒ 우리겨레 관련사진보기

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꽃은 대개 땅 위에서 핍니다. 햇빛을 받고, 바람에 흔들리고, 지나가는 사람들의 눈길 속에서 피었다가 집니다. 그런데 이 시집의 꽃은 이상하게도 땅속에서 핍니다. 감옥의 어둠 속에서, 법정의 먼지 속에서, 국가보안법이라는 오래된 철문 아래에서 핍니다. 꽃인데 흙 위로 올라오지 못한 꽃, 그러나 끝내 피는 일을 포기하지 않은 꽃입니다.이정훈의 <땅속에 피는 꽃>은 그런 시집입니다. 부제는 '네 번의 구속, 마흔 해의 국가보안법 저항 기록'입니다. 제목만 보면 시집입니다. 그러나 책장을 넘기면 곧 알게 됩니다. 이것은 한 사람의 서정만 담은 책이 아닙니다. 한 사람이 40년 넘게 국가보안법과 마주하며 몸과 마음에 새긴 시대의 기록입니다.구성도 일반 시집과 다릅니다. 1부에는 '들어가는 글: 1985', 사진, 가족 편지가 놓이고, 2부에는 '옥중 시: 2006~2026'이 실려 있으며, 3부에는 '법정에서 남긴 말: 1985~2026'이 이어집니다. 시집이면서 사진첩이고, 가족사이면서 법정 진술이며, 한 사람의 개인사가 한국 현대사의 어두운 기록과 겹쳐지는 책입니다.그러므로 이 책을 읽는 일은 한 시인의 마음속으로 들어가는 일이면서 동시에 한국 현대사의 지하실로 내려가는 일입니다. 그곳에는 1985년 서울 미 문화원 점거농성이 있고, 네 번의 구속이 있고, 20대와 40대와 60대의 감옥이 있습니다. 그리고 그 모든 시간 위에 국가보안법이라는 낡은 그림자가 길게 드리워져 있습니다.저자는 머리말에서 자신이 20대 학생운동 시절부터 40년 이상 감옥까지 오가며 진보·시민단체에서 활동해온 이유를 묻는 질문에 "양심"이라고 답했다고 말합니다. 또 하나의 이유로 "이 땅에 사는 사람들에 대한 정과 연민"을 듭니다.이 대목에서 오래 멈췄습니다. 국가보안법, 미국, 분단, 감옥, 조선, 자주 같은 무거운 말들 속에서도 그가 끝내 붙들고 있는 것이 분노만은 아니라는 사실 때문입니다. 이 시집의 가장 깊은 곳에는 뜻밖에도 연민이 있습니다. 사람에 대한 정이 있습니다. 말할 수 없는 사람의 말을 들어주려는 마음이 있습니다.그 마음이 가장 잘 드러나는 시가 <듣는 일>입니다. 감옥 안의 화자는 바깥의 누군가에게 큰 위로를 줄 수 없습니다. 어떤 문제도 해결해줄 수 없습니다. 그가 할 수 있는 일은 "그냥 당신 얘기를 들어주는" 일뿐입니다. 그러나 그는 믿습니다. 들어만 주어도, 듣고만 있어도, 사람의 속이 조금은 풀릴 수 있다고. 무거운 것이 아주 조금은 가벼워질 수 있다고.이것이 이정훈 시의 가장 인간적인 얼굴입니다. 이 시집은 정치적입니다. 그러나 정치적이기 전에 인간적입니다. 투쟁의 언어를 쓰지만, 그 바닥에는 "듣는 일"이 있습니다. 누군가의 고통을 들어주는 일, 침묵당한 사람의 말을 다시 사람의 말로 세워주는 일. 어쩌면 이정훈에게 시란 바로 그런 일이었을 것입니다.이 시집의 중심에는 국가보안법이 있습니다. 그러나 국가보안법은 이 책에서 단지 법률 이름으로 등장하지 않습니다. 그것은 질환입니다. 오래된 병입니다. 감옥 안과 밖의 경계를 무너뜨리는 악몽입니다.<국가보안법 질환>은 짧지만 이 시집 전체의 핵심을 찌릅니다. 시인은 감옥에서 나오면 다시 들어가는 악몽을 꾸고, 들어가면 다시 나오는 꿈을 꾼다고 씁니다. "안과 밖이 없는 감옥", "꿈꾸는 자 걸리는 / 오래된 질환"이라는 말은 국가보안법이 한 사람의 몸과 마음에 어떤 방식으로 남는지를 정확히 보여줍니다.이 시를 읽으며 이 법이 감옥에 간 사람에게만 작동하는 것이 아니라는 생각을 했습니다. 국가보안법은 감옥 밖의 사람에게도 작동합니다. 어떤 이름을 말하기 전에 멈칫하게 만들고, 어떤 책을 읽으며 주위를 둘러보게 만들고, 어떤 문장을 쓰다가 자기 안의 검열관에게 먼저 허락을 받게 만듭니다.저는 국가보안법으로 감옥에 간 사람은 아닙니다. 그러나 국가보안법의 공기를 마시며 살아온 사람입니다. 국어교사로 살았고, 글을 읽고 쓰는 사람으로 살아왔습니다. 그럼에도 어떤 이름 앞에서는 아직도 몸이 먼저 조심합니다. '북조선'이라는 말을 쓰면 누가 어떻게 볼까 생각합니다. '주체사상'이라는 단어를 분석의 대상으로 삼으려 해도, 먼저 방어문을 준비하게 됩니다. 김수영의 <김일성 만세>를 이야기할 때조차 그 시가 찬양시가 아니라 언론자유의 한계를 묻는 시라는 설명을 먼저 붙여야 마음이 놓입니다.이것이 제가 느끼는 국가보안법의 고통입니다. 그것은 수갑의 고통은 아닙니다. 독방의 고통도 아닙니다. 그러나 언어의 고통입니다. 생각이 문장이 되기 전에 스스로를 검열하게 되는 고통입니다. 분명히 공부해야 할 대상을 공부하기 전에 먼저 변명해야 하는 고통입니다. 어떤 사상을 비판하려면 먼저 알아야 하는데, 아는 일 자체가 의심받을 수 있다는 두려움입니다.<땅속에 피는 꽃>은 바로 그 보이지 않는 감옥을 보여줍니다. 이 시집 후반부의 "한국 국가보안법" 부분은 그 현실을 더 직접적으로 정리합니다. 국가보안법은 분단과 전쟁, 장기간 지속된 남북 대치라는 역사적 조건 속에서 제정되고 유지되어 왔습니다. 그러나 국가안보가 중요하다는 사실이 모든 사상과 표현을 형사처벌의 대상으로 삼을 수 있다는 뜻은 아닙니다. 안보법은 구체적 폭력행위와 실질적 위험을 규제해야지, 생각과 의견, 학문적 연구, 출판과 토론 자체를 처벌해서는 안 됩니다.특히 국가보안법 제7조의 문제는 오래되었습니다. '찬양', '고무', '동조' 같은 표현은 지나치게 추상적이고 광범위합니다. 시민이 어떤 말과 글을 표현하면 처벌받는지 명확히 알기 어렵습니다. 실제 테러나 폭력적 전복행위는 당연히 법률에 따라 처벌되어야 합니다. 그러나 읽고, 쓰고, 출판하고, 토론하는 행위까지 안보범죄의 범주에 넣는다면 민주주의의 기본 원리는 쉽게 흔들립니다.그 결과 우리는 비판할 능력조차 잃어버립니다. 모르면 비판도 얕아집니다. 알지 못한 채 미워하는 것은 쉽지만, 그것은 민주주의의 언어가 아닙니다. 북을 비판하려면 북을 알아야 합니다. 주체사상을 비판하려면 주체사상을 읽어야 합니다. 국가보안법을 비판하려면 그 법이 실제로 사람의 삶과 언어에 어떤 흔적을 남겼는지 보아야 합니다.그 점에서 <주체사상도 모르면서>는 이 시집의 가장 논쟁적인 시 가운데 하나입니다. 시인은 검사가 주체사상의 '주' 자도 모르면서 자신의 <주체사상 에세이>를 이적표현물로 기소하고, 판사는 주체사상의 '주' 자는 안다면서 유죄로 판단했다고 씁니다. 하이데거, 사르트르, 데리다, 니체는 말할 수 있지만 주체사상은 알아서는 안 되는 철학이 된 현실을 비판합니다.이 시의 핵심은 주체사상을 믿자는 것이 아닙니다. 핵심은 "모르면서 처벌하는 사회"에 대한 비판입니다. 어떤 사상이 위험한지 아닌지 판단하려면 먼저 알아야 합니다. 알아야 반박할 수 있습니다. 알아야 거리를 둘 수 있습니다. 알아야 민주주의의 공론장에서 토론할 수 있습니다.이정훈의 시는 어렵지 않습니다. 그는 오히려 어려운 시를 버리자고 말합니다. <시를 버리자>에서 그는 세 번 읽고도 알 수 없는 시는 버리자고 합니다. 시는 "막걸리 한 사발", "장터국밥 한 그릇", "김가네 박 씨네 꼬인 인생 이야기"면 족하다고 말합니다.저는 이 시야말로 이정훈의 시론이라고 생각합니다. 그의 시는 잘난 척하지 않습니다. 미학의 높은 의자에 앉아 있지 않습니다. 막걸리와 장터국밥과 꼬인 인생 곁에 앉아 있습니다. 감옥의 독방, 면회실, 편지, 법정, 동지, 어머니, 아내, 자식, 조선, 광주, 자주, 통일 같은 말들이 그의 시를 이룹니다. 그의 시는 꾸미기 위해 쓰인 것이 아니라 버티기 위해 쓰인 말에 가깝습니다.표제작 <땅속에 피는 꽃>은 매우 짧지만 이 시집 전체를 해석하는 열쇠입니다. "뿌리는 꽃의 고향"이라는 말은 보이는 꽃보다 보이지 않는 뿌리를 먼저 생각하게 합니다. 꽃은 위에서 피지만, 그 고향은 아래입니다. 역사의 꽃도 그렇습니다. 자유와 민주주의라는 꽃은 어느 날 갑자기 피지 않았습니다. 그 밑에는 감옥에 간 사람들, 고문당한 사람들, 해고된 사람들, 빨갱이로 몰린 사람들, 말하지 못한 사람들, 이름 없이 사라진 사람들이 있었습니다. 이 시집의 "땅속"은 바로 그들의 자리입니다.그렇다고 이 시집을 무조건 편안하게 읽을 수 있는 것은 아닙니다. 이정훈의 시는 때로 직접적이고, 때로 거칠고, 때로 독자에게 불편함을 줍니다. 정치적 입장이 분명한 만큼, 독자에 따라서는 시보다 주장으로 먼저 읽힐 수도 있습니다. 국가보안법, 주체사상, 미국, 조선, 자주 같은 말들은 한국 사회에서 이미 강한 정치적 감정을 불러오는 말입니다.바로 그 점 때문에 이 시집은 토론되어야 합니다. 마음 편한 시만 읽는 사회는 깊어지기 어렵습니다. 불편한 시를 읽고도 무너지지 않는 사회, 동의하지 않는 시 앞에서도 생각을 멈추지 않는 사회가 민주주의 사회입니다. 이 시집은 이정훈 개인의 억울함을 말하는 책이면서 동시에, 한국 사회가 아직 제대로 묻지 못한 질문을 꺼내놓는 책입니다.국가보안법은 아직도 많은 사람에게 남의 일처럼 여겨집니다. 그러나 저는 이 시집을 읽고 다시 생각했습니다. 국가보안법은 감옥에 간 사람만의 법이 아닙니다. 그것은 우리 모두의 언어를 지나간 법입니다. 우리가 어떤 말을 피하게 만들고, 어떤 책을 멀리하게 만들고, 어떤 질문을 위험한 질문으로 느끼게 만든 법입니다.그 법이 만든 가장 큰 상처는 감옥의 철창만이 아닙니다. 그것은 사람을 의심하게 만든 일입니다. 생각을 두려워하게 만든 일입니다. 북을 알기도 전에 미워하게 만든 일입니다. 조선을 말하면 의심받고, 평화를 말하면 순진하다고 조롱받고, 통일을 말하면 낡았다고 밀려나고, 국가보안법을 말하면 아직도 조심스러워지는 사회. 저는 그 공기 속에서 오래 살았습니다.그래서 이 시집은 남의 이야기가 아니었습니다. 네 번 감옥에 간 사람의 이야기이지만, 동시에 한 번도 감옥에 가지 않은 제가 왜 어떤 단어 앞에서 아직도 숨을 고르는지 묻게 하는 책이었습니다.<땅속에 피는 꽃>은 아름다운 시집이라기보다 아픈 시집입니다. 그러나 그 아픔은 패배의 아픔이 아닙니다. 감옥에서도 시는 쓰였고, 법정에서도 양심은 말했고, 금지된 이름들 아래에서도 꽃은 피었습니다. 그것도 땅 위가 아니라 땅속에서 말입니다.이정훈의 <땅속에 피는 꽃>은 불편한 민주주의의 문 앞에 놓인 시집입니다. 그 꽃은 아름답기 전에 아픕니다. 그러나 아프기 때문에 오래 아름답습니다.