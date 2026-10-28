해고 없는 세상, 다함께 연대로

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세종호텔 희망뚜벅이는 9월 28일, 부산의 호포역에서 시작해 10월 31일, 청와대에서 끝납니다. 10월 31일 토요일 오전 11시 남태령역으로 독자님들의 많은 참여 부탁드립니다.

큰사진보기 ▲대전 희망뚜벅이세종호텔 희망뚜벅이가 대전 시내를 지나치고 있다. ⓒ 장수 관련사진보기

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"연대라는 게 말이에요. 혼자서 못하는 것을 같이 하는 거예요. 이 희망뚜벅이도 혼자서 걸으라면 하기 힘들죠. 누군가는 희망뚜벅이를 통해 연대가 무엇인가를 느낀단 말이죠. 같이 걷기 때문에 우리가 이 긴 거리를 헤쳐 나갈 수 있는 거예요.혼자 걸으면 못해요.



친구가 연대가 뭐라고 물으면, 집에서 두 시간 멀리 걸어요. 그리고 혼자 걸어오라고 하는 거지. 그러면 친구가 그럴 거예요. 야 혼자서 어떻게 집까지 가냐? 그제서야 비로소 연대의 힘을 아는 거죠. 집에서 멀리 갈 수 있었던 것도 연대의 힘이에요."

최근 이창동 감독의 영화 <가능한 사랑>이 개봉했다. 정리해고 노동자와 그의 아내를 다룬 작품이다. 그 영화를 보고 수많은 투쟁 사업장이 머릿속에서 스쳐 지나갔다. 정리해고 노동자는 영화에서만 존재하지 않고 현실에서도 존재하는 단어다. 세종호텔의 해고노동자들이 그렇다.세종호텔에는 2011년 친사측 성향으로 알려진 복수노조(세종연합노조)가 설립됐다. 이 복수노조가 어용노조이며 이를 활용해 노동조합을 탄압했다는 게 민주노조(세종호텔노동조합) 측의 주장이다. 이후 2021년 코로나 19 바이러스로 인한 경영 악화 등을 이유로 민주노총 소속 조합원들은 해고당했다.5년 동안 세종호텔지부는 정리해고에 맞서 싸웠다. 세종호텔지부 고진수 지부장은 336일 동안 고공에 올라갔고, 세종호텔 공대위는 안 해본 투쟁이 없다. 2026년, 이제 5년이다.세종호텔지부는 해고노동자의 원직복직을 위해 부산의 호포역에서 청와대까지 총 480Km를 걷는다. 9월 28일부터 10월 31일, 총 34일의 여정이다. 이제 희망뚜벅이는 경기권에 진입한다. 경기권에 진입하기까지 수많은 연대가 있었다. 아니, 세종호텔지부가 지금까지 싸워오는데 수많은 연대의 손길이 있었다. 5년, 세종 호텔 해고노동자들과 연대자들의 이 투쟁은 어쩌면 480km를 훨씬 뛰어넘는 길고 긴 연대의 시간이다.희망뚜벅이라는 투쟁에 의문을 가지는 이들이 있다. 희망뚜벅이가 세종호텔 해고노동자에게 무슨 도움이 되냐는 의견이다. 하지만 직접 걸어보면 몸소 체험하게 되는 연대의 기분은 다르다. 희망뚜벅이를 하게 되면 국토대장정하는 사람들을 많이 만나게 된다. 그들은 혼자다. 혼자서 숙소, 식량, 일정, 예산, 위생 등의 모든 것을 책임지고 걸어야 한다. 혼자서 모든 걱정과 고민을 가지고 걷는다.하지만 둘이 되면 누군가 그 부담은 반으로 줄어든다. 그리고 많은 사람이 함께 할 수록 부담은 계속 반으로 줄어든다. 그리고 그 부담이 줄어든 긴 거리를 세종호텔 원직복직이라는 희망으로 걷는다. 경상도를 지나칠 때, 경상도 지역 연대시민들이 같이 걷고 충청도를 지나칠 때, 충청도 지역 연대시민들이 같이 걸었다. 그리고 그 연대가 10월 31일 청와대에 모여 많은 연대가 해고 없는 세상과 세종호텔 해고자 원직복직을 외칠 때 우리는 아직 24년도의 빛의 광장이 끝나지 않았음을 알 수 있다.열흘 동안 걸었다. 수많은 연대를 받았고 그들의 연대가 없었다면 그 열흘을 내가 걸었을 수 있었을까. 두 번째 날, 다리가 욱신거렸다. 하지만 다른 동지의 피로 회복제 연대로 지속할 수 있었다. 배가 고프면 지역 시민단체에서 간식과 음료를 연대해주셨다. 마른 입에 목을 축일 수 있었다. 길을 미리 알고 있었던 길잡이들이 없었다면 목적지로 올바르게 갈 수 있었을까.충남대에서 세종시청으로 걷는 날 후반부 몸이 안 좋아 걸음이 느려진 동지가 있었다. 나와 그 동지가 같이 걷고 있었는데 최헌국 목사님도 우리와 함께 했다. 나와 그 동지는 길을 잘 모르고 있었는데, 최헌국 목사님은 시내를 잘 알고 있어 어디가 시청인지 알고 있었다. 만약 목사님이 옆에 같이 걷지 않았다면 나와 그 동지는 시청까지 도착할 수 없었을 것이다. 목사님의 연대가 있었기에 우리는 우리의 목표를 이룰 수 있었다.연대 없이 우린 살 수 없다. 서로 돕고 서로의 책임감을 덜어 같이 나아 가는 것. 해고 없는 세상을 위해 우리가 나아가야 하지 않을까. 이 글을 읽고 있는 당신도 비정규직 노동자, 특수 플랫폼 노동자, 일용직 노동자처럼 내일 고용이 불안정한 사람일 수도 있다. 돈과 물건에 스트레스도, 걱정도 받지 않고 일하며 살아갈 수 있는 그 세상을 향해. 가족들이 행복하게 살 수 있는 그 세상을 위해. 이제는 경기권을 진입했다. 청와대를 향해 나아가고 있다.정리해고 노동자를 무시하고 자신의 소년공 이야기를 하며 노동자를 기만하는 이 정부에게 우린 연대의 힘으로 뭉쳐 경고해야 하지 않을까. 10월 31일. 11시에 모여 그 남태령역에서 청와대까지 걷는다. 아직 우리의 빛의 혁명은 끝나지 않았다. 우리가 인간답게 살 수 있는 세상, 해고 걱정 없는 세상을 위해 연대하자. 깃발을 든 기수들이여, 연대시민들이여 모여서 함께 걷자. 우린 하나다.마지막으로 금속노조 아사히글라스지회 안진석 동지가 말해주었던 한마디를 독자 여러분에게 나누고 싶다.