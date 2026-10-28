충북 음성의 '피자스쿨', 대통령님이 꼭 오셨으면 좋겠습니다

큰사진보기 ▲27일 국무회의 중 이재명 대통령이 발언하는 모습. ⓒ 국회방송 관련사진보기

큰사진보기 ▲'이주노동자가 받은 임금을 전부 본국에 송금한다'라는 말씀 또한 국가가 직접 조사한 공식 통계로도 어렵지 않게 반박됩니다. 작년 12월 국가데이터처가 발표한 '2025년 이민자 체류실태 및 고용조사'를 살펴보면, 국내에 거주하는 외국인은 자신이 번 소득의 가장 큰 비중인 37.3%를 국내 생활비로 지출했습니다. 반면 국내외 송금 비중은 25.5%로, 한국 땅에서 먹고 자고 생활하는 데 쓰는 비용보다 훨씬 적었습니다. ⓒ 국가데이터처 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 6일 강원 평창군 대관령면 고랭지에서 외국인 노동자들이 두꺼운 옷을 입고 당근을 수확하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일 오전 <오마이TV>가 보도한 <스리랑카 외국인노동자 지게차 묶고 '대롱대롱'... 가해자는 "장난이었고 사과했다"> 영상을 링크한 글을 자신의 페이스북 계정에 올렸다. ⓒ 이재명 대통령 페이스북 관련사진보기

대통령님 안녕하십니까. 충북 음성의 음성노동인권센터에서 일하는 박성우라고 합니다.지난 27일 국무회의에서 대통령께서 하신 말씀을 언론 보도를 통해 접하고, 현장에서 이주노동자들과 매일 호흡하며 살아가는 활동가로서 깊은 놀라움과 안타까움을 금할 수 없어 글을 씁니다. 이날 회의에서 대통령께서는 "외국인 노동자들을 불러다가 (일)해도 국가 경제에 크게 도움이 안 된다. (본국으로) 전부 다 송금해 버리니까"라는 말씀을 하셨습니다.일국의 국정을 책임지시는 대통령의 말씀 한마디가 갖는 무게를 생각할 때, 이 발언이 우리 사회와 노동 현장에 미칠 파장을 우려하지 않을 수 없습니다. 무엇보다 제가 매일 발로 뛰며 마주하는 지역의 현실은 대통령님의 인식과는 사뭇 다르다는 점을 꼭 말씀드리고 싶습니다.이미 대한민국 지역 사회에서 이주노동자는 농어업과 축산업, 그리고 영세 제조업을 가리지 않고 현장의 생산을 가장 밑바탕에서 떠받치는 핵심 주체입니다. 경제학의 기본 원리를 들먹이지 않더라도, 생산 없는 경제란 존재할 수 없습니다. 우리 국민이 기피하는 고되고 위험한 일터에서 이들이 흘리는 땀방울이 멈춘다면, 당장 우리의 식탁 물가부터 흔들리고 수많은 중소 제조공장의 기계가 멈춰 설 것입니다.'이주노동자가 받은 임금을 전부 본국에 송금한다'라는 말씀 또한 국가가 직접 조사한 공식 통계로도 어렵지 않게 반박됩니다. 지난해 12월 국가데이터처가 발표한 '2025년 이민자 체류실태 및 고용조사'를 살펴보면, 국내에 거주하는 외국인은 자신이 번 소득의 가장 큰 비중인 37.3%를 국내 생활비로 지출했습니다. 반면 국내외 송금 비중은 25.5%로, 한국 땅에서 먹고 자고 생활하는 데 쓰는 비용보다 적었습니다.이주노동자들 역시 한국 사회의 일원으로서 주거비를 내고, 식료품을 사고, 교통비를 지출하며 내수 경제의 중요한 한 축을 담당하고 있다는 명백한 증거입니다. 통계가 이러함에도 국정의 최고 책임자께서 사실과 다른 통념을 공식 석상에서 그대로 인용하신 점은 매우 뼈아프게 다가옵니다.시선을 거시적인 통계에서 구체적인 지역의 삶터로 돌려보면, 이주노동자들의 경제적 기여는 더욱 생생하고 절실하게 체감됩니다. 제가 사는 충북 음성군은 내국인이 약 9만 6천 명이고, 등록외국인이 무려 2만 명에 달합니다. 수치상으로만 봐도 주민 6명 중 1명이 이주민인 셈입니다. 여기에 통계에 잡히지 않는 미등록 이주민까지 포함한다면 실제 거주 비율은 20~30%에 육박할 것으로 추산됩니다.이곳 음성의 거리만 걸어보아도 이주노동자가 지역 경제에서 차지하는 위상을 단번에 알 수 있습니다. 읍내 버스정류장 앞에 자리한 '피자스쿨' 매장은 주말과 저녁이면 고된 노동을 마친 이주노동자들이 삼삼오오 모여 피자 한 판으로 피로를 푸는 정겨운 사랑방 역할을 하고 있습니다.어디 음성뿐이겠습니까. 인구 소멸과 고령화로 인해 어르신들만 덩그러니 남은 전국 시골 마을의 치킨집과 피자집 사장님들은, 젊은 이주노동자들이 지갑을 열지 않으면 당장 가게 문을 닫고 길거리에 나앉아야 하는 것이 엄연한 현실입니다.동네 정육점도, 닷새마다 열리는 전통 오일장도 사실상 이주노동자들이 다 먹여 살리고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 오죽하면 법무부가 미등록 외국인 합동 단속을 나오면 지역 시장 상인회가 '이주노동자들이 단속을 피해 외출을 안 해서 매출이 떨어진다'며 군청에 찾아가 하소연을 하겠습니까. 지방 소멸의 위기 속에서 허덕이는 지역 자영업자들에게 이주노동자는 지역 상권의 숨통을 틔워주는 가장 소중한 고객인 셈입니다.백번 양보하여, 그들이 임금의 상당액을 본국으로 송금한다 한들 그것이 과연 비난받거나 경제에 무익하다고 평가절하될 일인지 묻고 싶습니다. 현재 한국에 일하러 오는 이주노동자의 대다수는 '고용허가제'를 통해 입국합니다. 현행 제도하에서 이들은 최대 9년 8개월 동안 한국에서 일할 수 있지만, 그렇게 긴 세월을 머물면서도 법적으로 본국의 가족을 동반할 수 없습니다.가족과 생이별한 채 낯선 타국에서 홀로 일하는 이들이, 고향에 남겨진 부모와 처자식의 생계를 위해 임금 중 상당액을 송금하는 것은 지극히 당연합니다. 우리가 겪었던 역사를 되돌아보았으면 합니다. 수십 년 전, 가난을 벗어나기 위해 독일로 향했던 파독 광부와 간호사들, 그리고 열사의 땅 중동에서 땀 흘렸던 건설 역군들이 타국에서 고되게 번 외화가 오늘날 대한민국 경제 발전의 소중한 밑거름이 되었습니다. 과거 우리네 부모 세대의 송금은 '헌신'이라고 하면서, 오늘날 이주노동자들의 송금은 '국가 경제에 도움되지 않는 일'이라고 폄하할 수는 없을 것입니다.최근 저는 마음 한구석이 따뜻해지는 유튜브 영상 하나를 보았습니다. 중앙아시아를 여행하던 한 한국 청년에게 현지인 택시 기사가 다가와 유창한 한국어로 청년을 도와주고 친절을 베푸는 영상이었습니다. 알고 보니 그 택시 기사는 한국에서 오랜 기간 일한 후 본국에 돌아온 분이었습니다.그분이 한국 청년에게 친절을 베푼 이유는 한국에서 열심히 일해 번 돈으로 고향의 가족을 든든히 먹여 살릴 수 있었기에 우러나온 온정이었을 것입니다. 이주노동자들이 자신들의 떳떳한 두 손으로 번 정당한 임금을 본국으로 송금하는 것은 그들 가족을 위한 일이기도 하지만, 한국을 '고마운 나라'로 기억하게 만드는 가장 효과적이고 살아있는 '민간외교'인 셈입니다.대통령님, 저는 대통령님께서 악의를 갖고 그런 말씀을 하신 것은 아니라고 믿습니다. 안보산업으로서 농업의 중요성을 강조하시는 과정에서 본의 아니게 말이 헛나온 것이라 생각합니다.저는 대통령님께서 임기 초, 이주노동자에 대한 폭력 및 인권 침해를 반드시 근절하겠다고 밝히신 일성을 똑똑히 기억합니다. 당시 제 주변의 수많은 이주노동자는 대통령님의 말씀을 자국어로 번역해 SNS에 퍼뜨리며 진심으로 환호하고 대통령님을 상찬했습니다. 그렇기에 이번 발언으로 인해 그들이 품었던 기대가 한순간에 원망 섞인 푸념으로 바뀌지 않을까 심히 우려스럽습니다.지금 이 순간에도 어두운 공장과 비닐하우스에서 대한민국의 경제를 돌리기 위해 묵묵히 땀 흘리고 있는 이주노동자들의 거친 손을 기억해 주십시오. 그리고 이번 발언으로 마음의 상처를 입었을 이주노동자들에게, 국정 책임자로서 진심 어린 유감 표명과 사과의 말씀을 건네주시기를 권유드립니다.