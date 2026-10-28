트럼프 "AI 용어 금지하겠다"... WSJ 겨냥 "SI로 불러라"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 트루스소셜 게시글 ⓒ 트럼프 대통령 트루스소셜 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시간) 인공지능(AI)이라는 용어를 공식 금지하겠다고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "머지않아 우리는 부정확하다는 이유로 모든 관련 문서와 그 밖의 모든 것에서 'AI/인공지능'이라는 용어를 공식적으로 금지할 것"이라고 적었다.트럼프 대통령은 <월스트리트저널>(WSJ)이 자신이 선호하는 용어인 '초지능(Super Intelligence·SI)'을 쓰지 않는 이유를 따져 물으며 이같이 밝혔다.그는 "<월스트리트저널>은 언제쯤 매우 나쁘고 부정확한 이름인 인공지능(AI)을 사실상 모든 사람이 쓰고 있거나 곧 쓰게 될 SI(초지능)로 부르기 시작할 것이냐"고 썼다.트럼프 대통령은 지난 9월 29일 AI 기반 정부 웹사이트 '아메리카닷거브(America.gov)' 출범 행사에서 행정부가 AI 대신 SI를 사용하도록 하는 행정명령에 서명한 바 있다.그는 이달 초 올린 게시물에서도 백악관이 "널리 받아들여진 새롭고 더 정확한 용어인 '초지능'이 아닌 '인공지능'이라는 표현을 쓰는 사람은 누구든 적(THE ENEMY)으로 간주한다"고 주장했다.앞서 트럼프 대통령은 지난달 유엔총회 연설에서도 미국이 앞으로 문서에서 AI를 SI로 바꿔 부를 것이라고 밝혔다.그는 당시 "미국은 요즘 많이 거론되는 인공지능, 이하 초지능을 통제하려는 어떤 세계화 구상도 단호히 거부한다. 이름을 바꾸는 것"이라고 말했다.이어 "'인공(artificial)'이라는 단어를 쓰면 지능이 가짜처럼 들린다"며 "가짜가 아니다. 사실은 놀라운 것"이라고 말했다. 또 "하지만 우리는 조심해야 한다. 사실 이는 겉으로 드러난 의미와 정반대"라고 덧붙였다.트럼프 대통령은 이달 초에는 제이 클레이턴 국가정보국(DNI) 국장이 이끄는 '초지능 부대(Super Intelligence Force)' 창설도 발표했다.<월스트리트저널>은 지난 2일 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 올여름 상원 인준을 받은 클레이턴 국장을 행정부 전반의 AI 정책을 총괄하는 'AI 차르'로 지명할 것으로 예상된다고 보도한 바 있다. <월스트리트저널>은 당시 이 결정이 최종 확정된 것은 아니며 공식 발표도 나오지 않았다고 전했다. 또 백악관이 최신 AI 모델이 제기하는 위협에 대응하고 이 기술에 대한 대중의 호감도를 높이려 서두르는 가운데 이번 인선이 나온다고 설명했다.트럼프 대통령은 트루스소셜에 "초지능 부대는 미국이 초지능 분야에서 세계를 계속 선도하도록 연방정부의 노력을 조율하는 임무를 맡는다"며 "초지능은 산업혁명이나 인터넷보다 더 큰 변화를 가져올 것이라는 평가가 많고, 모든 미국인의 이익을 보호하고 삶을 개선할 것"이라고 밝혔다.이 부대는 소비자, 공익단체, 종교단체, 핵심 인프라 사업자, 초지능 기업 등에 대한 연방정부의 대응을 조율하는 역할도 맡는다.