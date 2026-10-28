이주노동자의 송금보다 대통령의 말이 문제다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기이주노동자평등연대, 계절노동전면개선대책위, 사람이 왔다_이주노동자차별철폐네트워크, 이주노동자평등연대, 외국인이주.노동운동협의회 등 이주노동인권단체들이 지난 14일 오전 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 '여주시 라오스 계절노동자 폭염 온열질환 사망사건에 대한 철저한 진상조사! 책임자 처벌! 정부의 잘못된 계절노동 정책 규탄! 공동기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령은 한겨레 신문에 정정과 사과를 요청했다고 밝혔다. ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

1923년 9월, 일본 관동지방을 대지진이 덮쳤다. 무너진 건물과 화재 속에서 또 다른 재앙이 시작됐다. '조선인이 우물에 독을 넣었다', '폭동을 일으킨다'는 유언비어가 퍼졌다. 조선인이라는 이유로 사람들이 공격 받고 살해됐다. 함께 재난을 견뎌야 할 이웃이 순식간에 공동체를 해치는 적으로 바뀌었다.이처럼 재난이 낳은 공포와 혼란 속에서 조선인이 피해를 키우는 존재로 지목됐다. 공동체의 불안을 소수자에 대한 적대감으로 바꾸는 데에는 복잡한 설명이 필요하지 않았다. '저들이 우리를 해치고 있다'는 의심이면 충분했다.100여 년이 지난 지금, 한국에서 살아가는 이주민을 향한 대통령의 말을 듣다가 그 역사가 떠올랐다.이재명 대통령은 10월 27일 국무회의에서 농업 인력난 대책을 논의하며 "외국인 노동자들을 불러다가 (일)해도 국가 경제에 크게 도움이 안 되고 전부 다 송금해 버리니까 다른 문제들도 생긴다"고 말했다. 농업을 지키고 내국인 노동자의 인건비를 지원하자는 취지는 이해한다. 그러나 그 정책의 필요성을 설명하는 데 왜 이주노동자의 송금이 등장해야 하는가.밭에서 작물을 수확한 노동자가 임금을 고향에 보냈다고 하자. 그가 수확한 농산물도 함께 사라지는가. 공장에서 제품을 만들고 조선소에서 배를 건조한 노동자가 가족에게 생활비를 보내면, 기업이 얻은 매출과 이익도 없어지는가. 노동이 만들어 낸 가치는 한국에 남는다. 그런데 대통령의 설명에서는 그 가치가 보이지 않는다.임금은 한국이 베푼 시혜가 아니다. 노동을 제공한 대가다. 그 돈으로 누구를 부양할지는 노동자가 결정한다. 가족에게 생활비를 보내는 것이 경제 기여가 작다는 근거라면, 해외에서 일하며 한국의 가족에게 돈을 보내온 우리 국민도 현지 경제에 별 도움이 되지 않는 사람이었는가.해외송금이 국내 소비에 미치는 영향은 따져볼 수 있다. 그러나 생산에 대한 기여, 인력 공백을 메우는 효과, 국내 생활비 지출까지 함께 살펴야 한다. "전부 다 송금한다"는 말부터 사실에 맞지 않는다. 한국에서 먹고 자고 이동하며 생활하는 사람들이다. 이들의 노동과 소비를 지워버리고 송금만 남기는 계산은 공정하지 않다.비슷한 시선은 앞서 외국인의 국민연금 수급을 둘러싼 논란에서도 드러났다. 이 대통령은 지난 9월 외국인이 국민연금에 한 달만 가입하고 119개월 치 보험료를 추후납부해 평생 연금을 받는다는 이른바 '먹튀' 논란을 직접 거론했다. 그러나 전수조사 결과를 전한 보도에 따르면, 해당 방식으로 실제 연금을 받는 사람은 국내에 줄곧 거주해 온 재외동포 한 명이었다한 달만 보험료를 내고 평생 연금을 받는 것처럼 들리지만, 추후납부는 나머지 기간의 보험료도 납부하는 제도다. 제도의 형평성과 가입 요건은 검토할 수 있다. 그러나 정해진 보험료를 납부하고 법에 따라 연금을 받는 일과 부당하게 이익을 챙기는 일은 구별해야 한다. 제도에 허점이 있다는 주장만으로 그 제도를 이용한 사람부터 '먹튀'의 주인공으로 만들어서는 안 된다.연금 논란에서는 이주노동자들이 납부한 보험료와 한국에서 살아온 시간이 흐려졌다. 이번 송금 발언에서는 한국에서 만들어 낸 가치가 지워졌다. 받는 연금과 고향에 보내는 임금만 남기면, 이주민은 언제든 '우리의 몫을 가져가는 사람'이 된다.청와대의 해명도 궁색하다. 대통령의 발언은 농업 등 필수 산업이 저임금 외국 인력에 의존하는 구조적 취약성에서 벗어나야 한다는 취지였다고 한다. 그렇다면 더욱 정부의 책임을 말했어야 한다. 그 구조를 설계하고 유지한 주체가 누구인가.계절근로자 프로그램과 고용허가제는 정부가 만들고 운영해 온 제도다. 필요한 인원을 들여오는 데만 치중하면서, 정작 노동자가 부당한 처우에 맞설 수 있는 조건과 안정적으로 살아갈 여건을 충분히 보장했는지 돌아봐야 한다. 사업장 변경을 어렵게 하고 체류의 불안정을 감수하게 하는 정책 아래에서, 노동자는 낮은 임금과 열악한 환경을 거부하기 어렵다. 저임금 의존 구조를 논하려면 이런 제도의 문제부터 짚어야 한다.그 구조는 이주노동자가 가족에게 돈을 보내서 생긴 것이 아니다. 계절근로자 프로그램과 고용허가제 등 낡은 비자정책을 충분히 개선하지 않은 채 운영해 온 정부의 책임을 빼놓고 설명할 수 없다. 그 책임은 정권이 바뀌었다고 사라지지도 않는다. 현 정부에는 물려받은 구조를 고칠 책임이 있다.왜 정부가 만든 구조 속에서 일한 사람의 송금을 문제 삼았는가. 왜 정책의 책임을 말할 자리에 이주노동자의 경제 기여를 깎아내리는 말이 등장했는가. 이것이 비판의 핵심이다. 그런데 청와대는 구조를 개선하려던 취지였다고 답한다. 구조의 책임을 왜 노동자에게 돌렸느냐는 질문에 구조를 개선하겠다는 답을 내놓은 셈이다. 동문서답이다.대통령은 SNS에서 기사 제목에 "크게"라는 단어가 빠졌다며 언론에 정정과 사과를 요구했다. 발언은 정확하게 전달해야 한다. 그러나 '도움이 안 된다'와 '크게 도움이 안 된다'의 차이를 따지는 것으로, 송금을 이유로 이주노동자의 기여를 낮춰 평가한 문제까지 사라지지는 않는다. 대통령의 말이 정확하게 전달돼야 한다면, 그 말에 대한 비판도 정확하게 받아들여야 한다.지금의 발언을 관동대지진 당시의 유언비어나 학살과 동일시할 수는 없다. 역사적 조건도, 발언의 내용도, 벌어진 결과도 다르다. 다만 그 역사는 공동체의 손해와 위험을 소수자에게 연결하는 말을 왜 경계해야 하는지 보여준다. 권력자의 말은 발언자의 의도와 별개로 기존의 편견에 공신력을 보탤 수 있다.관동대지진의 조선인 학살을 기억하는 일은 일본의 과거를 비판하는 데서 끝나지 않는다. 오늘 한국에서 살아가는 이주민에게 우리가 어떤 말을 하고 있는지 돌아보는 데까지 이어져야 한다. 과거 우리의 동포에게 가해진 낙인에는 분노하면서, 오늘 우리 곁의 이주민에게 찍히는 낙인에는 무심해서는 안 된다.이재명 대통령이 직접 SNS에 담백하게 사과했으면 좋겠다. 이주노동자의 기여를 충분히 살피지 못했고, 송금을 문제 삼은 말은 부적절했다고 인정하면 된다. 그리고 저임금에 의존하는 구조를 바꾸기 위해 계절근로자 프로그램과 고용허가제를 어떻게 개선할지 밝히면 된다.