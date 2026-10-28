바위그늘에서 시작 되는 '파동' 여행

큰사진보기 ▲파동 바위그늘 ⓒ 김명희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전계신을 기리는 무동재 ⓒ 김명희 관련사진보기

큰사진보기 ▲파동 용두골 입구 신천 물가 ⓒ 김명희 관련사진보기

파동(巴洞)은 대구광역시 수성구 법정동 26개 중 하나이다. 지난 27일, 이 일대를 답사했다.예로부터 "1파 2무"라는 관용어가 전해져 왔는데, 대구 지역의 살기 좋은 두 곳을 뜻한다. 첫째가 파동, 둘째가 무태이다. 북구 동변동과 서변동으로 이루어진 무태는 대구의 역사를 3000년 끌어올린 마을이다. 1998년부터 2000년까지 실시된 발굴에서 빗살무늬토기가 출토되었다. 그때까지 대구는 청동기시대 이래 사람이 거주한 지역으로 여겨져 왔다. 인류가 농사를 처음 짓기 시작한 신석기시대부터 사람이 살았으니 무태가 살기 좋은 곳이라는 말은 당연한 결론일 터다.파동은 신천을 중심으로 서쪽의 사방봉-산성봉-용두봉 능선과 동쪽의 용지봉-얘기봉-법이산 능선 사이 좁은 충적지에 형성된 주거지이다. 파동 충적지는 신천 동쪽에 주로 발달해 있고, 신천 서쪽은 하천이 강기슭에 부딪혀서 깎인 공격사면(攻擊斜面)인 까닭에 하식애(河蝕崖) 절벽 지형이다. 파동행정복지센터 누리집은 "수려한 산수를 가지고 있던 마을"로 소개한다.이해를 도와줄 상징이 있다. 성혈을 가진 '파동 바위그늘'이다. 파동 산112번지 신천변 앞산 비탈에 있는 파동 바위그늘은 구석기인이 살았던 곳으로 추정되는 암음(岩蔭)의 하나이다. 물가에 있어 어류를 잡아먹을 수 있고, 거대 바위가 비스듬하게 놓여 있어 눈비와 산에서 내려오는 맹수를 피할 수 있다. 구석기 시대부터 사람이 살았을 법한 파동에 살기좋은 마을이라는 평판이 붙은 것은 어색한 일이 아니다.파동 여행은 바위그늘부터 둘러본 뒤 300m쯤 신천 상류로 올라가 '수달 보호구역'을 조용히 관람할 일이다. 수달 보호구역은 용두골 계곡으로 들어가는 입구에 설치되어 있다. 그곳에서 신천을 건너 세칭 '무릉계곡'이라 불려 온 법이산 뒤 깊은 골짜기 안의 오천서원으로 간다. 오천서원은 연산군 시절 대사헌 양희지(楊凞止, 1439~1504)를 기리는 곳이다. 양희지는 귀양살이 중인 김굉필에게 조광조를 제자로 추천한 인물로 이름이 높다.오천서원에서 돌아 나올 때 산길 오른쪽에 있는 무동재를 둘러보면 답사 순서가 자연스럽다. 무동재는 조선 중기 대구 대표 유학자 가운데 한 사람인 전경창(全慶昌, 1532-1585)과 임진왜란 의병장·경상 좌수사·황해 병마사·평안 병마사 이력의 전계신(全繼信, 1562-1614)을 모시는 재실이다.전계신의 호가 파수(巴叟)이다. 파수는 파동 늙은이이다. 전계신은 임진왜란 초기 고향 파동에 군사를 매복시켜 놓고 의병 활동할 때 '파잠(巴岑) 매복장'이라 불리기도 했다. 파잠은 높고 낮은 산이 많다는 뜻이다. 파동에는 '니리미'라는 별칭도 있다. 수성못 들머리부터 가창까지 신천을 따라 길이 곧게 뻗어 있다는 의미이다.대구 앞산에는 용두산, 용두바위, 용두골 등 용과 관련된 지명들이 있다. 용은 큰 뱀 이무기가 승천했을 때 부르는 이름이다. 파잠은 좌우에 산을 끼고 신천을 따라 길게 이어지는 마을이라 하여 큰 뱀 '파(巴)' 와 봉우리 '잠(岑)'을 합쳐 생겨난 지명으로 전해지기도 한다.파동 여행의 순서를 다시 정리해 본다. '바위그늘(파동 산112) > 수달 보호구역(파동로3길 100-3에서 신천 건너) > 오천서원(파동로2안길 20) > 무동재(파동로2안길 6-25)' 그렇게 네 곳이 핵심이다. 답사를 마쳤으면 무동재 앞 팽나무 고목 아래 그늘에서 좀 쉰다.파동 여행은 여기서 끝이 아니다. 나머지 여정은 두 가지가 있다. 첫째는 신천으로 내려가 천변길을 느긋하게 산책하며 상동교까지 와서 앞산 고산골로 들어가는 길이다. 신천 천변은 임진왜란 당시 일본군이 침략해 들어온 '영남대로'의 일부이다. 고산골에는 공룡발자국, 공룡공원, 연흔, 건열 화석이 기다리고 있다.둘째는 역시 신천변을 거닐어 수성중학교까지 내려와 오른쪽으로 수성못에 가는 길이다. 이상화 시비와 흉상, '상화 동산' 등이 있다. 어린이들이 좋아하는 놀이공원도 있고, 찾기가 좀 애매하지만 상동 501번지 일대에 고인돌 무리도 있다. 파동, 수달과 바위그늘 그리고 신천변 영남대로가 아름다운 마을이다.