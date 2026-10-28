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'○○아파트 주소지고 여자아이인데 중학교 배정 어디로 많이 나요? 추첨이라 장담은 못 한다지만 그래도 대충 어디로들 가는지 알고 싶어서요.'

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큰사진보기 ▲학교에서 받아 온 중학교 입학 배정원서 작성 예시. ⓒ 백수경 관련사진보기

"중학교 고르는 거야?"

"고르는 건 아니고, 어디 될지 미리 보는 거."

"학원 언니가 그러는데, 중학교는 급식 먹으러 갈 때 줄 안 선대."

"엄마, 중학교 가면 밥은 누구랑 먹어?"

"중학교 선생님들은 화장하면 혼내? 틴트도 안 돼?"

'마지막 겨울방학인데 책을 많이 읽어야 하나요?'

'수학 진도를 많이 빼놔야 되나요?'

'선행 안 하고 현행만 하는 건 우리 아이뿐인가 봐요.'

"엄마는 항상 그렇게 쉽게 말하더라."

'예비 중1 여자아이인데, 학교에 바르고 가도 티 안 나는 틴트 있을까요? 선생님한테 혼날까 봐 걱정하더라고요.'

요즘 맘카페며 이런저런 교육 사이트며, 들어가는 곳마다 내가 검색한 건 결국 하나였다.딸도 중학교에 대해 뭔가 묻는다면 기껏해야 "거기 학교 오래됐어?" 정도일 줄 알았다. 그런데 딸이 궁금해한 건 학교 건물이 아니었다.지난주, 거주지확인서를 쓰다가 쓰는 김에 딸이 갈 학교도 한번 알아보자 싶었다. 그 뒤로 일주일 내내 밤마다 노트북에는 창이 여러 개 떠 있었다. 학교알리미, "○○중 분위기 어때요?" 글, 동네 학원들이 올린 진학 실적표.그렇게 일주일이 지나고, 지난 27일 딸이 학교에서 중학교 배정 원서를 받아 왔다.원서에 가고 싶은 학교를 적는 칸은 없다. 우리 동네는 같은 학교군 안에서 컴퓨터 추첨으로 학교가 정해진다. 그걸 알면서도 나는 두 학교의 진학률을 표로 정리해 가며 비교하고 있었다. 어느 쪽이 나올지 미리 알아 두면 덜 불안할 것 같아서. 하나는 걸어서 10분, 집에서 교문까지 길 하나로 이어진다. 다른 하나는 버스를 타야 하는 학교. 학교알리미에서 확인한 특목고·자사고 진학률은 이쪽이 더 높았고, 학업 분위기도 좋다는 이야기를 여러 번 들었다. 그쪽이 나오면 하루 한 시간 통학을 3년 동안 시켜야 하는데 괜찮을까? 그래도 진학률을 생각하면 잘된 일이라고 해야 할까?그날 밤, 딸이 어깨 너머로 화면을 들여다봤다.화면을 보던 딸이 나를 돌아봤다.진학률이며 통학 시간까지 다 따져 봤는데, 그 생각은 해 본 적이 없었다.딸이 들은 이야기는 이랬다. 초등학교에서는 번호순으로 줄을 서서 급식실에 가지만, 중학교에서는 종이 치면 각자 알아서 간다. 교실을 옮겨 다니는 이동 수업도 마찬가지다. 그럼 같이 갈 친구가 없을 땐 어떻게 하느냐고, 딸은 그게 제일 걱정되는 눈치였다.지금 딸의 반은 스무 명 남짓이다. 그중 절반이 남학생이니 여자아이는 열 명 안팎. 그 안에서 같이 다닐 친구를 찾는 게 생각보다 쉬운 일이 아니다. 중학교에 가면 그마저도 처음부터 다시 짜인다. 열두 살에게 친구 걱정이 먼저인 건 어쩌면 당연한 일이었다.질문은 거기서 끝나지 않았다.요즘 메이크업에 부쩍 관심이 많아진 아이다. 아이의 중학교는 진학률이 아니라 이동 수업 때 같이 걸어갈 친구, 점심시간의 빈자리, 거울 앞 틴트 한 번으로 이루어져 있었다.나는 3년 뒤를 계산하고 있었고, 딸은 내년 3월 첫 점심시간을 걱정하고 있었다.생각해 보면 나도 그랬다. 중학교 1학년 첫날 기억나는 건 담임 선생님 이름도, 첫 시간표도 아니다. 점심시간에 누구 옆에 앉았는지, 그것 하나다. 어른이 되면서 그 기억을 까맣게 잊고, 그 자리에 진학률 표를 채워 넣고 있었다.변명을 하자면, 나만 이런 건 아니다. 밤마다 맘카페에 들어가면 중학교 입학을 앞둔 엄마들의 질문이 줄줄이 올라와 있다.제목만 훑어도 누가 내 마음을 대신 써 놓은 것 같았다. 선행 없이 현행만 하고 있다는 글 아래 달린 댓글 하나는 그냥 넘기지 못했다. 학군지에 살면서 주변(친정, 시가, 친인척)의 평가에서 자유롭지 않다면 선행을 하라는 내용이었다.우리 동네도 학원가가 멀지 않다. 그런데 학군지라는 말보다 괄호 안이 먼저 눈에 들어왔다. 친정, 시가, 친인척. 명절 밥상에서 "애 중학교는 어디 간대?", "수학 진도는 어디까지 나갔어?"라는 질문이 한 번쯤 나오는 집이라면, 이 괄호가 무슨 뜻인지 알 것이다.그 댓글을 읽고 내 진학률 표를 다시 봤다. 저 표는 딸을 위해 만든 걸까, 늦었다는 소리를 듣지 않으려고 만든 걸까. 딸을 위해서라고, 선뜻 대답하지 못했다.딸의 질문을 듣고 두 학교 자료를 다시 열어 봤다. 졸업생 진로, 학급당 학생 수, 방과후 프로그램까지 빼곡했지만. 점심을 같이 먹을 친구는 어디에도 적혀 있지 않았다.애초에 나는 학교조차 고를 수 없다. 원서를 내고 추첨 결과를 기다리는 것까지가 내 몫이다. 급식실 앞에서 누구 옆에 설지는 더더욱 내가 정해 줄 수 있는 일이 아니었다.잠들기 전 딸에게 "가 보면 친구 금방 생겨" 하고 말해 줬다.틀린 말도 아니었다. 새 학년이 될 때마다 같은 말로 아이의 걱정을 넘겨 왔으니까.진학률 표를 띄워 둔 창은 아직 닫지 못했다. 추첨 결과가 나올 때까지 아마 몇 번 더 열어 보게 될 것이다.그래도 딸이 잠든 뒤, 맘카페 질문창에 쳐 두었던 질문을 지우고 다른 걸 써 봤다.