'어른'이 없는 시대, KCEF 정책 콜로키움에서 만난 희망

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"한국 교육은 여러 가지 난제들에 직면해 있습니다. 그 중에도 우리의 미래세대 아이들이 배우고 성장할 수 있는 학교는 그 어느 때보다 어려운 상황에 봉착하고 있습니다. 한 아이를 키우기 위해서는 온 마을이 필요하다고 합니다. 지역은 학교와 교사, 학부모와 어떻게 협조할 수 있는지 다시 고민해봐야 할 시점이며, 우리는 위기 상황인 학교에 어떻게 지원해야 하는지 그 방안을 심도 있게 탐구하고 그 실천의 기반을 마련하고자 합니다."

큰사진보기 ▲환영인사를 하는 재단이사장 사진환영인사 하는 재단 이사장 사진 ⓒ 재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲정책 콜로키움 이후 마지막 사진재단 활성화와 발전을 위해 콜로키움 이후 화이팅하는 사진 ⓒ 재단 관련사진보기

10월 27일, 갑자기 겨울이 찾아온 듯 옷깃을 여미게 만드는 차가운 날씨였다. 이른 아침부터 서둘러 발길을 옮긴 곳은 한국지역사회교육재단이 주최하는 정책 콜로키움 현장이었다.이날 오전 10시부터 오후 4시까지 진행된 토론의 주제는 <우리 시대 사회문제와 KCEF(Korea Community Education Foundation)의 과제 찾기>였다. 34년간 공교육 현장에서 아이들과 함께했던 나 역시 발표자로 초대를 받아 설레임과 기대로 자리에 함께했다.정민승 연구위원장(한국방송통신대 교수)의 매끄러운 진행으로 참석자 소개가 이어진 뒤, 곽삼근 이사장(안중근 의사 숭모회 이사)의 환영사와 함께 시작을 열었다. 곽 이사장은 개회사에서 오늘 이 자리가 만들어진 의미를 일깨우며 한국 교육이 직면한 엄중한 현실을 짚었다.그는 이렇게 말하며 환영 인사를 했다. 학교와 교육을 향한 따뜻한 진심이 담긴 환영 인사는, 차가운 날씨에도 아랑곳하지 않고 달려와 주신 참석자들의 마음에 깊은 온기를 느끼게 해주었다.오늘 행사를 주최한 한국지역사회교육재단의 역사의 뿌리는 1969년으로 올라간다. 당시 고(故) 정주영 현대그룹 명예회장은 "학교 교육만으로는 한계가 있다. 지역사회 전체가 함께 아이들을 키우고 성숙한 평생학습 공동체를 만들어야 나라의 미래가 있다"는 철학으로 한국지역사회교육협의회를 만들었다. 그리고 1988년, 보다 체계적인 지원을 위해 재단을 설립하며 오늘에 이르렀다. 무려 57년간 묵묵히 지역교육과 평생학습의 버팀목 역할을 해온 것이다.사실 나는 이번 토론회에 발표자로 참석하기 전까지 KCEF의 깊은 역사를 알지 못했다. 오래된 공교육의 위기 속에서 많은 사람들은 교육 불가능을 말하며 절망했다. 그래서 무너지는 교육을 살리겠다며 지역사회와 교육을 연결하는 재단과 단체들이 우후죽순 생겨나기도 했다. 하지만 이처럼 반세기가 넘도록 깊은 뿌리를 내린 채 묵묵히 제자리를 지켜온 곳이 있었다는 사실을 알고 놀라웠다.행사가 진행되는 내내 가슴 한구석에 뭉클한 감동이 밀려왔다. 우리 교육의 밑바탕을 일궈온 이런 어른들의 헌신과 노고가 있었기에 오늘날의 우리 교육이 그나마 버텨 낼 수 있었던 것은 아닐까? 하는 생각이 스쳐 지나갔다. 이날 자리에는 한 시대를 치열하게 살아내며 젊은 날 좋은 교육과 세상을 위해 열정을 온전히 쏟아부었던 분들이 함께하고 있었기 때문이다.오전의 본 순서에서는 세 사람의 진지한 발제가 이어졌다. 첫 번째 발표를 맡은 재단 이사(안택호)는 재단의 미래 핵심 역할과 지속가능한 재정을 확보하기 위한 방안에 대해 심도 있는 화두를 던졌다. 이어진 나(나날 책방 대표)의 차례에서는 '지역사회가 어떻게 학교에 기여할 수 있는가'?를 주제로 현장의 목소리를 전했다. 뒤이어 안보경(평화 비추는 숲 이사) 발표자는 무너지는 아이들의 관계회복을 도운 실제 사례를 들려주었다.세 사람의 발표가 무르익어갈 때 나는 진정으로 놀라게 한 것은 발표 내용 그 이상이었다. 그것은 바로 진심을 담아 귀 기울여주던 참석자들의 따뜻하고 다정한 눈빛이었다. 발표자의 이야기에 조용히 미소를 짓고, 깊이 고개를 끄덕이며 다정하게 응수해 주던 어른들, 그 무언의 격려와 응원 속에서 나는 이 시대가 잃어버렸다고 안타까워하던 진정한 어른의 품격과 아직 식지 않은 교육의 희망을 오롯이 느낄 수 있었다.점심 식사 후, 오후에는 본격적인 모둠 토론이 이어졌다. 여섯 개의 모둠은 좌장을 중심으로 정민승 연구위원장의 진행에 따라 '재단이 좋은 학교 만들기를 위해 무엇을 어떻게 지원해야 하는가?'를 주제로 머리를 맞댔다. 이는 단순한 토론을 넘어 2027년도 재단의 나아갈 방향을 함께 모색하는 깊이 있는 자리였다.여섯 개의 모둠에서 펼쳐진 토론의 열기는 참으로 진지하고 뜨거웠다. 토론이 끝난 뒤 이어진 조별 발표에서는 참석자들의 진정성 어린 고민과 뜻이 하나로 모아졌다. 그 연결되는 묵직한 발표들을 듣는 것만으로도 가슴은 온기로 가득찼다. 각 조가 발표한 내용 하나하나에는 좋은 학교 지원을 위한 깊은 진정성이 가득 담겨 있었기 때문이다.어느새 계절은 겨울을 향해 다가가며 차가운 바람을 뿌리고 있었지만 오늘 이곳만큼은 생기 가득한 봄날처럼 따스했다. 이토록 귀한 자리에 발표자로 마음을 보탤 수 있게 해준 재단에 깊은 감사를 전하며, 오늘 함께한 모든 분들의 앞날에 늘 평안과 건강이 함께하기를 마음 모아 빌어 본다.그리고 오늘 토론회를 통해 확인한 이 뜨거운 열정과 사랑을 바탕으로 앞으로도 한국지역사회교육재단이 지 지역사회와 한국 교육현장에 선한 영향력을 널리 퍼뜨리는 든든한 이정표가 되어 주기를 기대해본다. 반세기가 넘도록 자리를 지켜온 이런 든든한 버팀목이 존재하는 한 거센 풍랑 속 흔들리는 학교 현장도 방황하는 아이들도 그리고 교육 때문에 지쳐가는 부모와 선생님들 역시 결코 희망을 놓지 않을 것이다.