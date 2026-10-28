200억 황금박쥐에 20만 점 국화... 남도가 가을에 미쳤다

큰사진보기 ▲함평국향대전에서 만난 '신비의 폭포 동산'. 국향대전을 찾는 여행객들의 핫플이다. 10월 27일 모습이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲국화로 만든 조형물 '유니콘'. 신화 속 동물을 형상화하고 있다. 10월 27일 모습이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲물의 여신 '나이아스'. 신화 속 여신을 국화로 만들었다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

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큰사진보기 ▲10월 27일 함평국향대전을 찾은 여행객이 국화 조형물 앞에서 사진을 찍고 있다. 10월 27일 모습이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲국화 꽃길. 공중에 매달린 국화가 아래로 길게 늘어져 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲황금박쥐 조형물. 순금 162킬로그램과 은 281킬로그램, 동 130킬로그램으로 제작됐다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲월출산 자락에 자리한 기찬랜드에서 열린 국화축제. 지난해 가을 모습이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

남도 들녘이 알록달록 국화 향기로 짙게 물들고 있다. 가을의 심연으로 이끄는 국화축제도 여기저기서 열리고 있다. 그 가운데서도 함평군과 영암군이 저마다의 색다른 매력으로 가을을 찾는 여행객의 발길을 유혹하고 있다.같은 국화를 소재로 삼은 축제지만, 표현 방식은 사뭇 다르다. 함평이 입체적이고 화려한 대형 국화 예술의 '블록버스터'라면, 영암은 웅장한 자연과 역사가 어우러진 한 폭의 '입체 수묵화'에 비유할 수 있다.지난 10월 23일부터 함평엑스포공원에서 열리고 있는 '2026함평국향대전'은 국화로 조성된 거대한 테마파크다. 올해는 '신화의 국화 동산'이라는 주제로 압도적인 스케일의 조형물과 명품 국화 분재를 대거 선보이고 있다.축제장에 들어서면 대형 조형물이 먼저 눈길을 사로잡는다. 가로와 세로 12미터, 높이 3미터에 달하는 신비로운 폭포 동산을 비롯해 물의 여신 '나이아스', 신화 속 유니콘과 백조, 호랑이 등 마치 전설 속 한 장면을 국화로 통째로 옮겨놓은 것 같다.볼거리도 다채롭다. 현애국 750점으로 꾸민 48미터 폭의 국향 꽃비길과 나비 분수대, 억새존, 꽃병 터널 등은 인생 사진을 남기려는 여행객들로 북적인다. 국화동호회원과 전문가의 정성이 담긴 명품 국화 분재 500여 점도 함께 전시돼 깊은 운치를 더한다.함평엑스포공원 자체의 볼거리도 풍성하다. 다육식물 650여 종이 자리한 다육식물관, 파리지옥 등 식충 생물을 관람하는 자연 생태관, 아열대 과일을 한눈에 보는 아열대 농업관과 나비곤충생태관이 축제를 더 풍성하게 해준다.추억 공작소에 전시된 순금 162킬로그램(은 281킬로그램, 동 130킬로그램) 규모의 황금박쥐 조형물은 방문객이 반드시 들르는 코스다. 제작 당시 27억 원이던 조형물은 현재 추정 가치 200억 원을 웃돈다. 화려한 볼거리와 체험 프로그램이 가득한 함평국향대전은 오는 11월 8일까지 계속된다.함평이 화려함으로 감탄을 자아낸다면, 영암 월출산 국화축제는 가슴을 몽글몽글하게 적시는 명품 로맨스 영화 같은 감성을 전한다. '남도의 금강산'으로 불리는 월출산의 기찬랜드 일원에서 펼쳐지는 축제는 최근 국가 명승으로 지정된 월출산의 기암괴석을 병풍 삼아 20만 점의 국화가 장관을 이룬다.신재생에너지를 주제로 한 대형 조형물과 국화 아치 터널, 거대한 마한문이 웅장함을 더한다. 밤이 되면 화려한 야간 조명이 켜져 한층 로맨틱한 가을밤의 운치를 선사한다. 자연과 국화 향이 빚어내는 조화를 느낄 수 있는 영암 월출산 국화축제는 10월 30일부터 오는 11월 15일까지 이어진다.화려한 국화 예술의 정수를 느끼고 싶다면 함평으로, 웅장한 자연 속 깊은 가을 운치에 취하고 싶다면 영암으로 떠날 것을 추천한다. 각기 다른 매력을 품은 남도의 국화축제가 가을 여행객을 기다리고 있다.