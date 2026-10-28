반도체 호황에 마이스터고 경쟁률 급등... 서울은 다르다

지난 몇 달 동안 이 지면에서 중3 학부모님들과 이야기를 나눴다. 그중 가장 오래 마음에 남은 질문은 이것이었다. "그래도 일반고에 가서 4년제 대학에 가는 게 더 안전하지 않나요?" 아이의 미래를 걱정하는 부모라면 누구나 품을 법한 솔직한 물음이었다.
지난 22일 서울 지역 2027학년도 마이스터고 원서 접수가 끝났다. 서울 마이스터고 5개교에는 604명 모집에 1604명이 몰려 평균 경쟁률 2.66대 1을 기록했다. 지난해(1.60대 1)보다 크게 뛴 수치다. 서울시교육청은 학교별 수치는 공개하지 않았다. 대신 전체 지원율과 함께, 내년 3월 문을 여는 서울반도체고의 경쟁률(4.73대 1)만 공개하면서 기존 4개교의 지원율도 모두 올랐다고 밝혔다. 서울로봇고도 그중 하나다.
결과를 받아 든 날, 안도와 걱정이 함께 밀려왔다. 올해 관심은 신설 반도체고를 중심으로 특정 분야에 크게 쏠렸다. 이 걱정은 글 끝에서 다시 하겠다. 마이스터고에 대한 관심이 커진 것은 서울만의 일이 아니다.
부산 마이스터고 4곳의 평균 경쟁률은 3.07대 1로 역대 최고였다. 광주자동화설비마이스터고는 4.9대 1로 전국 마이스터고 가운데 가장 높은 수준이었고, 충북반도체고(4.72대 1)가 뒤를 이었다. 반도체와 자동화 설비처럼 지금 가장 뜨거운 산업과 맞닿은 학교에 지원자가 몰렸다.
학부모들과 이야기를 나누며 짐작한 배경은 이렇다. 먼저 취업의 질이 나아졌다. 교육부의 2025년 직업계고 졸업자 취업통계에서 300인 이상 기업에 취업한 비중은 36.3%로, 4년 연속 올랐다. 반도체 호황과 성과급 뉴스는 대학을 나와도 취업이 쉽지 않은 현실과 맞물렸다. 또 AI가 사무·지식 노동부터 바꿔 놓을 것이라는 전망이 커지면서, 로봇과 자동화 설비를 직접 다루는 숙련 기술의 가치도 다시 조명받고 있다.
경쟁률 숫자 뒤에 가려진 세 가지
공개된 수치로 계산하면, 반도체고를 뺀 서울 기존 마이스터고 4곳의 평균 경쟁률은 약 2.41대 1이다. 지난해보다 분명히 올랐지만, 부산처럼 지원자가 크게 몰린 지역에는 못 미친다. 서울의 마이스터고 교장으로서 현장에서 보는 이유는 세 가지다.
첫째, 학급당 인원이다. 신설 서울반도체고를 비롯한 전국 대부분의 마이스터고는 학급당 16명이다. 그러나 서울의 기존 마이스터고 4곳은 18명이다. 서울로봇고는 7학급에 126명을 뽑는데, 16명 기준이었다면 112명이다. 더 중요한 것은 교육의 질이다. 실습 중심 학교에서 두 명의 차이는 장비 한 대를 몇 명이 나눠 쓰는지의 차이다. 교사가 한 학생의 작업을 얼마나 오래 지켜볼 수 있는지 차이기도 하다.
둘째, 기숙사다. 마이스터고는 전국에서 학생을 모집한다. 서울 밖 마이스터고는 대부분 신입생 전원이 기숙사에 들어간다. 같은 서울에서 새로 문을 여는 서울반도체고도 신입생 전원이 기숙사에서 생활한다. 그런데 서울로봇고는 신입생 126명 가운데 44명만 기숙사에 들어갈 수 있다. 셋 중 둘은 집에서 다녀야 한다는 뜻이다. 먼 곳에 사는 가정에 "합격해도 기숙사는 장담할 수 없다"는 말은 지원을 망설이게 하기에 충분하다.
셋째, 운영비다. 교육부는 학급 규모와 기숙사 정원을 기준으로 마이스터고 운영비를 산정한다. 하지만 이 예산을 학교에 배분할 때 지역 교육청의 재정 여건이 반영된다. 그러다 보니 서울 마이스터고가 실제로 받는 운영비는 기준보다 적은 편이다. 서울로봇고도 지난해 실험·실습기자재 예산이 크게 줄어 구입 계획을 다시 짜야 했다(관련 기사: 로봇대회 준비 고2 학생의 한숨... 서울이라 받은 '불이익'
https://omn.kr/2ftfo). 로봇 교육에서 기자재 예산은 곧 학생이 마음껏 실패해 볼 수 있는 기회다.
운영비를 채우는 일이 교육청만의 몫은 아니다. 마이스터고는 산업 수요에 맞는 인재를 키우기 위해 교육부와 산업 분야 부처가 함께 세운 학교다. 서울로봇고는 개교 당시 산업 분야 부처(지금의 산업통상부)를 협력 부처로 두고 출발했다. 하지만 지금은 그 연결이 거의 끊겨 있다. 로봇 마이스터고를 세운 취지대로, 로봇 산업을 맡은 부처가 학생들의 실습 여건과 현장 연계에 다시 힘을 보태 주기를 바란다. 학교의 문은 언제든 열려 있다.
기숙사비 앞에서 망설이는 가정
기숙사를 크게 늘리는 것이 정답이라고 보지는 않는다. 지방의 우수한 중학생들이 서울로 몰리면 지역 마이스터고와 지역 산업이 인재를 잃는다. 서울 학생들이 들어갈 자리도 줄어든다. 서울 한복판에서 기숙사를 늘리는 일은 현실적으로 쉽지도 않다.
내 바람은 지금 있는 기숙사의 문턱이라도 낮추자는 것이다. 운영비가 넉넉지 않다 보니 서울로봇고는 지난해 학교 규정을 고쳐 기숙사비를 받기로 했다. 학생과 학부모의 부담을 생각해 1년을 미뤘지만, 올해부터는 실제로 받고 있다. 기숙사비를 받기 시작한 첫해, 그 무게는 이번 입시 상담에서 바로 느껴졌다. "기숙사비 부담 때문에 다른 학교를 알아보겠다"고 말한 학부모가 있었다.
한 달 기숙사비가 큰돈이 아닌 집도 있다. 하지만 어떤 집에는 아이의 진로를 바꿀 만큼 무거운 돈이다. 학비 걱정 없이 기술을 배울 수 있다는 것은 마이스터고가 내건 약속이다. 기숙사비가 그 약속에 금을 내서는 안 된다.
기숙사를 늘리는 일과 달리, 학급당 인원을 맞추고 운영비를 안정적으로 지원하는 일에는 잃는 쪽이 없다. 서울에 있다는 이유로 한 반에 두 명이 더 앉고, 기숙사비 때문에 지원을 망설이는 일은 교육청과 산업 분야 부처가 함께 풀어 가야 할 과제다. 새로 문을 여는 서울반도체고가 학급당 16명으로 출발하는 것은 반가운 일이다. 기숙사를 더 지어 달라는 것이 아니다. 학급당 인원과 운영비, 그리고 기숙사비 걱정 없이 배울 수 있는 여건만큼은 서울의 기존 마이스터고에도 똑같이 보장되기를 바란다.
다시, "일반고가 더 안전하지 않나요?"
앞서 미뤄 둔 걱정은 이것이다. 호황이 끌어올린 관심은 경기가 꺾이면 같은 속도로 빠져나갈 수 있다. 올해는 반도체였지만 내년에 무엇이 될지는 아무도 모른다. 바람이 멎어도 멈추지 않는 배를 만들려면, 학교는 특정 장비의 조작법이 아니라 산업이 바뀌어도 통하는 원리를 가르쳐야 한다. 서울로봇고가 로봇설계, 전기전자제어, 소프트웨어, 통신을 하나로 엮은 융합교육과정을 운영하는 이유도 여기에 있다.
그래서 그 질문에 나는 '안전'의 기준이 바뀌고 있다고 답하고 싶다. 어느 학교를 나왔느냐보다, 산업이 바뀌어도 다시 배울 수 있는 힘을 가졌느냐가 아이를 지켜 준다. 올해 경쟁률은 마이스터고가 안전하다는 증명이 아니다. 그 기준에 공감하는 학부모가 늘었다는 신호일 뿐이다. 증명은 학교가 앞으로 3년 동안 해내야 할 몫이다. 그러려면 서울의 마이스터고 학생들도 다른 지역 학생들과 같은 조건에서 배울 수 있어야 한다.
서울 마이스터고 최종 합격자는 11월 4일 발표된다. 아쉽게도 이번에 함께하지 못하는 학생들도 있을 것이다. 어느 학교로 가든, 기술에 마음을 두고 이 문을 두드린 선택 자체가 이미 의미 있는 첫걸음이었다고 말해 주고 싶다. 우리 학교에 지원해 준 학생과 학부모님들 감사하며, 겸허한 마음으로 다시 운동화 끈을 묶는다.
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