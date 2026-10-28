반도체 호황에 마이스터고 경쟁률 급등... 서울은 다르다

▲서울로봇고 마지막 입학설명회지난 10월 17일 열린 서울로봇고 마지막 입학설명회. 재학생 학부모와 졸업생, 교사들이 상담을 맡았고, 재학생들은 직접 만든 로봇을 소개했다. 올해 서울 마이스터고 지원자는 지난해보다 크게 늘었다. ⓒ 오성훈 관련사진보기