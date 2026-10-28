살아 있는 내가 참석하는 장례식을 꿈꾸다

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큰사진보기 ▲책을 읽으며 생각하는 시간양평군 도서관에서 책을 읽고 있는 필자. 책을 읽으며 삶과 남은 시간에 대해 생각한다. ⓒ 양순길 관련사진보기

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이반 일리치는 평생 산을 오르고 있다고 믿었다. 승진하고, 집을 꾸미고, 사람들을 초대하며 남들이 보기에 괜찮은 삶을 하나씩 쌓아 올렸다. 자신도 그것이 잘 사는 것이라고 믿었다. 그러나 병이 들고 죽음이 가까워진 뒤에야 그는 깨닫는다. 오르는 줄만 알았던 그 길이 사실은 줄곧 내려오는 길이었다는 것을.톨스토이의 소설은 그의 장례식에서 시작된다. 동료들은 슬픔보다 먼저 인사이동과 승진 가능성을 떠올리고, 친구 표트르 이바노비치는 조문하면서도 저녁 카드놀이에 늦을지 마음이 바쁘다. 한 사람의 삶이 끝났는데도 세상은 놀랄 만큼 평범하게 흘러간다. 그 장면이 오래 마음에 남았다. 내가 떠난 뒤에도 아침은 오고, 사람들은 밥을 먹고, 약속 장소로 나갈 것이다. 어쩌면 죽음은 당사자에게만 세상의 끝인지도 모른다.일리치는 죽음 앞에서 그토록 중요하게 여겼던 지위와 체면이 아무런 힘이 없음을 알게 된다. 마지막 사흘 동안 비명을 지르던 그는 어린 아들이 손등에 입을 맞추던 순간 비로소 가족의 고통을 바라본다. "용서해 달라"라고 말하려 했으나 말은 "보내 달라"로 나왔다. 그제야 죽음의 공포도 조금씩 걷힌다. 죽음을 눈앞에 두고 서야 찾아온 깨달음이다.책을 덮고 한동안 생각했다. 나는 죽음을 어떻게 맞이하고 싶은가. 아직 나는 일리치가 서 있던 그 자리에 서 있지 않다. 그러나 그렇게 말할 수만은 없을 것이다. 죽음이 언제 오는지 아는 사람은 없으니, 우리 모두 저마다 속도로 그곳을 향해 걷고 있는지도 모른다.젊을 때 죽음은 남의 일 같았다. 하지만 나이가 들고, 병원에 드나들고, 가까운 이들의 부음을 하나둘 접하면서 그것은 더 이상 낯선 단어가 아니다. 그렇다고 남은 날을 두려움에 내어주고 싶지는 않다.요즘 내가 생각하는 죽음의 준비는 죽을 날을 기다리는 일이 아니라 오늘을 살아내는 일에 가깝다. 그날이 왔을 때 너무 많은 것을 후회하지 않도록, 해야 할 일을 조금씩 해두는 것이다. 그래서 언젠가 장례를 치르게 된다면 빈소를 두지 않는 무빈소 장례로 하고 싶다. 그리고 가능하다면 그보다 먼저 조금 엉뚱한 일을 해보고 싶다. 내가 직접 참석하는 사전 장례식이다.고등학교와 대학교 때부터 곁에 있어 준 친구들을 불러 모으고 싶다. 학창 시절, 우리는 신촌 로터리 부근의 술집들을 수없이 돌아다녔다. 밤늦어지도록 술잔을 마주하며 세상 이야기를 나누던 친구들도 이제는 머리가 희어졌다.만나면 젊은 날의 이야기만큼 건강 이야기도 자연스럽게 오가고, 누가 먼저랄 것도 없이 하나둘 자리가 비게 될 나이가 되었다. 그 친구들과 밥 한 끼 먹고 싶다. 마실 수 있는 친구는 술 한 잔을 따르고, 나는 차 한 잔을 들고 옛이야기를 나누고 싶다."그때 우리 참 많이도 마셨지" 하며 함께 웃고 싶다. 그리고 무엇보다, 살아 있는 내가 내 이야기를 듣고 싶다. 내가 기억하는 나와 친구들이 기억하는 나는 아마 조금 다를 것이다. 내가 잊은 어느 날을 친구는 기억하고 있을 것이고, 나는 대수롭지 않게 지나쳤던 일을 누군가는 아직 마음에 간직하고 있을지도 모른다. 그들의 기억 속에 남아 있는 나를 만나보고 싶다.일리치의 장례식에서는 많은 말이 오갔지만 정작 그는 한 마디도 듣지 못했다. 나는 그러고 싶지 않다. 고마웠다는 말, 미안했다는 말, 그때 네가 있어서 참 좋았다는 말을 살아 있을 때 나누고 싶다. 혹시 서운했던 일이 있었다면 그것도 털어놓고 싶다.영정사진 앞에서 건네는 말보다, 살아 있는 얼굴을 마주 보고 나누는 말이 더 깊이 닿지 않을까. 거창한 의식은 필요 없다. 꽃도, 조문도 필요 없다. 오랜 세월을 함께한 친구들이 한자리에 앉아 내 삶을 함께 기억해 주고, 나는 곁에서 웃으며 그 이야기를 듣는 것. 생각해 보면 꽤 괜찮은 장례식이다.'이반 일리치의 죽음'을 읽으며 나는 죽음보다 삶을 더 오래 생각했다. 어떻게 죽을 것인가를 묻다 보니, 질문은 하나로 돌아왔다. 남은 시간을 어떻게 살 것인가. 그 시간이 얼마인지는 모른다. 그러니 남은 날짜를 세보는 일에는 큰 의미가 없을지도 모른다.대신 그 시간에 무엇을 할지는 내가 정할 수 있다. 만나고 싶은 사람을 만나고, 고마운 사람에게 고맙다고 말하고, 미안한 일은 늦기 전에 사과하고, 가보고 싶은 곳은 몸이 허락할 때 가보고, 쓰고 싶은 이야기는 한 줄이라도 더 쓰는 것.일리치는 죽음의 문턱에 이르러서야 지나온 삶을 돌아보았다. 나는 조금 더 일찍 시작해 보려 한다. 내게는 아직 쓰이지 않은 페이지가 남아 있다.