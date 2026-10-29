올해 새로 얻은 나의 또 다른 이름

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'나는 내 아이에게 무엇을 남겨줄 수 있을까? 나에게 엄마 정신이라고 할 만한 그런 게 있을까?'

큰사진보기 ▲엄마의 유산너답게 말고 너로서 살아라 ⓒ 김지호 관련사진보기

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"괜찮아요. 삶을 통과한 글은 화려하지 않아도 진심이 통해요."

"작가님, 쓰고 싶은 글을 그냥 써보세요."

"우리 막내 이삐다."

큰사진보기 ▲수필집 아버지 ⓒ 김지호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

지난 24일, '제1회 건율사유문학제' 무대에 섰다. 난생처음 많은 사람 앞에서 내가 직접 쓴 문장을 읽었다. 가슴이 뭉클했고, 온몸이 간질거렸다. 뜨거웠던 여름 더위조차 잊은 채, 밤을 새우고 새벽을 맞이했던 지난 몇 달간의 내 모습이 스쳐 지나갔다.그 모든 시작은 '독서·코칭·글쓰기·사유' 모임에서 하는 새벽 독서였다. 새벽에 책을 읽고 문장을 나누는 동안, 인문학이 무엇인지, 책을 읽고 나만의 해석이 왜 필요한지조차 알지 못했지만, 글을 쓰고 싶다는 막연한 욕심 하나로 눈을 비비며 꾸벅꾸벅 졸면서 이어갔다.새벽을 여는 사람들, 흩어진 삶을 다시 정렬하고, 잃어버린 자신을 다시 만나며, 매년 아이에게 두통의 편지를 쓰는 엄마들. 그녀들은 특별한 이력이나 성공 경험을 내세우지 않는 그저 평범한 엄마들이다. 편지에는 성공의 비결도, 교육적 훈계와 가르침은 없다. 흔들렸을 때 무엇을 붙들었는지, 포기하고 싶을 때 무엇으로 버텼는지, 끝내 지키고자 했던 것은 무엇인지를 자녀에게 전하고 있었다.두 통의 편지 앞에서 오래 머물러 있었다. 그러다 문득 직장 생활과 육아로 힘들었던 지난날을 돌이켜보니, 정작 내가 아이들에게 받은 사랑이 훨씬 컸다는 걸 깨달았다.엄마라는 이유만으로 무조건적인 사랑을 준 아이들에게 그 마음을 전하고 싶어 편지를 쓰기 시작했다. 그 결과 '엄마의 정신'이 무엇인지도 몰랐던 내가 새벽 독서 1년이 조금 지난 지금 공저 <엄마의 유산 : 너답게 말고 너로서 살아라>를 출간하게 되었다.1년 전 나는 회사와 집을 오가며 매일 종종걸음을 쳤고, 삶은 늘 분주했다. 환경이 변한 건 아무것도 없었다. 단지 남들보다 조금 일찍 일어나 나만의 시간을 갖고, 책을 읽으며, 함께 글을 쓰는 엄마들과 문장을 나누었을 뿐이다. 그 속에서 '인문학의 의미'와 '엄마로서 어떻게 잘 살아갈 것인가'라는 질문에 스스로 답을 찾아가고 있었다.뿐만 아니라 8개월 동안 매주 아이들에게 편지를 쓰면서, 모든 이야기는 나로부터 시작된다는 것을 알게 되었다. 나를 알고, 나를 바로 세우고 나로 살아가기 위한 실천적인 삶, 앎이 삶이 되는 순간들이었다.그러는 동안 내 안에 꼭꼭 숨겨둔 이야기를 꺼내고 싶었다. 오래전에 돌아가신 아버지. 살아생전 미움으로 가득했던 아버지의 삶을, 그 인생을 글로 만나고 싶었다. 문학을 모르는 내가 글을 쓰고 출간을 하겠다고 했을 때 주위에서 따뜻한 응원을 보내주었다.그 응원에 힘입어 다듬어지지 않은 문체로 글을 써 내려가기 시작했다. 퇴근 후 잠들기 전까지 책상에 앉아 글을 썼고, 새벽에는 어김없이 책을 폈다. 준비 없이 시작된 글 쓰기의 여정, 무겁고 힘겨웠지만, 결과는 단독 수필집 <아버지> 출간으로 이어졌다.아버지와의 추억을 더듬어가며 내가 알지 못했던 아버지를 마주한 순간, 그제야 깨달았다. 사실은 아버지가 너무 보고 싶어서, 애써 외면하며 살고자 했다는 것을.글을 쓰고 난 지금은 알 것 같다. 아버지는 늘 내 곁에 머물며 나를 지켜보고 계셨음을. 몸이 불편한 아버지의 보호자를 자처했던 건 나였고, 아버지는 그저 아버지로서 그곳에 묵묵히 계셨음을 글을 쓴 후에야 깨달았다.이제야 아버지 마음이 나에게 왔다.이 모임에서는 엄마 작가 7명의 공저 외에도 다섯 명의 작가가 자신들의 삶을 통과한 책을 출간했고, 우리만의 문화가 아닌 문학을 통해 삶의 이야기를 나누고자 제1회 건율사유문학제를 개최했다. 삶을 통과한 글이 모였고, 수상자들에게 시상까지 다채롭게 진행되었다.집필 과정뿐만 아니라 출간 이후의 모든 활동 역시 엄마들의 작품이다. 올해 초 1월 대학로에서 낭독극을 선보인 데 이어, 이번 문학제를 통해 '한 사람의 삶이 문학이 되는 과정'을 함께 나눴다.평범한 엄마들의 비범한 행동이 하나의 커다란 결실을 만들어냈다. 태어나 처음으로 문학제를 준비하며 가슴속 폭발하는 열정과 '끼'를 느꼈다. 행사 팸플릿을 홍보하기 위해 카페 문을 쭈뼛거리며 열고, 식당과 편의점을 기웃거렸다. 평소 사람이 많은 곳은 멀미가 난다며 피했던 내가, 어느새 사람이 가장 많이 모이는 곳을 향해 먼저 걸어가고 있었다.새벽 독서에서 시작해 글이 삶이 되는 모든 순간이 '평범함 속의 비범함'이었다. 지극히 평범한 엄마들이 함께였기에 가능했던 문학제는 내 삶의 또 다른 도전이자, 앞으로 나아갈 수 있는 든든한 발판이 되었다. 우리는 모두가 출간 작가였고, 모두가 발로 뛰는 스태프였다. 함께 글을 쓰며, 울고 웃었던 삶은 글이 되고, 그 글이 문학이 되었다. 같이 글을 쓴 작가님들 책 사이에 내 책이 꽂혀 있다는 게 신기할 뿐이다.아무것도 하지 않았으면 아무 일도 일어나지 않았을 지난여름을 뜨겁고 열정적으로 보내며 얻은 결과는 실로 놀라웠다. 마이크를 손에 들고 무대에 오르기 직전까지 외우고 또 외웠던 문장은, 내가 아이들에게 전해주고 싶었던 엄마의 마음 그 자체였다.그리고 26일, 서점에 나의 첫 수필집 <아버지>와, 공저 <엄마의 유산 : 너답게 말고 너로서 살아라>가 판매되기 시작했다. 아이에게 쓰는 편지, 아버지의 생을 다시 돌아볼 수 있었던 시간은 결코 우연히 오지 않았다. 새벽 독서에서 시작되어 글이 삶이 되는 모든 순간의 증거였다.어제와 다르지 않은 오늘 새벽, 다시 책을 펴고 화면(Zoom) 속 작가님들을 만났다. 닭장 같던 네모난 사각형의 공간은 문학제를 거치며 근사한 박물관이 되었고, 한 사람의 삶이 문학으로 완성되는 공간이 되었다. 그곳에서 나는 다시 새로운 꿈을 꾼다.내년 나의 목표는 첫 소설 출간이다. 1년 전의 나였다면 꿈조차 꾸지 못했을 일이다. 하지만 새벽을 함께 열고, 무한한 가능성 앞에 두려워하지 않으며, '정신을 바로 세우고, 같이 잘 살고자 노력하는 엄마들'이 함께하기에 이제는 이룰 수 있는 꿈이 되었다. '아줌마', '워킹맘', '누구의 엄마', '누구의 아내' 이전의 새로운 이름 "김 작가님!" 올해 내가 새로 얻은, 가장 소중한 나의 또 다른 이름이다.